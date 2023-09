Juho Rantanen, 18, valmistui talonrakentajaksi ja sai heti töitä – nyt opiskelevilla harjoittelupaikatkin voivat olla tiukassa

Juho Rantaselle ammatinvalinta oli selvä ja tulevaisuuden haaveena on yrittäjyys. Video: Birgitta Vuorela / Yle.

Seinäjoen Sedusta talonrakentajaksi juuri valmistunut Juho Rantanen, 18, pääsi samantien töihin rakennustyömaalle Seinäjoelle.

Töitä riittää jouluun asti, ja sen jälkeen Rantanen aikoo armeijaan. Tulevaisuus ei vielä isommin päätä vaivaa.

– Jos nyt oikein hyvä säkä käy ja ala kääntyy nousuun ja töitä on oikein paljon töitä tarjolla, niin töihin on mentävä vaan, Rantanen pohtii jatkoa intin jälkeen.

Muitakin suunnitelmia Rantasella on kuitenkin sen varalta, että rakennusalan näkymä synkistyy entisestään: hän lähtee jatko-opiskelemaan insinööriksi.

Häntä ei siis enää paina huoli harjoittelupaikan saamisesta. Moni muu nuori on kuitenkin tilanteessa, jossa alan ongelmat voivat vaikeuttaa myös harjoitteluun pääsyä.

Avaa kuvien katselu Ensi kevään näkymät ovat rakennusalalla yleisesti heikkoja. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Rakennusalan kurjistuva tilanne tulee vaikuttamaan paitsi työllistymiseen, myös alan opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin.

Kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita on Rakennusliiton arvion mukaan ollut rakennustyömailla huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin.

– Hiljentyminen näkyy Rakennusliiton Pohjanmaan aluetoimistolla lisääntyneinä yhteydenottoina koskien erityisesti lomautuksia ja irtisanomisia. Mitä lähemmäs talvea ollaan menossa sitä enemmän yhteydenottoja tuntuu aiheesta tulevan, kertoo aluetoimitsija Pasi Penttilä Rakennusliiton Vaasan toimipisteestä.

Juho Rantasen työnantaja Severi Turkki, 33, on aloittanut yrittäjänä vuonna 2010. Tällä hetkellä työn alla on 14 rivitaloasuntoa ja tekemistä riittää ensi kevääseen saakka. Sen jälkeisestä ajasta ei ole vielä tietoa.

– Tähän asti on ollut nousukautta, ja töitä on riittänyt. Tällaista hiljenemistä ei ole ennen ollut, Turkki kuvailee.

”En ole ikinä nähnyt tällaista stoppausta”

Pienet ja keskisuuret yritykset työllistävät usein alan opiskelijoita. Yksi tällainen on Ylistaron talotehdas, jossa on ollut paljonkin harjoittelijoita viime vuosina. Nyt tilanne on vaikeampi, kertoo yrittäjä Hannu Yli-Huumo.

– 37 vuoden aikana en ole ikinä nähnyt tällaista stoppausta. Tilausten määrä on vähentynyt merkittävästi. Opiskelijoita on hankalaa työllistää, jos tuntuu, ettei omillekaan riitä työtä, Yli-Huumo sanoo.

Tällä hetkellä tilanne on Yli-Huumon mukaan vielä ihan hyvä, mutta vasta vuodenvaihde paljastaa, miten keväällä käy. Lomautuksiin ei ole ainakaan toistaiseksi jouduttu.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Anne Niemi kertoo yritysten tilanteen olevan Etelä-Pohjanmaalla vaikea: uusien urakoiden laskenta on pysähdyksissä ja urakkakohteiden alkupään urakoitsijoilla alkavat työt loppua.

– Tilanne on valitettavasti sellainen, että yrityksiä voi mennä huomattava määrä konkurssiin tai niiden toiminta muuten lopetetaan. Rakentamisen määrä tulee huomattavasti vähenemään, Niemi kuvailee.

Myös lomautukset näyttävät yleisesti ottaen todennäköisiltä. Voiko silloin työllistää harjoittelijaa?

– Kyllä yritys voi ottaa lomautuksista huolimatta opiskelijoita työssäoppimisjaksoille tai -näyttöihin, kun kyse ei ole työsuhteisesta työstä, Niemi sanoo.

Toistaiseksi paikkoja on riittänyt

Seinäjoen Sedun työmaalla rakennetaan omakotitaloja, ja se onkin takaportti opiskelijoiden näytöille, mikäli harjoittelupaikkoja ei jatkossa löytyisi.

Tällä hetkellä tilanne näyttää kuitenkin vielä ihan hyvältä, koulutusvastaava Jarkko Rajala sanoo.

– Ohjaan pääasiassa kolmannen vuoden opiskelijoita ja toistaiseksi kaikille on löytynyt paikka. Näkymät ovat toistaiseksi hyviä, mutta meidän alue tulee aina vähän Etelä-Suomen perässä.

Avaa kuvien katselu Seinäjoen Sedun koulutusvastaava Jarkko Rajala uskoo, että Sedun alueella työssäoppimiseen löytyy jatkossakin oikeita työmaita. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Vaikka rakennusalalla näyttää nyt pahalta, ei Rajala lähtisi pelottelemaan nuoria sillä, ettei töitä jatkossa riittäisi.

– Tekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa. Korjattavaa ja esimerkiksi maatalousrakentamista löytyy maakunnasta. Myös pienrakentamista on ja ihmiset uskaltavat vieläkin rakentaa, hän pohtii.

Valon pilkahduksiinkin opetustyömaalla uskotaan. Notkahduksen toivotaan jäävän tilapäiseksi, vaikka talvi näyttääkin Rajalan mukaan harmaalta.

– Toivotaan, että ensi keväänä ja kesällä lähdetään taas nousuun.

Avaa kuvien katselu Rakennusalan heikentynyt tilanne ei ainakaan vielä näy Sedussa alan koulutukseen hakeutuvien määrässä. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

