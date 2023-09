Jääkarhuna tunnettu koiranpentu olikin varastettu – koira pääsi takaisin oikeaan kotiinsa

Maanantaina kauppaan Turun Halisissa jätetty koiranpentu on päässyt takaisin oikeaan kotiinsa.

Lounais-Suomen poliisi kertoo tiedotteessa, että koiran omistaja on löytynyt ja pentu on palautettu omistajalleen. Koiranpennun varastamisesta on epäiltynä kaksi henkilöä.

Poliisille tehtiin maanantaina ilmoitus tapauksesta, jossa kaupan henkilökunta kiinnitti huomiota päihtyneen miehen hallussa olleeseen koiranpentuun.

Henkilökunta suostutteli miestä luopumaan koiranpennusta ja luovuttamaan sen myymälän henkilökunnalle.

Poliisi teki koirasta haltuunottopäätöksen ja noin neljän viikon ikäinen koiranpentu toimitettiin Turun kaupungin eläinhoitolaan hyvinvoivana.

– Poliisi alkoi tutkia tapausta rikosnimikkeillä varkaus ja eläinsuojelurikkomus. Tutkinnassa selvisi, että koiranpentu oli anastettu omistajaltaan lauantaina 2. syyskuuta, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tommi Kosunen tiedotteessa.

Koiran omistaja oli itse yhteydessä poliisin. Omistussuhteen varmistuttua omistaja haki pennun keskiviikkona takaisin kotiin.

Koiran hyvinvointi selvitetään

Poliisi on selvittänyt tapahtumien kulkua muun muassa kuulemalla asian osallisia. Kuulemisten ja valvontakameratallenteiden perusteella asiassa on kuulusteltu kahta henkilöä epäiltynä rikoksista.

– Poliisi pyrkii tutkinnassa selvittämään vielä myös muun muassa sen, miten koiran hyvinvoinnista huolehdittiin anastuksen jälkeen, Kosunen sanoo tiedotteessa.

Esitutkinnan jälkeen tapaus etenee syyteharkintaan.