Häämatkalla ollut pariskunta on kateissa Kreikan tulvissa

Vastavihitty itävaltalainen pariskunta on kadonnut Kreikan rankkasateita seuranneista tulvissa, kertovat yleisradioyhtiö BBC ja Athens News. Pelastuslaitos etsii heitä ja useita muita kadonneita ihmisiä.

Pariskunta oli häämatkallaan Potistikan kylässä Pílion alueella Kreikan itärannikolla. Alueella on paikoittain tilastoitu mittaushistorian rankimpia sateita tällä viikolla.

Itävaltalainen aviopari oli majoittunut bungalowiin, joka huuhtoutui syöksyvirtausten matkaan eilen keskiviikkona.

Athens News kertoo, että samassa kohteessa majoittui toinen pariskunta, joka hakeutui tulvavesistä turvaan läheiselle vuorelle. Itävaltalainen pari oli kuitenkin arvioinut, että olisi turvallisempaa pysytellä sisätiloissa.

Parille huoneen vuokrannut T. Samaras on järkyttynyt tapahtumista.

– En voi uskoa sitä. Lapset tulivat kolme viikkoa sitten ja menivät tullessaan naimisiin Argalastissa. He tulivat tänne usein lomillaan. He olivat samanikäisiä, noin 35-vuotiaita. Uskon, että he ovat menehtyneet, T. Samaras sanoo Athens Newsissa.

Kreikan mittaushistorian paikoittain pahimmat rankkasateet aiheuttivat maanvyörymiä ja peittivät kokonaisia kyliä veden alle. Syöksyvirtaukset veivät mukanaan kymmeniä autoja ja kokonaisia taloja.

Keskisessä Kreikassa satoi paikoin 800 millimetriä vettä, enemmän kuin yleensä vuodessa. Ainakin 14:n ihmisen tiedetään kuolleen rankkasateissa ja tulvissa Kreikassa, Turkissa ja Bulgariassa.