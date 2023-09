Havis Amandan patsas suojataan jatkossa juhlijoilta 5,5 metriä korkealla järeällä teräsaidalla

Suunnitelman tavoitteena oli kaupunkikuvallisesti tyylikäs rakenne, jota pitkin ei pysty kiipeämään patsaalle. Terässuojan kustannusarvio on noin 135 000 euroa ja sen arvioidaan olevan käytössä vuoden päästä.

Helsingin ikoninen Havis Amandan patsas suojataan jatkossa teräsaidalla. Suunnitelman on laatinut kaupungin tilauksesta insinööritoimisto WSP Finland.

– Suojaa käytetään kansanjuhlissa, joissa on odotettavissa, että Mantan päälle kiivetään. Esimerkiksi Jääkiekon MM-kisat, Euroviisuvoitot ja muut isot saavutukset urheilussa ja kulttuurinalalla, kertoo projektipäällikkö Lasse Toivanen Helsingin kaupungilta.

Veistos on vaurioitunut aiemmin muun muassa jääkiekon maailmanmestaruusjuhlissa. Helsingissä pohdittiin jopa alkuperäisen veistoksen siirtämistä museoon. Patsas on tällä hetkellä kunnostettavana ja se on tarkoitus tuoda alkuperäiselle paikalleen ensi vuonna.

Veistoksen vesialtaaseen asennettava järeä rakennelma tulee kohoamaan hieman Mantan päälaen yläpuolelle.

– Siitä tulee sylinterimäinen 5,5 metriä korkea rakenne, joka verhoillaan lattateräksestä valmistetuista lamelleista tai pienoista, kertoo projektipäällikkö Tommi Kärki WSP Finland Oy:stä.

Suojarakenne maalataan vaalean vihertävänharmaan sävyiseksi. Väriin on haettu Kärjen mukaan innoitusta historiasta ja keskustassa käytössä olevista sävyistä.

Vaikka rakenteessa ei ole kansiosaa eli yläpuoli on avoin, kiipeäminen teräskehikkoa pitkin on Kärjen mukaan erittäin vaikeaa.

Kuudesta elementistä koostuva terässuoja pystytetään tarvittaessa Mantan ympärille nostimen avulla kahden, kolmen henkilön voimin noin vuorokaudessa. Vesiallas tyhjennetään ennen suojan pystyttämistä.

– Altaan pohjalle tehdään peruskorjauksen yhteydessä terässuojalle kiinnityspaikat, kertoo Kärki.

Helsinki harkitsi myös puurakenteista suojaa, mutta Kaupunkiympäristön toimialan projektipäällikkö Lasse Toivasen mukaan teräs valikoitui materiaaliksi muun muassa kestävyytensä ansiosta. Toivanen arvioi, että terässuojaa voidaan käyttää vuosikymmeniä.

– Se on myös kaupunkikuvallisesti parempi ratkaisu, tyylikkäämpi kuin väliaikaisuutta viestivä vaneri, hän sanoo

Teräsrakenne tilattaneen ensi vuoden puolella joltain konepajalta, arvelee Toivanen. Suoja-aita on osa Havis Amandan patsaan perustusten korjauksen, uuden tekniikkakaivon ja nostopaikan rakentamisen urakkaa, jonka suorittaa E.M. Pekkinen Oy.

Suojarakenteen kustannusarvio on 135 000 euroa.

Rakennetta aiotaan testataan paikan päällä ennen Mantan paluuta paikalleen.

- Varmaan ensi vuoden elokuun jälkeen se on valmis käytettäväksi, Toivanen arvelee.