Minna Keränen oli jo päättänyt, ettei lennä – sitten hän rakastui amerikkalaiseen

Oululainen Minna Keränen, 29, päätti ilmastosyistä jo vuosia sitten, ettei hän lennä, ellei siihen tule välttämätöntä syytä. Nyt hän kuitenkin on kokenut, että sellainen on. Se on se, että hän on halunnut käydä yhdysvaltalaisen puolisonsa kotimaassa.

Minna Keränen ja Floridasta kotoisin oleva Oliver Arthurs tunsivat toisensa verkon kautta entuudestaan, mutta he rakastuivat, kun Arthurs oli vaihto-opiskelijana Oulussa. He ovat seurustelleet kolme ja puoli vuotta ja käyneet sinä aika Yhdysvalloissa kerran yhdessä, Arthursin ystävän häissä viime vuonna.

– Minun piti aktiivisesti olla ajattelematta sitä, miten monta tonnia hiilidioksidia lentokone syytää taivaalle. Syyllisyydentunto oli aivan kauhistuttava, Keränen sanoo.

Hän uskoo kuitenkin, että lentää vielä muulloinkin Yhdysvaltoihin, koska pitää puolisonsa perheen ja ystävien tapaamista tärkeänä.

Videolla Minna Keränen ja Oliver Arthurs kertovat, mitä ajatuksia lentäminen heissä herättää. Video: Rami Moilanen / Yle, Antti Heikinmatti / Yle.

Parempia ja huonompia syitä lentää

Ympäristövaikuttaja Ami Värtö puhuu lentämisen päästöistä usein Instagramin Pallon kokoinen elämä -tilillään. Hänelle tulee välillä viestejä ihmisiltä, jotka niin ikään lentävät perhesyiden takia.

– Ymmärrän, että siinä tilanteessa lentämistä ei voi lopettaa. Toki siihen pystyy vaikuttamaan, kuinka usein lentää.

Värtön kritiikki kohdistuu etenkin lomalentämiseen, ja perhesyiden takia lentäminen ei hänestä ole sellaista. Hän ei ajattele, että kaikki voisivat lopettaa lentämistä kokonaan.

Avaa kuvien katselu Viimeksi Minna Keränen lensi puolisonsa Oliver Arthursin lapsuudenystävän häihin Floridaan. Kuva on läheltä Arthursin vanhempien kotia. Kuva: Minna Keräsen kotialbumi

Myös Compensate-säätiön vastuullisuusjohtaja Niklas Kaskeala puhuu lentämisen suurista päästöistä paljon mediassa ja somessa.

Hänestä lentämisen päästöistä ja vaihtoehdoista pitää puhua, koska lentämistä on pitkään pidetty tavoiteltavana ja normaalina, vaikka se ei ole kumpaakaan.

Lentäminen on harvojen hupia ja keinotekoisen halpaa On arvioitu, että maailman väestöstä noin neljä viidesosaa ei ole ikinä lentänyt.

Lentokerosiinia ei veroteta. Lentoliikenteellä ei myöskään ole velvoitetta ilmoittaa päästöjä samoin kuin esimerkiksi autonvalmistajilla.

Yhden edestakaisen lentomatkan Yhdysvaltoihin ilmastovaikutus voi Atmosfair-sivuston mukaan olla yli 5000 hiilidioksidikiloa. Se vastaa yli 20 000 kilometrin autolla ajoa. Kestävänä hiilijalanjäljen tasona pidetään 2500 kiloa vuodessa, ja keskiverto suomalaisen hiilijalanjälki on 10 000 kiloa vuodessa. Lähteet: Atmosfairin laskuri, Niklas Kaskeala, D-mat oy:n toimitusjohtaja Michael Lettenmeier, Ajatuspaja Visio Avaa

Kaskeala kertoo lentävänsä itsekin työn vuoksi niihin ilmastokokouksiin, jotka hänestä ovat tarpeellisia ilmastotyön tekemisessä.

Hänestä on parempia ja huonompia syitä lentää. Hän on itse esimerkiksi pyytänyt, että voisi osallistua paneelikeskusteluun etänä, koska puolen tunnin tilaisuus ei kuulostanut tarpeeksi painavalta syyltä lentää Italiaan. Hänkin ymmärtää lentämisen perhesyystä.

Kaskealan työnantaja Compensate työskentelee nimensä mukaisesti myös päästökompensaatioiden parissa. Kompensoiminen on hänestä kuitenkin viimeinen vaihtoehto päästöjen välttämisen ja minimoimisen jälkeen – minimoiminen voi olla esimerkiksi välilaskuttomien lentovaihtoehtojen valitsemista.

Avaa kuvien katselu Oliver Arthurs sanoo, että Yhdysvalloissa lentämisen päästöistä puhutaan lähinnä siitä näkökulmasta, että osa julkisuuden henkilöistä lentää jatkuvasti lyhyitä matkoja yksityiskoneellaan. Yhdysvalloissa etäisyydet ovat pitkät, joten moni lentää sen vuoksi usein. Toisaalta hän ihmettelee suomalaisten intoa lentää lyhyitäkin matkoja, kuten Oulu-Helsinki-välin suosiota. Kuva: Rami Moilanen / Yle

On ok, että aina ei pysty täydelliseen

On yleistä, että ihminen haluaisi tehdä ekologisia valintoja mutta ei pysty siihen aina. Se on ihan ok, sanoo Maiju Juntunen, joka on perehtynyt ympäristöhuoleen ja kuluttajien valintoihin tutkimuksessaan viime vuonna. Tällä hetkellä hän työskentelee Tampereen kaupungin ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikössä ja yrittää kannustaa ihmisiä toimimaan arjessaan ympäristöystävällisesti.

Hänestä olisi tärkeää, että yleinen keskustelukulttuuri muuttuisi vähemmän mustavalkoiseksi. Ne, jotka tekevät kaikkensa elääkseen ekologisesti, voivat vaatia itseltään täydellisyyttä ja myös ulkopuoliset voivat puuttua kaikkeen epätäydellisyyteen heissä – kuten siihen, jos ihminen vastustaa lentämistä mutta lentää itse.

Juntunen sanoo, että täydellisyys on kenelle vain vaikea tavoite. Merkittävin päästövähennys saataisiin aikaan sillä, että iso joukko ihmisiä muuttaisi arjessaan toimintaansa ja esimerkiksi vähentäisi lentomatkustamista.

– Ei ole kenenkään etu, että vain jotkut tekevät hirveästi ja kokevat silti maailmantuskaa, syyllisyyttä ja ahdistusta siitä, etteivät ikinä pysty tekemään tarpeeksi.

Junamatka toiseen suuntaan laskee jo päästöjä selvästi

Helsinkiläinen Anu Roverato on kamppaillut myös samantapaisen ongelman kanssa kuin Minna Keränen. Hänenkin puolisonsa on ulkomailta.

Aiemmin Roverato puolisoineen matkustivat paljon ympäri maailmaa ja kävivät puolison synnyimaassa Italiassa usein.

Viime vuosina muut matkat ovat ilmastosyistä suureksi osin jääneet, mutta Italiaan perhe on halunnut mennä edelleen pari kertaa vuodessa. Roverato matkusti sinne tänä vuonna junalla testatakseen, onnistuuko se. Mies ja lapsi lensivät, ja myös Anu Roverato palasi Suomeen lentokoneella. Matka kesti kolme ja puoli vuorokautta ja maksoi 500 euroa hotelliöineen.

Junamatkustaminen oli helpompaa kuin hän oli ajatellut, ja tulevina vuosina Roverato toivoo voivansa matkustaa Italiaan koko perheen kanssa junalla molempiin suuntiin.

Roverato raportoi matkastaan Instagramiin. Hän sanoo haluavansa tuoda yleiseen ilmastokeskusteluun armollisuutta ja toisaalta normalisoida sitä, että lentämiselle on vaihtoehtoja.

– Jos menen toiseen suuntaan junalla, se pienentää päästöjä huomattavasti. Se tuntuu itselle merkitykselliseltä.

Onko sinusta parempia ja huonompia syitä lentää? Voit keskustella aiheesta 10.9. kello 23:een asti.