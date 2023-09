Näin Tony Blair kommentoi Sanna Marinin uutta tehtävää

Kansanedustaja, entinen pääministeri Sanna Marin (sd.) on pyytänyt tänään eroa kansanedustajan tehtävästä.

Marin on pyytänyt eroa uuden tehtävänsä perusteella. Kansanedustajista ja heidän edustajantoimestaan säädetään perustuslaissa.

Lain mukaan kansanedustaja voi pyytää eroa tehtävästään, jos hänellä on siihen hyväksyttävä syy.

Marinin tapauksessa hänen tilalleen eduskuntaan nousee 37-vuotias tutkija ja terveystieteiden tohtori Lotta Hamari (sd.) Hämeenkyröstä.

Marin on nimitetty Tony Blair Instituten strategiseksi neuvonantajaksi. Tony Blair Institute for Global Change on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka neuvoo hallituksia ja poliittisia johtajia strategisissa politiikkalinjauksissa ja politiikan toimeenpanossa. Instituutin kotipaikka on Lontoossa ja se toimii yli 30 valtiossa.

Sanna Marin ei suinkaan ole ensimmäinen kansanedustajan tehtävästä vapausta pyytänyt henkilö. Marinin lisäksi aiemmin eroa kansanedustajan tehtävästä ovat pyytäneet esimerkiksi Pertti Salolainen (kok.) vuonna 1996, keskustan Olavi Ala-Nissilä vuonna 2006 ja RKP:n Eva Biaudet samaisena vuonna.

Tony Blair: Marin ymmärtää teknologian merkityksen

Sanna Marinin työskentelee uudessa tehtävässään The Tony Blair Instituten strategisena neuvonantajana muun muassa poliittisten johtajien reformiohjelmien parissa, kerrotaan instituutin tiedotteessa.

Entisen Iso-Britannian pääministerin Tony Blairin mukaan Marin tietää täsmälleen, miten auttaa poliittisia johtajia tuomaan muutosta kansalaisilleen.

– Marin on rohkea ja käytännönläheinen. Hän ymmärtää teknologian roolin tehokkaamman ja kansalaiskeskeisemmän valtion mahdollistajana. Hän lainaa kokemustaan missioomme ympäri maailman.