Kiinan hallinto on ylläpitänyt valvonnan avulla pistesysteemiään. Siinä ihmisiä laitetaan karkeasti sanottuna paremmuusjärjestykseen sen mukaan, miten tunnollisesti he esimerkiksi maksavat laskujaan, käyttäytyvät liikenteessä tai missä seurassa he viettävät vapaa-aikaansa.