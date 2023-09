Työelämä Töihin asenteella vai ulkonäöllä?

Osa Jungle Juice Barin työntekijöistä kertoo, että ulkonäkö on helpottanut työpaikan saamista. Työntekijät kertovat myös, että sairauslomaa on ollut hankala saada. Uusi toimitusjohtaja on lähteiden mukaan saanut hyviä muutoksia aikaan.