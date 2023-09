Maailman terveysjärjestö varoittaa huolestuttavista koronatrendeistä talven alla – sairaaloissa arviolta satoja tuhansia potilaita

WHO:N pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on huolissaan.

Maailman terveysjärjestö (WHO) varoittaa huolestuttavista koronatrendeistä talven lähestyessä pohjoisella pallonpuoliskolla.

– Koronaan liittyvät kuolemat ovat yleistyneet osassa Lähi-itää ja Aasiassa, tehohoitoa vaativien potilaiden määrä on kasvussa Euroopassa ja sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrä kasvaa useilla alueilla, WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus luetteli lehdistötilaisuudessa eilen keskiviikkona.

WHO arvioi, että sairaalahoitoa vaativia koronapotilaita on satoja tuhansia eri puolilla maailmaa. Arvio on epätarkka, sillä monet maat ovat lopettameet koronatilastojen päivittämisen.

– Potilaiden määrä on huolestuttava, sillä kun säät kylmenevät, ihmiset viettävät monissa maissa enemmän aikaa sisätiloissa. Ilman kautta tarttuvat virukset, kuten covid, hyötyvät siitä, epidemiologi Maria Van Kerkhove WHO:sta sanoi.

WHO:n mukaan tällä hetkellä vain 43 maata raportoi sille koronaan liittyvistä kuolemantapauksista. Määrä vastaa vajaata neljännestä WHO:n jäsenmaista. Vielä harvemmat maat raportoivat sairaalahoitoa vaativista tapauksista. Niitä on 20.

Van Kerkhove korosti testauksen ja rokotuksen merkitystä, kun maailmalla on liikkeellä myös influenssaviruksia ja RS-virusta. Suomessa THL on jo suosittanut koronarokotteen tehosteannoksen antamista yli 65-vuotiaille ja riskiryhmille.

Yhtä hallitsevaa koronaviruksen muunnosta maailmalla ei sen sijaan esiinny, mutta omikronin alamuunnos EG.5 eli Eris valtaa tilaa. Sitä on todettu myös Suomessa. Lisäksi BA.2.86-muunnosta on tavattu 11 maassa, mutta tapauksia on vähän.

– Alustavien tietojen mukaan käytössä olevat rokotteet suojaavat BA.2.86-muunnokselta, Van Kerkhove sanoi.

Myös lääkeyhtiöt Moderna ja Phizer vakuuttavat, että niiden rokotteet suojaavat koronaviruksen uusimmilta muunnoksilta.

Lähteet: AFP, Reuters