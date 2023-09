Corgi Winston piilotteli pommituksia Harkovassa ja selvisi pitkästä pakomatkasta Suomeen – nyt koira auttaa lapsia puhumaan sodasta

Olga Filippova kertoo viikosta, jonka he joutuivat viettämään pommisuojassa ennen kuin he pääsivät pakenemaan Harkovasta. Video: Pauliina Tolvanen.

Tänä syksynä julkaistavat lastenkirja ja elokuva antavat eväitä käsitellä sotaa ja pakolaisuutta lasten kanssa. Molemmissa sankarina on Ukrainasta paennut Winston-koira.

Winston aisti pommit ennen kuin ihmiset huomasivat mitään.

Olga Filippova kertoo koiran olleen levoton hyvän aikaa ennen kuin hän itse kuuli räjähdysten äänet.

– Luulin Winstonin käytöstä sattumaksi, mutta ystäväni kertoi, että hänen koiransa käyttäytyi samalla tavalla, Filippova kertoo.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022, Winston asui perheineen miljoonakaupunki Harkovassa. Puolitoista vuotta myöhemmin iloinen corgi kirmaa joensuulaisessa metsikössä ja valmistautuu julkisuuteen.

Sitä on luvassa, sillä Winstonin tarinasta on tänä syksynä valmistumassa lastenkirja ja elokuva.

Avaa kuvien katselu Kun sota syttyi Winston vietti perheineen viikon pommisuojassa. Ulos sai poistua vain pieneksi hetkeksi. Kuva: Olga Filippova

Miten puhua sodasta lapsille

Kun Suomeen alkoi saapua pakolaisia Ukrainasta, monessa päiväkodissa, koulussa ja kodissa täytyi keksiä, miten sodasta kerrotaan lapsille.

Joensuussa valmistavan opetuksen erityisopettaja Päivi Pesonen sai tietää kaupunkiin sotaa paenneesta Winstonista. Hän sai idean, että koiran tarinasta voisi saada opetusmateriaalia.

Avaa kuvien katselu Olga Filippova kertoo, että perhe pääsi pakenemaan Harkovasta Suomessa asuvan kollegan avulla. Matka Joensuuhun kesti yli viikon. Kuva: Olga Filippova

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksesta vastaava palvelupäällikkö Maria Pikkarainen innostui ajatuksesta heti.

– Halusimme kertoa lapsille ja perheille, millaista on tulla pakolaisena vieraaseen maahan, Pikkarainen kertoo.

Matkan varrella kirjaprojekti paisui ja nyt valmistumassa on myös lyhytelokuva. Molemmat ovat herättäneet valtavasti kiinnostusta päiväkodeissa ja kouluissa.

Avaa kuvien katselu Winston rakastaa lunta, joten jo ensimmäinen päivä Joensuussa oli riemukas. Kuva: Olga Filippova

Sanaa sota ei käytetä elokuvassa

Poikkeuksellinen kiinnostus kielii siitä, ettei sodasta ja pakolaisuudesta ole juuri saatavilla lasten tasoista tietoa.

Maria Pikkarainen kertoo, että kirjassa ja elokuvassa on mietitty tarkasti, millaisin sanoin ja kuvin sodasta kerrotaan. Esimerkiksi sanaa sota ei ole elokuvassa lainkaan.

– Sanaa sota ei käytetä, koska Winston ei tunnista sitä. Sen sijaan Winston puhuu, että se pelottava saapui kaupunkiin, Pikkarainen kuvaa.

Vakavaa ja surullista aihetta keventää huumori. Etenkin elokuvassa huumoria on paljon, sillä Winston näyttelee pääosan, eikä se aina tehnyt niin kuin käsikirjoituksessa luki. Esimerkiksi kulkusuunta saattoi yllättäen vaihtua, jos kohdalle osui kiinnostava tuoksu.

Elokuva on tehty Joensuun kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen sekä teatteriyhdistys Rankidsin yhteistyönä. Video: Pauliina Tolvanen

Mikä tekee kodin?

Jos Winston on tuonut elokuvaan huumoria, omistaja Olga Filippova on tuonut tarinaan syvyyttä. Filippova on ammatiltaan tutkija ja pohtinut työssään niin pakolaisuutta kuin identiteetin merkitystä.

– Kun kuuntelimme Olgan ajatuksia, alkoi esille nousta helmiä, jotka halusimme mukaan elokuvaan, ohjauksesta vastannut Maria Pikkarainen kertoo.

Avaa kuvien katselu Kirjan kuvitukset ovat Niina Ryhäsen käsialaa. Elokuvassa kuvitusta on hyödynnetty animoituna. Kuva: Niina Ryhänen

Tarinan kantavaksi teemaksi nousee kysymys, mikä tekee jostain paikasta kodin.

Elokuvan leikannut ja sen käsikirjoittamiseen osallistunut Heini Wilde kertoo, että kysymys koskettaa kaikkia. Hän itse on muuttanut monta kertaa, joten kodin pohtiminen on tuttua.

– Elokuva ei anna yhtä oikeaa vastausta vaan kysyy myös katsojalta, missä koti on.

Avaa kuvien katselu Olga Filippova (vas.), Heini Wilde ja Maria Pikkarainen ovat työstäneet elokuvaa vuoden. Elokuva on tehty Joensuun kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen ja teatteriyhdistys Rankidsin yhteistyönä. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Lasten pitää saada puhua sodasta

Winstonilla on ikää vajaat kolme vuotta eli se on asunut kohta puolet elämästään Suomessa. Olga Filippova uskoo, että Winston on jo kotiutunut Joensuuhun.

– Sillä on omat suosikkipaikkansa meidän asunnossamme ja se osaa suunnata takaisin kotiin, kuljimme mitä tahansa lenkkireittiä.

Kotikulmilla Winston myös tunnetaan nimeltä. Perheen pakomatkasta kerrottiin tuoreeltaan sanomalehti Karjalaisessa ja moni joensuulainen tunnistaa Winstonin.

– En voinut kuvitella, että tulee aika ja paikka, jossa minut tunnetaan ensi sijassa Winstonin äitinä eikä Olga Filippovana, Filippova nauraa.

Avaa kuvien katselu Olga Filippova näkee arvon siinä, että kirjan ja elokuvan sankari on koira: ”Sota ja pakolaisuus koskettavat myös eläimiä.” Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Uusi titteli ei haittaa, sillä Filippova pitää tärkeänä, että lapset pääsevät puhumaan sodasta.

– Lapset pitää ottaa mukaan myös vakaviin ja vaikeisiin keskusteluihin. Mutta se edellyttää, että asioita käsitellään hienovaraisesti ja ymmärrettävästi.

Miten kerrot lapselle sodasta? Aiheesta voi keskustella 10.9. kello 23 saakka.