THL:n kysely paljastaa: Kaltoinkohtelu on yleistä vanhuspalveluissa

Vanhuspalvelujen toimintayksiköistä lähes puolet raportoi havainneensa asiakkaan kaltoinkohtelua. Kotihoidossa kaltoinkohtelun tekijä on yleisimmin omainen tai läheinen.

Vanhusten kaltoinkohtelu voi olla hyvin erilaista. Siinä voi ilmetä fyysistä väkivaltaa, psyykkistä tai sosiaalista kaltoinkohtelua, seksuaalista ja taloudellista hyväksikäyttöä. Hoito voidaan laiminlyödä tai oikeuksia rajoitetaan ja loukataan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselyssä kotihoidon yksiköistä 43 prosenttia raportoi havainneensa omaisten tai läheisten tekemää kaltoinkohtelua. Ympärivuorokautisessa hoidossa eniten raportoitiin asiakkaan toiseen asiakkaaseen kohdistamaa kaltoinkohtelua (44 %).

Henkilöstön asiakkaaseen kohdentamaa kaltoinkohtelua oli vähän. THL:n kyselyyn vastasi toukokuussa yli 2 700 toimintayksikön esimiestä tai vastuuhenkilöä.

Vanhuspalveluja käyttävät ovat THL:n johtavan asiantuntijan Minna-Liisa Luoman mukaan haavoittuva ryhmä.

– Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että liian vähäisestä henkilökuntamäärästä johtuva kiire sekä vakituisen henkilöstön riittämättömyys lisäävät kaltoinkohtelun riskiä. Puutteet ohjeistuksessa ja osaamisessa ovat riskitekijä, sanoo Luoma THL:n tiedotteessa.

Avaa kuvien katselu Tutkimuksen mukaan kaltoinkohtelu on yleistä vanhuspalveluissa. Kuva: Laura Merikalla / Yle

Kotihoito kuormittuu

Kotihoidossa kaltoinkohtelun taustalla voi olla läheisen kuormittuminen. Palvelujärjestelmää on kevennetty kotihoitoa lisäämällä ja entistä pidemmälle edenneitä muistisairauksia hoidetaan kotona.

– Yhteiskunnassa ei ole ehkä riittävästi huomioitu tästä omaisille aiheutuvaa kuormitusta. Tulosten perusteella läheisille annettavaa tukea tulisi lisätä, toteaa johtava asiantuntija Anna-Mari Aalto.

Muistisairaan läheistä voivat kuormittaa esimerkiksi puolison jatkuva ohjauksen tarve tai käyttäytymisen muutokset.

Kaltoinkohteluun varauduttu puutteellisesti

Kyselyn perusteella kolmannes yksiköistä ei ollut riittävästi ohjeistanut henkilöstöään asiakkaiden kaltoinkohtelun kohtaamisesta ja siihen liittyvästä viranomaisyhteistyöstä.

Suuri osa kaltoinkohtelusta jää tunnistamatta. Kaltoinkohdelluksi joutunut ei useinkaan halua tai uskalla itse tuoda asiaa esiin.

– Läheisissä ihmissuhteissa on voinut olla parisuhde- tai perheväkivaltaa jo ennen vanhuspalvelujen asiakkuutta, ja kaltoinkohtelu tunnistetaan, kun kotihoidon ammattilainen seuraa tilannetta säännöllisesti. On keskeistä, että henkilöstöllä on riittävä ammattitaito ja osaaminen ennakoida riskitilanteita ja havaita kaltoinkohtelu, Minna-Liisa Luoma sanoo.

Kyselyn heikkous on sen suppeus. Kaikki tapahtunut kaltoinkohtelu ei ehkä tule esimiesten tietoon