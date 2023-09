Tällainen työ Sanna Marinia odottaa – asiantuntija kertoo

Sanna Marinin tuleva työnantaja Tony Blair -instituutti on vuosien varrella saanut osakseen myös kritiikkiä yhteistyötahojensa vuoksi.

Entinen pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi torstaina aloittavansa brittiläisen ajatushautomon Tony Blair Instituten strategisena neuvonantajana.

Tony Blair -instituutti (TBI) on Britannian entisen pääministerin perustama ja hänen nimeään kantava organisaatio, jonka tähtäimenä on sen verkkosivujen mukaan ”paremman tulevaisuuden rakentaminen ja muutoksen aikaansaaminen”.

Se työllistää yli 750 ihmistä ja toimii yli 30 valtiossa.

Rahoitusta Saudi-Arabiasta

TBI on vuosien varrella saanut osakseen kritiikkiä yhteistyötahojensa vuoksi.

Vuonna 2018 TBI:n raportoitiin saaneen rahoitusta yli kymmenen miljoonan euron edestä Saudi-Arabiasta, minkä instituutti myöhemmin vahvistikin.

Elokuussa brittilehdet The Guardian ja The Times kertoivat, että TBI on toiminut Saudi-Arabian neuvonantajana ja saanut rahaa maan hallitukselta myös toimittaja Jamal Khashoggin murhan jälkeen.

TBI:n rahoittajana on ollut myös Vladimir Putinilta korkean kunniamerkin saanut venäläinen oligarkki.

Viime vuoden huhtikuuhun saakka instituutti sai rahoitusta venäläisen teollisuusmiljardööri Moshe Kantorin perustamalta järjestöltä. 69-vuotias Kantor on saanut Britannian kansalaisuuden ja hän majailee nykyään saarivaltiossa.

TBI ei julkista kaikkia rahoittajiaan, mutta heidän joukossaan tiedetään olevan valtiollisia toimijoita kuten Yhdysvaltain ulkoministeriö sekä hyväntekeväisyysjärjestöjä kuten Bill & Melinda Gatesin säätiö.

Marin vastasi rahoituskysymykseen torstaina tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa instituutti saa rahoitusta asiakkailtaan eli tässä tapauksessa myös Saudi-Arabialta.

Konsultin ja lobbarin ero veteen piirretty viiva

Sanna Marin tulee työssään neuvomaan asiakkaita, jotka ovat julkisuudessa olleiden tietojen perusteella valtioita, selventää Ylelle konsulttitalo Milttonin osakas Jussi Kekkonen.

Esimerkiksi Milttonin asiakkaat ovat valtioiden sijaan yrityksiä ja organisaatioita.

Politiikassa tarvitaan asiantuntijuutta ja selvitystoimintaa, jossa konsultit auttavat, kertoo Ylelle maailmanpolitiikan lehtori Matti Ylönen Helsingin yliopistosta.

– Julkisuus ja julkiseen keskusteluun osallistuminen on poliitikolle hyvin tärkeää.

Isoissa valtioissa valtionjohtajien perustamat ajatushautomot ja järjestöt ovat hyvin yleisiä.

Ylösen mukaan erilaiset konsulttifirmat tekevät yhä enemmän ”sekaisin kaikkea”. Ilmiö on hänen mukaansa yleinen EU-politiikassa.

Ylösen mukaan konsultin ja lobbarin ero on veteen piirretty viiva.

– Olen tutkinut vaikuttajaviestinnän konsultteja, joita lobbareiksikin voisi kutsua. Riippuu toki konsulttiyrityksestä, onko näin.

Vaikuttajaviestinnän konsultit käyvät Ylösen mukaan tapaamassa joskus päätöksentekijöitä, mutta se on harvinaisempaa.

– Yleisempää on ymmärtää verkostoja ja asiantuntemusta siitä, ketä pitäisi lähestyä, milloin päätöksiä tehdään, millä viestillä ja ketkä ovat avainyhteyshenkilöt, Ylönen kertoo.

Suomessa konsultointiala on hänen mukaansa kasvanut paljon viestintätoimistobisneksen ympärillä.

Tällaisia yrityksiä Suomessa ovat esimerkiksi Pohjoisranta, Ellun kanat ja Miltton.

Palkkahaitari voi olla Ylösen mukaan valtava. Nimekkäimmät henkilöt voivat neuvotella konsulttipalkkansa, työaikansa ja työehtonsa.

– Kaiken järjen mukaan Marin kuuluu tähän kategoriaan.

Konsultointi ja lobbaus lähtöisin Yhdysvalloista

Ammattimainen lobbaus on nimeonomaan Yhdysvalloista lähtöisin, Matti Ylönen kertoo.

– Myös Britanniassa on pitkät perinteet lobbauspalveluiden tarjoamisesta. Suomeen ja Pohjoismaihin lobbauspalvelu on levinnyt vasta viime aikoina.

Niin sanottu K-street on Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa katu, joka tunnetaan lobbauskeskuksena ja lukuisten asianajotoimistojen, kauppajärjestöjen ja joidenkin ajatushautomoiden sijaintipaikkana.

Ylösen mukaan Yhdysvalloissa korostuu pyöröovi-ilmiö, sillä iso osa hallinnosta vaihtuu muutaman vuoden välein puolueenkin vaihtuessa.

K-street tarjoaa mahdollisuuksia odottaa politiikan liepeillä oman puolueen valtaanpääsyä.

