Ylivieskassa viime vuonna tehdystä henkirikoksesta on nostettu syyte – epäiltyä syytetään myös hautarauhan rikkomisesta

Syyttäjä on nostanut syytteen 38-vuotiasta miestä vastaan taposta ja hautarauhan rikkomisesta.

Teko tapahtui viime vuoden toukokuussa 24. päivä uhrin kerrostaloasunnossa Ylivieskassa. Uhri ja tekijä tunsivat toisensa.

Asiasta kertoi ensin Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomien tietojen mukaan syytetty on noin 40-vuotiaan naisuhrin entinen miesystävä.

Syyttäjän mukaan epäilty on tekonsa jälkeen asunut kyseisessä asunnossa vainajan kanssa neljän viikon ajan, ennen kuin vainajan lähiomaiset ovat löytäneet asunnosta pahoin mädäntyneen ja hajoamistilassa olleen uhrin ruumiin sekä teosta epäillyn miehen.

Uhrin henkilöllisyys on voitu todistaa DNA-tutkimuksen avulla.

Epäilty on kiistänyt teon kokonaisuudessaan. Hän on ollut vangittuna tekoon liittyen viime vuoden kesäkuussa viikon ajan, minkä jälkeen hän on ollut vapaana.

Haastehakemus on toimitettu Oulun käräjäoikeuteen 7. syyskuuta. Asian käsittelypäivä ei ole vielä tiedossa.

Samassa yhteydessä käsitellään myös toinen asianosaisten välillä tapahtunut väkivaltarikos.