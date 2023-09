Helsingin päärautatieaseman metroasema menee ensi kesäksi kiinni – metron liikennöinti katkeaa

Helsingin metron keskipiste, rautatientorin metroasema remontoidaan ensi kesänä, vahvistaa HSL:n liikennejohtaja Johanna Wallin.

– Sinne on tulossa paloturvallisuusjärjestelmien uudistusta, ja se tulee vaikuttamaan metron liikennöintiin, Wallin sanoo.

Hänen mukaansa remontin tarkka aikataulu on edelleen suunnittelussa.

Metroliikenne katkeaa rautatietorin kohdalta Kaupunkiliikenteen Omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiaisen mukaan 1,5–3 kuukauden ajaksi.

– Metrot liikennöivät Helsingin yliopisto -asemalta itään ja Kampin metroasemalta länteen, mutta metrojunat eivät kulje rautatieasemalle tai sen kautta.

Syy metroaseman laituritason remonttiin on metroaseman paloturvallisuuden parantaminen.

– Meillä on ollut useamman vuoden mittainen selvitys- ja valmistelutyö asiasta yhdessä Helsingin pelastuslaitoksen kanssa. Kantametro on 40 vuotta vanha kokonaisuus ja rautatieaseman ympäristö on monella tapaa kehittynyt vuosien saatossa. Aikoinaan valitut paloturvallisuusratkaisut eivät enää vastaa tämän päivän tarpeisiin.

Avaa kuvien katselu Havainnekuva Rautatientorin metroasemasta remontin jälkeen. Kuva: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

HSL ja Helsingin kaupunkiliikenne yhdessä HKL:n kanssa ovat valmistelleet korjaushanketta Helsingin pelastuslaitoksen kanssa jo pari vuotta, ja sen toteutus aiotaan tähdätä ensi kesälle.

Remontin toteutusta ja siitä johtuvaa metron vuoroliikenteen katkeamista on kaavailtu juhannuksesta elokuulle.

– Aikatauluohjelmointi tehdään niin, että metrot kulkevat Kaisaniemestä itään ja Kampista Kivenlahteen.

Nousiaisen mukaan yöaikaan on huolto- ja korjaustoimenpiteille neljän tunnin aikaikkuna, jolloin metrojunia siirretään idästä länteen ja lännestä itään.

– Metrojunien huollot tapahtuvat metrovarikolla Roihupellossa.

Savuotsia ja palo-ovia

Rautatientorin metroaseman laitureille asennetaan niin kutsuttuja savuotsia ja teräksisiä palovia.

– Savuotsat, joita on isoissa julkisissa tiloissa, ovat katosta laskettavia seinäkkeitä. Kun savukaasut nousevat ylös, savu ei leviä seinäkkeen väärälle puolelle, vaan jää toiselle puolelle. Näin savukaasuja saa ohjattua hallitusti, Nousiainen kertoo.

Myös ilmanvaihtoon ja savunpoistoon on tulossa uudistuksia.

– Koska sprinkler- ja muut tekniset asennukset tehdään radan päälle, niin yhtä aikaa ei voi ajaa raiteilla metrojunaa.

Laituritasolla yleisilmettä ja talotekniset järjestelmät uusitaan. Työlistalla on metrolaiturin tekniset sähkönjakelut, ilmastointi ja jäähdytys.

– Valaisua parannetaan ja alakaton verhoilumateriaalit uusitaan. Tällä saadaan laiturialueelle freesimpi ilme.

Liukuportaiden alapäähän on tarkoitus Kampin metroaseman tapaan rakentaa savusulkuovet.

– Tuulikaappi estää sen, että asemalaiturilta ei pääse savunmuodostusta leviämään liukuportaiden kautta aseman kompassitasolle, jos sellaista sattuisi tapahtumaan.

Myös metrotunnelissa uusitaan savuohjausovia. Hinta-arvio korjaushankkeelle on noin 9 miljoonaa euroa.