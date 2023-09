Helsinki on saanut kiinteistösijoittajalta 30 miljoonan euron tarjouksen Tennispalatsista – lautakunta esittää suojellun rakennuksen myymistä

Kuva: imago stock&people/ All Over Press

Helsingin Tennispalatsi on suojeltu rakennus, joten suojelumääräykset ohjaavat sen laajentamista ja muuttamista.

Kiinteistösijoittaja Niam Oy on tarjonnut Helsingin kaupungille 30 miljoonaa euroa Tennispalatsista, jota kaupunki on myynyt tarjouskilpailulla.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalta selviää, että lautakunta aikoo esittää kaupunginhallitukselle Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin koko osakekannan myymistä tarjouskilpailussa parhaan tarjouksen tehneelle kiinteistösijoittajalle Niam Oy:lle 30 miljoonan euron velattomalla kauppahinnalla.

Niam Oy on yksi pohjoismaiden suurimmista kiinteistönomistajista ja sen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Myyntiesitystä käsitellään kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa tiistaina 12.9.

Suurimpana kaupungin vuokralaisena tiloissa on ollut elokuvateatteriyhtiö Finnkino. Sen vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2028 asti, jonka jälkeen yhtiöllä on mahdollisuus jatkaa vuokrasopimusta vielä viidellä vuodella.

Finnkino on toiminut yhtäjaksoisesti Tennispalatsissa yli 20 vuotta.

Kaikki Tennispalatsin tilat ovat olleet vuokrattuina. Niissä toimii myös Helsingin taidemuseo HAM.

HAMin muutosta pois Tennispalatsista on puhuttu muutama vuosi. Helsingin aiempi pormestari Jan Vapaavuori (kok.) teetti selvityksen 2018–2019 HAMin säätiöittämisestä ja siirtämisestä Tennispalatsista Suvilahden kaasukelloihin.

Muutto ei kuitenkaan ole vielä toteutunut.

Kaupunki on yrittänyt myydä suojeltua rakennusta jo useamman vuoden. Tennispalatsin myynti keskeytettiin korona-aikana, mutta se käynnistettiin uudelleen keväällä 2022.

Tennispalatsi päätettiin rakentaa, kun vuodeksi 1940 suunniteltuja Helsingin olympialaisia varten tarvittiin autojen huoltorakennus.

Helge Lundström suunnitteli funktionalistista tyyliä edustavan rakennuksen, joka valmistui alun perin kaksikerroksiseksi vuonna 1937. Seuraavana vuonna rakennukseen lisättiin kolmas kerros, jonka korkeisiin kaarihalleihin sijoitetut tenniskentät avattiin yleisölle.

