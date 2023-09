Venäjän vallanpitäjät valmistelevat koneistoa Putinin uudelleenvalinnan näytökseen – syyskuun paikallisvaalit ovat kuin kenraaliharjoitus

SORSK/ABAKAN Kulttuuritalon sali on lähes täynnä väkeä. Pienen Sorskin kaivosteollisuuskaupungin asukkaat on kutsuttu kansalaistapaamiseen. Paikalle saapuu arvovieras: Hakassian tasavallan päämies Valentin Konovalov.

Konovalov aikoo kuulla tasavaltaansa kuuluvan Sorskin asukkaiden huolia.

Ja huolia riittää: Kesäkuukausina kaupungissa on jo vuosien ajan katkaistu lämpimän veden saanti ja kaupungin ainoa banja eli yleinen sauna on ollut suljettuna koronapandemian alusta alkaen. Miten ihmisten on tarkoitus peseytyä? Julkisilla varoilla rakennettu uudisrakennus on homehtunut. Sairaalan sisäänkäynti on vanhuksille vaikeasti saavutettava. Pääkadulla on suuria kuoppia.

Konovalov johtaa puhetta ja yrittää rauhoitella kansalaisia.

Konovaloville on tärkeää näyttäytyä kansan parissa, sillä viikonloppuna hän puolustaa asemaansa tasavallan päämiehen vaaleissa.

Sorskin pormestari Vladimir Naidenov ja Hakassian päämies Valentin Konovalov istuivat kansalaisten tentattavina Sorskin kaupungissa. Kuva: Yle

Nuori kommunistipoliitikko nousi valtaan vuoden 2018 vaaleissa protestiäänillä mutta Sorskissa hän ei esiinny populistipoliitikon vaan vallanpitäjän elkein: kaikki ongelmat voidaan ratkaista aikanaan mutta on noudatettava oikeita menettelytapoja.

Kulttuuritalo Metallurgin suojissa kansalaiset puhuvat arjen konkreettisista ongelmista, mutta Hakassiaan kohdistuu huomiota myös politiikan ylätasolta.

Patsas kertoo Sorskin neuvostomenneisyydestä. Kaupunki elää yhdestä kaivosteollisuuskombinaatista. Kuva: Heikki Heiskanen / Yle

Vaalit testaavat valtakoneiston kontrollia

Hakassian päämiehen ja alueparlamentin vaalit ovat osa kymmenistä alue- ja paikallisvaaleista, joita sotaa käyvä Venäjä järjestää viikonloppuna.

Vallanpitäjille on tärkeää pitää yllä vaikutelmaa, että asiat maassa sujuvat tavalliseen tapaan pitkittyvästä sodasta huolimatta, ja vaalit ovat osa kuvaelmaa.

Hakassia on pieni runsaan puolen miljoonan asukkaan tasavalta Etelä-Siperiassa. Sen aluevaalit tuskin herättäisivät erityistä huomiota, ellei Kremlin apparaatti valmistautuisi nyt kiivaasti ensi vuoden presidentinvaaleihin.

Niiden on määrä osoittaa kansan rikkumaton luottamus presidentti Vladimir Putiniin ja hänen sotaoperaatioonsa.

Presidentinhallinto vaikuttaa suhtautuvan viikonlopun alue- ja paikallisvaaleihin tuon suuren näytöksen kenraaliharjoituksena.

Valtakoneiston pitää toimia kitkattomasti, mitään ei voi jättää sattuman varaan eikä vaaleista saa kantautua ikäviä yllätyksiä eikä riitasointuja.

Riippumaton media ja oppositioliikehdintä on tukahdutettu. Vaalilait antavat mahdollisuuden estää epätoivotut ehdokkaat.

Hakassian tapaus osoittaa, että kaikki ei silti aina suju suunnitelmien mukaan. Yritys palauttaa tasavallan päämiehen virka takaisin valtapuolue Yhtenäisen Venäjän käsiin näyttää epäonnistuvan.

Hakassia on runsaan puolen miljoonan asukkaan alue Etelä-Siperiassa. Kuva: Riikka Tähtinen / Yle, ©Mapcreator.io | OSM.org

Kreml yrittää siivota vuoden 2018 protestivaalien jälkiä

Hakassian pääkaupungissa Abakanissa ei tule vastaan erityistä tyytymättömyyttä nykyiseen tasavallan päämieheen.

Kaupunkiin melko äsken muuttanut Konstantin Nigutsa on seurannut vaaliväittelyitä tiiviisti. Hän aikoo äänestää Konovalovia.

– Olen käynyt joka kesä Hakassiassa, ja sitä taustaa vasten olen nähnyt, että Hakassia on tosiaan muuttunut, hän sanoo. Breakdancen opettajana hän on nähnyt, että tasavallassa urheilu kehittyy ja nuorisolle on annettu mahdollisuus kehittää itseään.

Äskettäin Hakassiaan muuttanut Konstantin Nigutsa katsoi vaaliväittelyt ja pitää Valentin Konovalovia parhaana ehdokkaana. Kuva: Yle

– Valentin Konovalov ei ole pärjännyt huonosti ensimmäiselle kaudellaan. Häneltä haluaisi odottaa parempaakin. Aika näyttää, Irina Savostjanova sanoo.

– Enemmistö Abakanin kaupungin asukkaista toivoo, että nykyinen päämies Konovalov voittaa. Hän ei ole tehnyt suuria virheitä, elintaso ei ole laskenut, kansallisia projekteja toteutetaan. Konovalovia vastaan ei ole moitittavaa, Gennadi Zjablinski miettii.

Abakanin asukas Gennadi Zjablinski katsoo, että mustamaalaus ja epäherrasmiesmäiset keinot vaalikampanjoinnissa vähenivät, kun Yhtenäisen Venäjän Sergei Sokol perui ehdokkuutensa. Kuva: Yle

Naapurialueella Krasnojarskissa asuva Mihail Uzunov sanoo äänestävänsä Yhtenäistä Venäjää mutta katsoo, että Konovalovin voitto ei muuttaisi asioita.

– Kun Konovalovilla ei ole vahvaa kilpailijaa, hän todennäköisimmin voittaa. Se ei muuta paljon poliittisella kentällämme, sillä koko kansamme ja kaikkien puolueiden edustajat tukevat presidenttimme ja hallituksemme politiikkaa.

Venäjän kommunistipuolue on Kremlille uskollinen, niin sanottu järjestelmän sisäinen oppositiopuolue. Todellisena vallanpitäjien haastajana sitä on vaikea pitää, vaikka puolueen sisälle onkin hakeutunut aiempaa oppositiohenkisempää väkeä.

Mihail Uzunov pahoitteli Yhtenäisen Venäjän ehdokkaan sairastumista ja ehdokkuudesta luopumista mutta uskoi, että kommunistien Konovalov tukee yhtälailla presidentti Putinia ja sotahanketta. Kuva: Yle

35-vuotias Valentin Konovalov on nuori mies aluejohtajaksi. Eläkeiän noston herättämä suuttumus sävytti vuoden 2018 vaaleja, joissa Konovalov nousi valtaan.

Protestiäänestäminen aiheutti tuolloin vallanpitäjille muutamia ikäviä yllätyksiä, kun joillakin alueilla valtapuolue Yhtenäinen Venäjä kärsi yllättäviä takaiskuja.

Kremliä ärsytti myös oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin ajama ”älykkään äänestämisen” ohjelma: se keskitti ääniä ehdokkaille, joilla oli paras mahdollisuus päihittää valtapuolueen ehdokas. Usein hyötyjinä olivat kommunistipuolueen ehdokkaat.

Muut tuolloiset protestikuvernöörit Kreml on jo kyennyt kampeamaan viroistaan, ja nyt oli tarkoitus olla Konovalovin vuoro.

Sotaveteraani ei voi hävitä vaaleja

Vastaehdokkaaksi Yhtenäinen Venäjä nosti kansanedustaja Sergei Sokolin, joka oli käynyt hakemassa ansioita Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan rintamalla.

”Sotilaallisen erikoisoperaation” veteraani ei voisi hävitä vaaleja.

Konovalov on kampanjassaan korostanut paikallisuuttaan. Sokolista maalattiin kuvaa Hakassiaan lähetetystä poliittisesta broilerista. Venäjällä heitä kutsutaan ”varjageiksi” viitaten ulkoa tulleisiin viikinkihallitsijoihin.

Sokolin nostaminen kärkiehdokkaaksi näyttää aiheuttaneen kuohuntaa myös Yhtenäisen Venäjän omissa riveissä Hakassiassa: muun muassa alueparlamentin puhemies jätti protestiksi valtapuolueen ja siirtyi kommunistien riveihin.

Sokolin kannatus ei lähtenyt lentoon, ja vaalien tulos alkoi näyttää epävarmalta.

Viime viikolla Sokol ilmoitti, että hän vetää pois ehdokkuutensa vakavan sairastumisen takia. Sokolin kerrotaan joutuneen sairaalahoitoon vatsakalvon tulehduksen takia.

Skeptikot epäilivät heti, että Sokolia uhkasi häviö vaaleissa, ja hänet vedettiin siksi pois kisasta.

Venäjän mediassa liikkuneiden tietojen mukaan päätös tuli Kremlistä ja yllätti Yhtenäisen Venäjän johdon.

Konovalovin tapaus kuvastelee Venäjän ”ohjatun demokratian” haasteita.

Vallanpitäjät haluavat osoittaa, että Putinin ja hänen väkensä kannatus on täysin ylivoimainen. Se tuntuu vaativan keskusvallalta loputonta mikromanagerointia, sekaantumista pienimpiinkin paikallisiin kysymyksiin.

Sorskin asukas Tamara Miljohina oli kyllästynyt kuuntelemaan poliitikkojen tyhjiä lupauksia. Kuva: Yle

Kansalaisten arjen ongelmia poliittiset juonittelut eivät ratkaise. Noin 10 000 asukkaan Sorskissa eläkeläiset suhtautuvat epäillen koko vaaleihin.

– Tietysti toivomme parempaa, mutta miten käy, en tiedä. En tiedä, ketä äänestää. Yksi puhuu hyviä ja toinen puhuu hyvin, mutta mitä siitä tulee, en tiedä, Irina Lutsenko sanoo keskusaukiolla, jota koristaa Neuvostoliiton salaisen poliisin Tšekan perustajan Feliks Dzeržinskin patsas.

– Emme odota mitään. Kaikki lupailevat mutta kukaan ei tee mitään, Tamara Miljohina sanoo.

Hän ei halunnut mennä katsomaan Konovalovia.

– Kuunnelkaapa väittelyitä. Mustaavat toisiaan, mutta missä on tolkku? Otetaan vaikkapa Konovalov. Viisi vuotta hän on ollut vallassa ja Sorskissa kävi vain kerran, lupasi kuun taivaalta ja siinä kaikki.

