Koetaanko viimeiset lämpöhönkäykset viikonloppuna? Sääkartat hehkuvat lähes hellettä

Perjantaiaamu on alkanut pilvisenä. Suomen yllä roikkuva matala pilvipeite kuitenkin hälvenee päivän mittaan, kertoo Ylen meteorologi Nina Karusto.

– Pohjoisessa ja lännessä on iltapäivällä aurinkoista, idässä on vielä pilvilauttaa. Lämpimintä on maan länsiosassa, jossa ollaan noin 20-23 asteen paikkeilla. Idässä jäädään alle 20 asteen, Karusto sanoo.

Lauantain vastaisesta yöstä on tulossa lämmin, paikoin voi esiintyä sumua. Lauantaina lämpimintä tulee olemaan maan keskiosissa ja pohjoisessa, Länsi-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla voidaan päästä jopa 23 asteeseen.

– Koko maassa lämpötila on keskimäärin 20 astetta. Karusto kertoo.

Sunnuntaina pohjoiseen voi virrata kosteampaa ilmaa, jolloin sää muuttuu pilvisemmäksi ja myös tihkusateet ovat mahdollisia.

Lännessä ja etelässä sää on poutaista ja lämpötila pysyttelee 20 asteessa.

