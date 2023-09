Orpoa edeltäneistä seitsemästä pääministeristä viisi on eronnut kansanedustajan paikalta – katso video

Sanna Marin sai uuden työn ja aikoo jättää eduskunnan kuukausia vaalien jälkeen. Vastaavanlaisia ratkaisuja on nähty viime vuosina useita.

Entinen pääministeri Sanna Marin (sd.) ilmoitti torstaina pyytävänsä eroa kansanedustajan tehtävästä. Marin on nimitetty Tony Blair -instituutin strategiseksi neuvonantajaksi.

Toimittaja Antti Kurra kertaa lyhyellä videolla, mitä ratkaisusta ja aiemmista vastaavista tapauksista tiedetään.

Vuodesta 1979 laskettuna Marinin lisäksi yhteensä 66 kansanedustajaa on anonut eroa tehtävistään.

Jos Marinin ero hyväksytään, Marinin tilalle eduskuntaan nousee 37-vuotias tutkija ja terveystieteiden tohtori Lotta Hamari (sd.) Hämeenkyröstä.

Marinin uusi työnantaja Tony Blair Institute for Global Change on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka neuvoo hallituksia ja poliittisia johtajia strategisissa politiikkalinjauksissa ja politiikan toimeenpanossa. Instituutin perusti Iso-Britannian entinen pääministeri Tony Blair vuonna 2016. Marinin ratkaisu on herättänyt sekä kiitosta että kritiikkiä.

