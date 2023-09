Hongkongissa rankimmat sateet 140 vuoteen – yli sata loukkaantunut tulvissa

Vuorokauden aikana satoi yli 600 millimetriä, mikä on noin neljännes kaupungin normaalista vuotuisesta sademäärästä.

Hongkongin kadut lainehtivat monin paikoin vedestä, ja tulvavesistä pilkottaa autojen kattoja. Vettä on valunut myös metroasemille.

Erityishallintoalueen liikenteessä onkin erittäin vakavia häiriöitä. Viranomaiset ovat julistaneet äärimmäisten olosuhteiden jatkuvan keskiyöhön saakka paikallista aikaa.

Pelastuslaitoksen mukaan kaksi ihmistä on kuollut ja yli sata loukkaantunut tulvissa. Lisäksi satoja ihmisiä on evakuoitu. Hongkongin pörssi ja koulut on suljettu.

Hongkongissa on satanut rankimmin mittaushistorian aikana, eli vuodesta 1884. Hongkongin sääasemalla rekisteröitiin perjantain vastaisena yönä tunnin sademääräksi yli 158 millimetriä.

Viranomaiset varoittavat syöksytulvista ja maanvyörymistä sekä kehottivat jokien lähellä asuvia lähtemään kodeistaan heti, jos vesi alkaa nousta.

Lähteet: AP, STT-AFP