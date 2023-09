Kaija Aarikan ikoninen Pässi on himoittu ja halveksittu koriste-esine – nyt se on valtavan kokoisena esillä näyttelyssä

Helsingin taidehallin näyttelyssä on esillä Aarikan esineitä ja koruja useilta vuosikymmeniltä. Pääosan näyttelyssä vie Pässi, jota vietiin lahjaksi esimerkiksi valtiovierailuilla.

Siinä se nyt on. Valtava pässi, joka on tehty varta vasten Taidehallin näyttelyyn. Se tervehtii ensimmäisenä näyttelykävijää.

Pässi on luonnollisesti pääosassa Kaija Aarikan tuotantoa esittelevässä näyttelyssä. Ikoninen koriste-esine täyttää tänä vuonna 50 vuotta, ja se on tuote, josta Aarikka nimenomaan tunnetaan.

Kaija Aarikan (1929–2014) tytär, muotoilija Pauliina Aarikka kertoo, että Pässin puupalloilla päällystetty pinta syntyi sattumalta.

– Kaija oli pitkään pohtinut, miten puusta saisi muotoiltua lampaan pehmeän ja karvaisen olemuksen. Sitten hän huomasi verstaalla korissa puupalloja, ja idea lähti lentoon.

Avaa kuvien katselu Kaija Aarikka löi nopeasti läpi myös ulkomailla. Tässä hän on Aarikka-liikkeen edessä Kööpenhaminassa vuonna 1968. Kuva: Gunilla, Ved Bellahøj 4, Tanska

Pässejä on aikojen saatossa syntynyt erikokoisia ja -värisiä. Pässejä pakattiin usein matkalaukkuihin, kun edessä oli valtiovierailu. Ainakin Nancy Reagan ja Japanin keisarinna Michiko ovat omistaneet puisen Pässin. Kuulemma myös Metallican jäsenillä on Pässejä.

Pässi on herättänyt kautta aikojen monenlaisia tunteita. Se on käsityötä vaativa arvokas koriste-esine, joten sitä on himoittu, mutta myös halveksittu lapsekkaan ulkomuotonsa takia.

Avaa kuvien katselu Pässin lisäksi Kaija Aarikka suunnitteli myös muita puueläimiä. Tässä Iso kukko vuodelta 1984. Kuva: Juho Huttunen

Puukorut kaulassa juhliin

Pässien lisäksi Taidehallin näyttely esittelee Kaija Aarikan koko tuotannon. Esillä on noin 800 esinettä kuudelta vuosikymmeneltä.

Avaa kuvien katselu Kaija Aarikka suunnitteli Tuliaispurkit tarve-esineeksi kesämökeille.

Monet Kaija Aarikan suunnittelemat esineet ovat tuttuja arjesta. Esimerkiksi Tuliaispurkkeja löytyy yhä keittiöiden kaapeista. Tosin nykyään värikkäät purkit on nostettu näkyviin avohyllyille.

Alun perin idea metallipurkeista syntyi käytännön tarpeesta. Etenkin mökeillä ruoka-aineet kannatti säilyttää purkeissa, etteivät hiiret päässeet juhlimaan ryyneillä ja hiutaleilla.

Avaa kuvien katselu Kaija Aarikan suunnittelemia puukoruja muotikuvassa vuonna 1989.

Puiset korut ovat olennainen osa Aarikan tuotantoa. Värikkäät puukorut olivat tuttu näky juhlissa. Etenkin koruissa näkyvät eri aikakausien tyylisuuntaukset.

Hopeakorut lähellä sydäntä

Kaija Aarikka tunnetaan puumateriaalin käytöstä. Hän oli kuitenkin laaja-alainen muotoilija. Hänen repertuaariinsa kuuluivat niin metalli, lasi kuin tekstiilitkin.

– Etenkin tietyt hopeasormukset olivat Kaijan omia suosikkeja, kertoo Pauliina Aarikka.

Avaa kuvien katselu Kaija Aarikan suunnittelemia hopeasormuksia 1970-luvulta. Kuva: Jukka Vatanen

Innoituksensa Kaija Aarikka sai usein luonnosta.

Kaija Aarikka toimi perheyrityksessä taiteellisena johtajana. Tytär Pauliina Aarikka kertoo, että äidin työskentely oli hyvin luovaa.

– Hän piirsi koko ajan. Ensimmäiset suunnitelmat olivat aina suttuisia hahmotelmia, joista sitten tehtiin työpiirustukset, jos esine pääsi tuotantoon asti.

Nykyään Aarikan tuotannosta valmistetaan muutamia nimikkeitä. Ikoninen Pässi on yhä tuotannossa, kuten myös puuhelmillä koristellut kynttilänjalat ja puiset joulutontut.

Perheomisteinen Aarikka myytiin vuonna 2017 raisiolaiselle Martinex Oy:lle, jonka suojissa Aarikka-brändi on nykyään.

Kaija Aarikka -näyttely on avoinna 9. syyskuuta lähtien Taidehallissa Helsingissä.