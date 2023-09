Ennätykset paukkuvat harvinaisella lohijoella – ”Muutaman vuoden päästä voi olla kova ruuhka”, sanoo asiantuntija

Pienet kalanpoikaset poukkoilevat vedessä ämpärin pohjalla. Ne on juuri pyydystetty Suomen itärajalta Hiitolanjoesta, Lahnasenkoskelta.

Nämä ja sadat muut vaelluskalat ovat ottaneet omakseen padoista vapautetun Hiitolanjoen Etelä-Karjalan Rautjärvellä.

Hiitolanjoen kolmesta padosta kaksi on purettu kokonaan äärimmäisen uhanalaisen Laatokan järvilohen tieltä.

Kolmannen ja viimeisen padon purkutyöt ovat täydessä vauhdissa.

Avaa kuvien katselu Koekalastuksissa on tänä vuonna ollut enemmän järvilohenpoikasia kuin taimenia. Kuvassa Laatokan taimenen poikanen. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Tällä viikolla Lahnasenkoskella ja Kangaskoskella tehdyissä sähkökoekalastuksissa on havaittu kaloja enemmän kuin vuosi sitten, jolloin kalat pääsivät ensimmäistä kertaa ohittamaan Kangaskosken padon.

– Tällaista kalojen paljoutta ei olisi osattu odottaa. Luonto osoittaa, että kunnostustoimet on tehty oikein, vesistöpäällikkö Matti Vaittinen Kaakkois-Suomen ely-keskuksesta sanoo.

Vaittisen mukaan odotukset eivät olleet korkealla Lahnasenkosken suhteen. Viime syksynä, parhaaseen kutuaikaan, kaivinkoneet purkivat vielä patoa kosken uomassa.

– Koealalta löytyi nyt todella hyviä poikastiheyksiä. Vaikka vaste oli jo tänä vuonna erittäin hyvä, ensi vuodelta odotetaan vielä kovempia tuloksia. Kalat saavat tänä syksyllä kutea rauhassa täällä.

Kalat ovat ottaneet omakseen padoista vapautetun Hiitolanjoen Rautjärvellä. Video: Ville Toijonen ja Kare Lehtonen / Yle

Kangaskoskella, josta patojen purkaminen alkoi, havaittiin viime vuonna kaloja noin 200 kappaletta aarilla. Nyt kaloja on ollut sielläkin reilusti enemmän.

– Alkaa olla jo vaikea löytää ylisanoja näihin tuloksiin. Viime vuonna oli ennenkuulumattomia tiheyksiä tällaiseen jokiluokan vesistöön ja toissa päivänä meidän koekalastajat pistivät vielä paremmaksi, Vaittinen riemuitsee.

Avaa kuvien katselu Hiitolanjoen kolme voimalaitosta valmistuivat reilu sata vuotta sitten ja ovat siitä lähtien estäneet lohen nousun ylävirtaan Simpeleen suuntaan. Kuva: Mikko Airikka / Yle

Vesistöpäällikkö: ”Muutaman vuoden päästä kova ruuhka”

Hiitolanjoki virtaa Suomesta Venäjälle ja laskee Laatokkaan. Pituutta joella on 53 kilometriä. Suomen puolella jokea on noin kahdeksan kilometriä.

Lohi nousi Laatokalta vuosituhansien ajan kutemaan Hiitolanjokea pitkin, kunnes voimalaitokset estivät nousun sata vuotta sitten.

Kun kaksi kolmesta Suomen puolella olevasta padosta on purettu, kalat pääsevät nousemaan yhä ylemmäs Suomen puolelle.

Kunnostustöiden tavoitteena on lisätä lohen lisääntymismahdollisuuksia. Lohi saattaa alkaa jälleen nousta myös joen yläpuolisiin Silamukseen ja Torsajärveen.

Venäjältä kalojen nousuesteet on poistettu aikapäiviä sitten.

Avaa kuvien katselu Vesistöpäällikkö Matti Vaittinen, johtava vesiasiantuntija Pekka Vähänäkki ja harjoittelija Jenna Hjelmman tutkivat koekalastusten tuloksia. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Vesistöpäällikkö Matti Vaittisen mukaan koekalastuksissa on tänä vuonna ollut enemmän järvilohenpoikasia kuin taimenia. Viime vuonna niitä oli suunnilleen yhtä paljon.

– On mielenkiintoista seurata tulevia vuosia. Täällä etelämmässä lohenpoikaset lähtevät jo kahden kesän jälkeen vaellukselle Laatokkaan. Niiden elinkierto on nopeampi kuin pohjoisemmassa Suomessa. Muutaman vuoden päästä täällä voi olla kova ruuhka, jos täällä on nyt jo näin paljon kutukaloja.