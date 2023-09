Kuvausryhmässä on kummasteltu Konflikti-sarjan ja Puolustusvoimien yhteistyökuviota – toinen saa mittavat resurssit, toinen itsensä esille

Konflikti-sarjan taistelukohtauksissa on mukana varusmiehiä. Kuvassa on varusmiehiä harjoittelemassa Parolannummen metsikössä. Kuva ei liity tv-sarjaan.

Aku Louhimiehen ohjaaman Konflikti-suursarjan kuvauksissa on tullut vastaan lukuisia ongelmia, joista moni vaikuttaisi johtuvan resurssipulasta. Asia käy ilmi Ylen julkaisemasta jutusta, jossa kuusi sarjan kuvauksiin osallistunutta henkilöä kertoo kokemuksistaan.

Jutussa mainittujen ongelmien lisäksi haastatellut henkilöt kiinnittivät huomiota siihen, että Aku Louhimiehen ja Andrei Alénin omistama tuotantoyhtiö teki sarjan kuvauksissa tiivistä yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa.

Erilaiset yhteistyökuviot eivät ole tv-sarjan tuotannoissa poikkeuksellisia, mutta useamman työryhmän jäsenen kokemuksen mukaan nyt Suomen puolustusvoimista pyrittiin saamaan irti kaikki mahdollinen hyöty.

Työryhmä muun muassa majoittui kuvausten aikana Puolustusvoimien tarjoamassa majoituksessa. Monen mielestä ratkaisu oli ongelmallinen muun muassa levon saannin näkökulmasta. Ruokahuollosta vastasi Puolustusvoimien itsensä käyttämä Leijona Catering.

Kuvauksissa käytössä oli armeijan kalustoa panssarivaunuista alkaen. Lisäksi Puolustusvoimat tarjosi puvustusta ja jopa näyttelijöitä kameran eteen. Sarjan taistelukohtauksissa mukana on varusmiehiä, mikä on kätevä ratkaisu myös kustannusten kannalta. Puolustusvoimien mukaan kohtaukset on järjestelty siten, että ne palvelevat varusmiesten koulutusta.

Katso videolta, mistä Konflikti-sarjan kuvausten ongelmissa on Ylen haastattelemien työryhmän jäsenten mukaan kyse.

Puolustusvoimat: ”Tuotanto kasvattaa maanpuolustustahtoa”

Vastineeksi Puolustusvoimat saa sarjan yhteydessä ainakin mainosta.

Puolustusvoimat suostui vastaamaan Ylen kysymyksiin vain sähköpostitse. Viestissä kerrotaan, että Puolustusvoimat tukee sarjan toteuttamista ja osallistuu sen tuotantoon ja on muun muassa konsultoinut sarjan käsikirjoittajia ja tarjonnut asiantuntijapalveluita. Tarkoituksena on ollut esimerkiksi varmistaa, että asejärjestelmien ja varusteiden toiminnasta annetaan sarjassa uskottava ja realistinen kuva.

– Tuotanto sopii Puolustusvoimien arvomaailmaan, kasvattaa maanpuolustustahtoa, informoi kansalaisia Suomen valmiudesta vastata nykyajan sotilaalliseen kriisiin ja tuo esille asevelvollisuusarmeijamme toimintakyvykkyyden, sähköpostiviestissä todetaan.

Kysymykset esitettiin sähköpostitse suunnitteluosaston osastoupseerille Harry Lagerströmille, mutta vastaus saatiin pääesikunnan viestintäosastolta.

Tuki alueiden ja majoituskapasiteetin osalta ei maksa juuri mitään. Puolustusvoimat

Yhteistyön eduksi Puolustusvoimat laskee lisäksi Konfliktin mahdollisesti mukanaan tuoman kansainvälisen näkyvyyden.

– Sarja välittää positiivista kuvaa Suomen maanpuolustustuksen ratkaisuista myös kansainväliselle yleisölle.

Konflikti on nykypäivään sijoittuva toimintasarja, jossa tuntemattomat erikoisjoukot valtaavat pienen suomalaisen rannikkokaupungin ja alkavat esittää vaatimuksia Suomelle. Ohjaaja Aku Louhimiehen mukaan sarja julkaistaan syksyllä 2024.

Avaa kuvien katselu Ohjaaja Aku Louhimiehellä on jättisarjansa kuvauksissa käytössä muun muassa Puolustusvoimien kalustoa. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Varusmiehiä mukana sarjan taistelukohtauksissa

Puolustusvoimat ei ole Konflikti-sarjan rahoittaja tai sponsori, mutta tuotantoyhtiö on saanut kuvausten yhteydessä rahanarvoista tukea. Toisaalta sen arvo riippuu näkökulmasta.

– Puolustusvoimien antama tuki alueiden ja majoituskapasiteetin osalta ei maksa juuri mitään. Kustannukset koostuvat esimerkiksi polttoaineesta, lavettikuljetuksista ja virkamatkoista, Puolustusvoimien sähköpostivastauksessa todetaan.

Välttämättömissä tilanteissa, kuten ajoneuvojen liikuttamisessa, on ollut käytössä Puolustusvoimien henkilöstöä. Sähköpostivastauksessa kerrotaan, että yhteistyötä valmisteli ja kuvauksia valvoi muun muassa kaluston käytön osalta kaksi henkilöä. Se oli suurin henkilötyöpanos Puolustusvoimien puolelta.

Puolustusvoimien henkilöstö ei sähköpostivastauksen mukaan ole kohdannut kuvauksissa ongelmia tai suuria haasteita.

– Puolustusvoimien henkilöstö on tottunut maasto-olosuhteisiin ja pitkiin päiviin.