Analyysi: Sanna Marin otti ja lähti, koska mikään ei ole yhtä entinen kuin entinen pääministeri

Pääministerin ura on lyhyt ja kuluttava. Enää ei voi siirtyä Suomen Pankkiin kasvamaan korkoa kuten Mauno Koivisto aikoinaan, kirjoittaa politiikan toimittaja Kristiina Tolkki.

Eduskuntavaaleista on kulunut viisi kuukautta, SDP:n uuden puheenjohtajan valinnasta kuusi päivää. Tänään torstaina Sanna Marin (sd.) ilmoitti lähdöstään. Marinista tulee Tony Blair Global Instituten strateginen neuvonantaja.

Sanna Marinilla ja Britannian entisellä pääministerillä on myös yhteistä aatepohjaa, tosin Marin on vasemmistodemari ja Tony Blair edustaa Työväenpuolueen oikeata laitaa. Blair toimi pääministerinä 1997–2007. Siihen yhtäläisyydet loppuvatkin.

Tony Blair muistetaan miehenä, joka vei britit Irakin sotaan. Hän ryvettyi pahoin, koska oli esitellyt virheellistä tiedustelutietoa Irakin oletetuista joukkotuhoaseista.

Suomessa politiikka ei ole yhtä raadollista kuin Britanniassa, mutta siihen suuntaan ollaan menossa. Pääministeri on julkisuuden henkilö, jonka avioerot ja suhdesotkut raportoidaan pilkuntarkasti.

Vaatimukset koventuneet

Pääministeri on maan vahvin poliittisen vallan käyttäja. Vastuu painaa: on oltava käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Jokainen poliittinen virhe voi koitua uran lopuksi. Oppositio pauhaa yötä päivää. Some ei anna armoa.

Jo huhtikuussa Marin ilmoitti jättävänsä SDP:n puheenjohtajan tehtävät syyskuussa. Päätöksen hän kertoi tehneensä vaalien jälkeen.

– Nyt on tullut aika astua jälleen riviin ja pois puheenjohtajan paikalta, Marin sanoi tuolloin.

On eri asia, vakuuttiko se ketään. Pääministerin tehtävästä on tullut Suomen kuluttavin.

Mikään ei ole yhtä entinen kuin entinen pääministeri. Kun vaalit on hävitty, Suomen Pankkiin ei voi enää pelastautua ja lähteä kasvamaan korkoa. Esimerkiksi Mauno Koivisto valmistautui presidentiksi Suomen Pankin pääjohtajana.

Harva kestää kahta kautta

Vuosia on vierähtänyt siitä, kun pääministeri istui kaksi kautta. Viimeisin kahden kauden pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) kompastui keskustan vaalirahaskandaaliin ja siirtyi 2010 toimitusjohtajaksi Perheyritysten liittoon. Vanhanen teki kuitenkin paluun politiikkaan.

Ennen Marinia pääministeri Antti Rinne (sd.) kaatui puolen vuoden kuluttua, kun keskusta veti maton alta. Marin riensi hätiin ja kesti, tosin hampaita kiristellen, kautensa loppuun.

Sitä ennen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vertasi työtään kusitolppaan, mutta istui vaalitappion (2019) jälkeen eduskunnassa kiltisti vielä seuraavat neljä vuotta.

Hyvässä muistissa on myös Alexander Stubb (kok.), joka tapasi julistaa, että ”politiikka on rikki”. Jyrki Katainen (kok.) pelastautui kesken kautensa Brysseliin.

Äänikuningattaren lähtö

Marin jaksoi pääministerinä eduskuntavaaleihin asti ja hänestä tuli kansainvälisesti tunnettu. Vaaleissa hän sai 35 628 ääntä. Entisellä pääministerillä on Instagramissa miljoona seuraajaa.

Puheenjohtajakautensa loppumetreillä Marinilta ei enää herunut kommentteja. Seuraavat neljä vuotta räksyttämässä oppositiossa ei Marinille riittänyt.

Marinin tulevaisuudesta tiedämme hyvin vähän. Entisen pääministerin uusi työnantaja Tony Blair Institute on varoitellut esimerkiksi lasten ylipainosta ja vaatinut kouluihin maksuttomia lounaita.

Voittoa tuottamaton organisaatio kertoo toimivansa hallitusten ja poliittisten johtajien neuvonantajana. Sillä on 750 työntekijää yli 30 maassa.

Entisen demaripääministerin pirtaan sopinee se, että uusi työnantaja ilmoittaa taistelevansa ääriajattelua ja populismia vastaan.