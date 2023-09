Huumeisiin kuoli enemmän helsinkiläisiä kuin koskaan mittaushistorian aikana

Huumeiden käyttö pistämällä on Helsingin kaupunginkanslian tutkimusartikkelin mukaan riskialtista. Esimerkiksi kontulalaisesta metsiköstä löytyi jälkiä suonensisäisten huumeiden käytöstä loppuvuonna 2022.

Joka viides huumeisiin kuollut on Suomessa helsinkiläinen, ilmenee tilastoista. Etenkin nuorten huumekuolleisuus on kasvanut.

Huumeisiin kuolleiden lukumäärä oli vuonna 2021 Helsingissä suurin koko 15-vuotisen mittaushistorian aikana. Lisäksi huumekuolemien määrä on kasvanut etenkin helsinkiläisillä nuorilla, selviää Helsingin kaupunginkanslian tutkimusartikkelista.

Myös kaikenikäisten keskuudessa Helsinki nousee huumekuolematilastoissa korkealle. Tilastojen mukaan Suomessa huumeisiin kuolleista joka viides on helsinkiläinen. Pääkaupungissa huumeisiin kuolleista puolestaan noin joka seitsemäs oli viimeisimmän tilastoinnin mukaan nuori, 15–24-vuotias.

Kuolemien taustalla on usein päihteiden käytön aloittaminen nuorena sekä muun muassa eri päihteiden yhdistelmäkäytön yleisyys.

Erikoistutkija, dosentti Netta Mäki kertoo, että Helsinki on koko mittaushistorian aikana ollut tilastoissa korkeimmalla, kun puhutaan huumausainekuolemista koko maan tasolla.

– Siellä on eri tekijöitä taustalla. Yksi on se, että huumeiden hinnat ovat Helsingissä alhaisemmat kuin muualla maassa. Kun puhutaan ongelmakäytöstä, voi olla hintaan liittyviä ongelmatekijöitä, eli huumeita käyttävät päätyvät Helsinkiin.

Nuorten ongelmakäyttö kasvussa

Myös huumeiden ongelmakäyttö eli käyttö, josta aiheutuu vakavia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja, on lisääntynyt 2010-luvulla.

Uusimman arvion mukaan 15–64-vuotiaasta väestöstä suunnilleen joka sadas on huumeiden ongelmakäyttäjä ja heistä vajaa kolmasosa asuu pääkaupunkiseudulla.

Ongelmakäyttö on ollut yleisintä 25–34-vuotiailla, mutta näyttää siltä, että Suomessa on nyt myös tätä ikäryhmää nuorempi sukupolvi amfetamiineja ja opioideja ongelmallisesti käyttäviä. Tämä joukko on suurempi kuin koskaan aikaisemmin.

Mäki painottaa ehkäisevää päihdehoitoa huumekuolemien vähentämiseksi.

– Ennen kaikkea opioidikorvaushoito voisi olla sellainen, mikä voisi kuolleisuutta Suomessa ja Helsingissäkin vähentää.

Erikoistutkija: Käyttöhuoneista ei apua huumekuolemiin

Viime vuosina on ollut runsaasti keskustelua valvottuihin huumeiden käyttöhuoneisiin liittyen.

Mäen mukaan käyttöhuoneet eivät ehkäisisi tai vähentäisi huumekuolemia, mutta ongelmakäyttäjien terveyttä ne saattaisivat parantaa.

– Ne tarjoaisivat kuitenkin turvallisen ympäristön käyttää huumeita, hän sanoo.

Tutkimusartikkelin mukaan kannabiksen kokeilu ja käyttö ovat vuosien 2006 ja 2021 välisenä aikana kasvaneet kaikkein eniten, mutta lisäksi amfetamiinin, ekstaasin ja kokaiinin käyttö on lisääntynyt selvästi.

Nuorten kuolemien osuus huumausainekuolemissa on Suomessa suuri verrattuna muuhun Eurooppaan ja muihin Pohjoismaihin.

Suomessa kuolee huumeisiin suhteessa eniten alle 25-vuotiaita Euroopassa. Toimittaja Sara Salmi käy läpi aihetta videolla, joka on julkaistu marraskuussa 2022.

