Analyysi: Synkkä presidentti havahdutti puhumalla ydinaseista ja maailmanlopusta

Ukrainan sodan laajenemisen pelko on ollut viime viikkoina jälleen konkreettisesti läsnä. Presidentti Sauli Niinistö muistutti torstaina, kuinka kuolemanvakavien asioiden äärellä maailma on Ukrainan sodassa.

Niinistö puhuu kauhun tasapainosta.

Nato-maat ovat välttäneet joutumasta Ukrainan sodassa suoraan vastakkain Venäjän kanssa. Harhalaukaukset tai provokaatiot voivat kuitenkin käynnistää reaktion, joka ei enää pysähdy. Myös Suomi on Naton jäsenenä mukana tekemässä poliittisia ratkaisuja, miten rajalla toimitaan niin, että tilanne ei pahan paikan tullen karkaisi käsistä.

Tuorein vaaran merkki nähtiin maanantaina, kun Ukraina kertoi venäläisen lennokin räjähtäneen Nato-maa Romanian alueella.

Ensin Romania kielsi havainnon. Parin päivän hämmennyksen jälkeen se kuitenkin paljasti keskiviikkona löytäneensä lennokin romua alueeltaan.

Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Naton puolelle rajaa osui. Viime vuoden syksyllä Puolaan lähelle Ukrainan rajaa iskeytyi mahdollisesti Ukrainasta laukaistu ohjus.

Romaniaan pudonneista kappaleista ei voida tarkkaan tietää, miksi ne sinne päätyivät. Tutkinta on kesken. Venäjä on aiemmin pommittanut Tonavan vastarannalla sijaitsevaa Ismailin satamakaupunkia.

Venäläisen lennokin romua on löytynyt Romanian puolelta Plaurusta. Venäjä on pommittanut vastarannalla olevaa Ismailin kaupunkia.

Nato tulkitsi tänään, että todennäköisesti Venäjä ei ampunut Romaniaan tahallaan. Puolaankin osunutta ohjusta pidettiin onnettomuutena.

Suomi on elänyt pitkän itärajan kanssa Venäjän naapurina ja varautunut tilanteeseen, että jotain voi aina sattua. Myös Suomen kannalta tilanne on dramaattisempi nyt, kun Suomen itäraja on myös Naton raja.

Suomalaiset valmistautuvat myös osallistumaan Naton rauhanajan tehtäviin, esimerkiksi ilmavalvontaan. Näissäkin tehtävissä Naton rajan riskejä joudutaan ajattelemaan jatkuvasti.

Niinistö hätkähdytti torstaina valitsemalla painavimmat sanat.

– Se riski että atomiaseet alkavat puhua, on aivan valtava. Kyllä se merkitsee loppua, kyllä siihen tietysti vakavasti suhtaudutaan, Niinistö arvioi eskalaation mahdollisuutta.

Presidentti Niinistö varoitti politiikantoimittajien kanssa keskustellessaan, että Ukrainan kriisin laajenemisen vakavin riski on ydinsota.

Hän sanoo puhuvansa teoreettisesta tilanteesta, jossa ydinaseet ovat yksi tekijä, jota ei voi jättää huomiotta. Eskalaation vaara on kuitenkin olemassa ja se, joka ratkaisuista on vastuussa, on Niinistön mukaan vaikeassa paikassa.

Ukrainan sodan arkipäiväistyminen ja unohtaminen vaanii, vaikka sota on yhä otsikoissa. Herättävällä puheellaan Niinistö palautti suomalaisia perusasioiden äärelle.

Niinistön vastauksissa politiikantoimittajille hahmottuvat presidentin ajatukset siitä, mitä kannattaa tehdä tilanteessa, jossa maailmanjärjestyksen palaset ovat liikkeessä.

Suomi ensinnäkin nojaa Yhdysvaltoihin, jonka kanssa parhaillaan neuvotellaan puolustusyhteistyösopimusta. Niinistö sanoi, että sopimus tuo Suomeen jonkinlaista Yhdysvaltain läsnäoloa, tarkentamatta vielä millaista.

Nato-jäsenyys ei yksin riitä Suomen turvaksi, eikä Yhdysvaltojen selkänoja. Niinistö puhuu taas siitä, että Euroopan on vahvistettava omaa puolustustaan.

Puolustus ei ole nollasummapeli, sanoo Niinistö. Suomi tulee jatkossakin pitämään huolta omasta vankasta puolustuksesta, eikä ole vaatimassa Natolta tänne joukkoja. Mutta yhteistyö tarkoittaa, että muidenkin turvallisuudesta on pidettävä huolta.

Kiinnostavaa on myös se, että Suomi jatkaa Ukrainan tukemista, eikä aseta tuelle kovin tarkkoja ehtoja. Suomi ei ota kantaa siihen, saako Ukraina ampua Venäjän puolelle. Niinistö sanoo, että aseet annetaan puolustuksellisiin tarkoituksiin, ja niin niitä on hänen käsittääkseen käytetty.