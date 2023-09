Pitääkö Naton vahvistaa ilmapuolustusta Ukrainan rajalla? Kristi Raikin mukaan asia tuli ajankohtaiseksi, kun Romanian rajalle putosi lennokki

Nato-maa Romanian puolelle saattoi maanantaina pudota venäläislennokin osia, vahvisti Romanian puolustusministeri keskiviikkona. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg puolestaan kommentoi asiaa varovaiseen sävyyn torstaina ja muistutti, ettei viitteitä tahallisuudesta ole löytynyt.

– Venäjä testaa Natoa luomalla riskitilanteita, ja katsoo, miten Nato reagoi, arvioi Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik Ylelle.

Raikin mukaan Venäjän tavoite voi olla pyrkimys psykologiseen vaikuttamiseen luomalla Natossa sodan pelkoa.

Hän kuitenkin uskoo, ettei Venäjä oikeasti halua joutua sotaan Natoa vastaan.

Nato on vaisu, koska välttää mahdollista eskalaatiota

Kristi Raikin mukaan Nato koettaa tarkoituksellisesti välttää ottamasta sellaisia askeleita, jotka lisäisivät eskalaation riskiä.

– Tämä on tietenkin todella vakavasti otettava asia, Raik myöntää. On kuitenkin myös tärkeää, että ei anna pelolle liikaa valtaa.

Avaa kuvien katselu Kartta Ukrainan ja Romanian välisestä rajasta. Lennokin osat löytyivät läheltä romanialaista Plaurun kylää. Tonavan vastarannalla sijaitsee ukrainalainen Ismailin satama. Kuva: Ilkka Kemppinen / Yle

Raik muistuttaa, että Romania ei ole itse esittänyt pyyntöä tai toivonut konsultaatiota Natolta tässä tilanteessa.

– Jotta saisi vahvemman reaktion Natolta, pitäisi Nato-maan itse sellaista apua pyytää, Raik sanoo.

Naton reagointi on Raikin mukaan vaativaa peliä ja tasapainoilua. Jokainen askel halutaan Natossa harkita tarkkaan, jotta vältetään mahdollinen eskalaation vaara. Samalla Naton on pidettävä mielessä realistiset riskit ja Naton intressi, joka on Ukrainan tukeminen hyökkäyssodassa.

– Sota on oikeasti uhka Natolle ja sillä pitää olla uskottava puolustuskyky, josta pitää huolta. Natolla pitää olla kyky vastata, jos jotain tapahtuu itärajalla.

Venäjän toive saattaa Raikin mukaan olla se, että Ukrainalle annettava tuki länneltä heikkenisi. Tilanteen ei pidä johtaa Naton osalta siihenkään, Raik sanoo.

Avaa kuvien katselu Viron ulkopoliittisen intituutin johtaja ja Viron kansainvälisen puolustustutkimuskeskuksen ICDS:n varajohtaja Kristi Raik kuvattuna Ylellä Helsingissä 20. toukokuuta 2023. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

”Venäjä ei halua sotaan Natoa vastaan”

Jos Venäjän todetaan tarkoituksella tehneen sotilaallisen iskun Nato-maahan, niin tilanne olisi ihan eri, Raik toteaa.

Tällöin käynnistettäisiin Naton viides artikla.

Raik kuitenkin uskoo, ettei Venäjä halua sotaan Natoa vastaan.

– Nyt ei olla siinä tilanteessa. Pitäisin todennäköisenä, ettei Venäjä tee tarkoituksellista iskua Natoa vastaan. Se kuitenkin pelaa riskien luomisella ja psykologisella painostuksella ja yrittää sitä kautta vaikuttaa länsimaiden halukkuuteen jatkaa Ukrainan tukemista.

Mikä on Naton 5. artikla? Pohjois-Atlantin sopimuksen viides artikla sitoo Nato-maat auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenvaltiota tarvittaessa vaikka aseellisesti. Jäsenvaltiot päättävät itse, miten laajasti ne osallistuvat operaatioihin. Naton toiminta kuitenkin perustuu siihen, että apua annetaan, kun sitä tarvitaan.

Nato joutuu nyt Kristi Raikin mukaan pohtimaan, onko sen vahvistettava ilmapuolustusta Ukrainan rajalla.

Hänen mukaansa Natolla on olemassa puolustussuunnitelmat sille, jos Nato-maita kohtaan hyökätään.

– On keskusteltu paljon siitä, että voi olla epäselviä tilanteita, onko jokin Nato-maa esimerkiksi hybridi-iskun kohteena. Tällaisesta ei käsittääkseni ole selkeää ohjeistusta. Tilanteita voi olla monenlaisia, mutta yksi perusasia on se, että sen Nato-maan, johon isku kohdistuu, pitää pyytää apua. Muuten Nato ei ryhdy toimiin, Raik kertoo.

Naton Stoltenberg kommentoi Naton rajojen lähellä tapahtuvia Venäjän sotatoimia.

Ydinaseiden uhka ”hyvin epätodennäköinen”

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Romaniaan pudonneet, oletettavasti Venäjän lennokin osat kertovat siitä, että Euroopassa vallitsee ”tietynlainen kauhun balanssi”.

Niinistö puhui torstaina myös ydinaseiden uhasta ja muistutti, että päättäjien on pidettävä mielessään eskalaation vaara atomiaseiden suhteen.

Kristi Raik ei usko ydinaseriskin yht'äkkiä kasvaneen.

– Riskiä ei voi sulkea pois, mutta on hyvin epätodennäköistä, että niin tapahtuisi, Raik sanoo.

– En tiedä, onko Niinistöllä jotain sellaista tietoa, jota minulla ei ole, kun tähän viittaa. Sekin on mahdollista. Mutta en itse ole sellaisesta tietoinen.

