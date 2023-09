Kelan entinen pääjohtaja: ”Mikä ihmeen himo meillä on yleisen asumistuen romuttamiseen?”

Kelan entinen pääjohtaja, SPR:n puheenjohtaja Elli Aaltonen suhtautuu pessimistisesti hallituksen sosiaaliturvaan esittämiin leikkauksiin. Hän puolustaa etenkin yleistä asumistukea.

– En ymmärrä, mikä ihmeen himo meillä on yleisen asumistuen romuttamiseen.

Yleistä asumistukea nosti vuoden 2022 joulukuussa vajaa 400 000 kotitaloutta. Aaltonen on huolissaan siitä, mitä tuen heikennys monille heistä merkitsee.

– Se vie entistä enemmän ihmisiä pois työmahdollisuuksista kohti sosiaaliturvaa.

THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo ja lapsiasianvaltuutettu Elina Pekkarinen totesivat keskiviikon A-studiossa, että sosiaaliturvan leikkausten vaikutuksia ei ehditä arvioimaan riittävästi. Aaltonen on tästä samaa mieltä.

– En ole nähnyt yhtäkään ennakoivaa vaikuttavuusarviointia. Puhutaan poliitikkojen suulla, että tehdään ensin uudistukset ja arvioidaan sitten vaikutukset. Se on ihan höpöpöpöä. Meidän tulee ehdottomasti kyetä ennakoimaan, mitkä ovat vaikutukset.

Budjettipäällikkö: Kannustetaan tekemään töitä

Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä ei näe sosiaaliturvan muutosten vaikutuksia yhtä dramaattisina kuin Aaltonen. Niemelän mukaan asumistukea ei olla räjäyttämässä.

Uudistusten tavoite on hänen mukaansa tilanne, jossa työtä on aina järkevä ottaa vastaan ja työllisyysaste on aiempaa korkeampi.

– Olemme uudistamassa asumistukea. Pyritään tietenkin tekemään uudistuksia, jotka kannustavat työn tekemiseen.

Niemelä uskoo, että leikkausten ja hallitusohjelman työllisyystoimien myötä Suomeen saadaan lisää verotuloja, ja ihmiset pärjäävät paremmin.

– Hieman eri tulokulmalla tulen, kuin Elli.

Elli Aaltosen mukaan yleisellä asumistuella on jo nykyisellään työllistävä vaikutus, johon vaikuttaa etenkin yleisen asumistuen suojaosa.

Suojaosan tarkoitus on mahdollistaa asumistuki esimerkiksi osa-aikaisesti työskenteleville. Lähes 40 prosenttia asumistuen saajista on työssäkäyviä.

– Siihen kuuluu lapsiperheitä, yksinasuvia, osatyökykyisiä ja hyvin monenlaisia henkilöitä. Vuonna 2015 Sipilän hallituksen aikaan suojaosa lisäsi työllistettyjen osuutta.

Voit katsoa torstain A-Talkin lähetyksen tästä.