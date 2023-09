Lähes sata valitusta saamelaiskäräjien vaaliluettelosta käsittelyssä – vaikka ne hyväksyttäisiin, luettelon ulkopuolelle jääneet eivät ehdi äänestää

Paavo Riihitammela on yksi niistä, joita ei ole hyväksytty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) on alkanut saamelaiskäräjien vaaliluetteloa koskevien valitusten käsittely. KHO on tähän mennessä saanut 95 valitusta.

KHO on pyytänyt saamelaiskäräjien hallitusta antamaan asiasta lausunnon. Sen jälkeen valittajille varataan tilaisuus vastata lausuntoon.

Valitukset koskevat sitä, ettei henkilöitä ole merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Vaaliluetteloon merkityt henkilöt saavat asettua ehdolle ja äänestää saamelaiskäräjävaaleissa.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta kokoaa vaaliluettelon uudelleen jokaisten vaalien yhteydessä. Vaalilautakunta hyväksyi tämän vuoden vaaliluetteloon ennätyksellisen paljon äänioikeutettuja, yli 6 000 henkilöä. Vaalilautakunta jätti merkitsemättä vaaliluetteloon 86 henkilöä, joille KHO oli antanut edellisissä vaaleissa äänioikeuden vastoin saamelaiskäräjien kantaa.

Saamelaiskäräjävaalit ovat nyt käynnissä, mutta KHO:n arvion mukaan ratkaisu asiaan tulee vasta myöhemmin syksyllä vaalien jälkeen.

”Henkisesti raskasta kun kielletään identiteetti”

Kittilässä syntynyt ja nykyään Kirkkonummella asuva Paavo Riihitammela on yksi niistä, joka on valittanut vaaliluetteloasiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tämä ei ole hänelle ensimmäinen kerta.

Riihitammela sai vuonna 2021 KHO:lta päätöksen, jonka mukaan hänet tulisi merkitä vaaliluetteloon. Yle on nähnyt päätöksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa Riihitammelan sanotaan täyttävän saamelaiskäräjälain saamelaismääritelmän kolmannen kriteerin. Sen mukaan henkilö on saamelainen, jos hän pitää itseään saamelaisena ja ainakin yksi hänen vanhemmistaan on merkitty, tai olisi voitu merkitä vaaliluetteloon saamelaisparlamentin tai saamelaiskäräjien vaaleissa.

KHO:n päätöksessä todettiin, että yksi Riihitammelan vanhemmista olisi voitu merkitä vaaliluetteloon saamelaiskäräjälain kielikriteerin nojalla, mikä tarkoittaa, että henkilö itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään.

Saamelaiskäräjien hallitus oli asiasta eri mieltä. Sen tulkinnan mukaan laissa mainittu ”olisi voitu merkitä” -kriteeri on siirtymäajalle 1991–1995 tarkoitettu lisäys, jota ei tule soveltaa, ellei vanhempi ole hakeutunut vaaliluetteloon viimeistään vaaleissa 1999.

Saamelaiskäräjien hallituksen mielestä kielikriteerin soveltaminen edellyttää vanhemman itseidentifikaatiota eli sitä, että hän kokisi olevansa saamelainen ja olisi hakeutunut vaaliluetteloon. KHO kuitenkin katsoo, että kriteeriä ei ole rajoitettu mihinkään ajanjaksoon.

Paavo Riihitammela kertoo, miltä tuntuu odottaa KHO:n ratkaisua saamelaiskäräjien vaaliluetteloasiaan. Toimittajana on Anja Kaarret.

KHO:n vuonna 2021 antamassa päätöksessä todetaan, että Riihitammela on merkittävä vaaliluetteloon seuraavan kerran toimitettavissa saamelaiskäräjävaaleissa. Tänä keväänä Saamelaiskäräjien vaalilautakunta jätti merkitsemättä Riihitammelan ja 85 muuta KHO:n hyväksymää henkilöä vuoden 2023 vaaliluetteloon.

Riihitammelaa tilanne harmittaa.

– Vaalit ovat menossa, ja olen jäänyt rannalle jo toisen kerran. On henkisesti hyvin raskasta, kun sinulta kielletään se, mitä olet, Riihitammela näkee.

Hän on huolissaan myös vaaliluetteloasian käsittelystä yleisesti.

– Näen uhkana demokratialle, että kun vaalit ovat käynnissä, niin olen KHO:n valitusketjussa, Riihitammela sanoo.

Vaalilautakunta perusteli päätöstä YK:n ihmisoikeuselinten ratkaisuilla, joiden mukaan KHO:n päätökset ja niissä noudatettu kokonaisharkinta ovat loukanneet saamelaisille alkuperäiskansana kuuluvaa itsemääräämisoikeutta äänioikeusasiassa.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja: ”Vastuu on KHO:lla”

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso vakuuttaa, että saamelaiskäräjien hallitus selvittää valitusasian mahdollisimman perusteellisesti.

– Sehän on korkeimman hallinto-oikeuden oma päätös, miten he tämän kanssa toimivat. Vastuu on heillä, toteaa Juuso.

Juuso ei lähde spekuloimaan sillä, voiko asia vaikuttaa vaalien toimittamiseen. Hän kertoo saamelaiskäräjien vaalilautakunnan vastaavan siitä, että vaalit järjestetään lain mukaisesti.

– Jos vaaleista tulee valituksia, ne on käsiteltävä ja katsottava perustelut. Se on vaalilautakunnan tehtävä. Me arjen poliittiset johtajat emme vaalien järjestämiseen puutu, sanoo Juuso.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin antoi kesällä ratkaisun valitukseen, joka koski henkilön poistamista saamelaiskäräjien vaaliluettelosta. Hän ei ottanut kantaa vaalikelpoisuuteen, mutta piti lyhyttä valitusaikaa ongelmallisena. Yle tavoitteli Sakslinia uudestaan asian tiimoilta, mutta ei saanut vastausta.

Saamelaiskäräjävaalit toimitetaan 4.9.–2.10.2023. Neljän vuoden välein järjestettävissä vaaleissa valitaan saamelaiskäräjille 21 jäsentä ja neljä varajäsentä.