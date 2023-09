Ilkivalta julkisilla paikoilla on yleistynyt – ysiluokkalaista Nitaa pelotti, kun koulusta tuli jatkuva maalitaulu

Waltterin yhtenäiskoulu Varkaudessa on ollut tänä vuonna useasti ilkivallantekijöiden armoilla. Video: Ari Haimakainen / Yle

Julkisten paikkojen ilkivalta on lisääntynyt Suomessa. Asia käy ilmi Ylen suurille kaupungeille lähettämästä kyselystä. Kunnat käyttävät vandalismin jälkien korjaamiseen miljoonia euroja joka vuosi.

Milloinkohan sirpaleet tippuvat niskaan?

Tätä mietti varkautelaista Waltterin koulua käyvä Nita Tuovinen keväällä, kun hän kävi koulun ruokalassa. Automaattioven iso ikkuna oli lyöty säpäleiksi, ja hävityksen alta oli pakko kulkea syömään.

– Kyllä se aina pelotti. Kun muuallakin oli sotkuja ja rikottuja paikkoja, vaikutti se mielialaan, jolla tuli kouluun, ysiluokalla oleva Tuovinen kertoo.

Waltterin koulu on kärsinyt tänä vuonna poikkeuksellisen laajasta ja sitkeästä ilkivallasta. Ikkunoiden lisäksi pihapiiristä on rikottu leikkipaikkojen turva-asvalttia ja seiniä on tärvelty spraymaalilla.

Kaupungin työpäällikköä Arttu Körkköä tilanne turhauttaa.

– Pahimmillaan meillä meni kahdella miehellä joka aamu pari tuntia niiden sotkujen korjaamiseen. Kun laskee yhteen muidenkin koulujen ilkivallan, kustannukset kaupungille ovat olleet tänä vuonna tähän mennessä 100 000 euroa.

Nita Tuovinen ei ymmärrä, mikä saa ihmiset tekemään Waltterin koululle jatkuvasti ilkivaltaa.

Ilmiö nosti päätään korona-aikana

Varkaus ei ole tilanteessaan yksin. Ylen tekemän kyselyn mukaan ilkivalta on lisääntynyt suuressa osassa Suomen suuria kaupunkeja.

Ilkivallan lisääntymisestä kertovat esimerkiksi Kuopion, Jyväskylän, Oulun, Turun ja Tampereen kaupungit. Niissä ilkivallan kerrotaan yleistyneen korona-ajan alkamisen jälkeen.

Näin kysely tehtiin Yle kysyi kymmeneltä Suomen kaupungilta, minkä verran ilkivalta on niille tänä vuonna maksanut. Lisäksi tiedusteltiin, millaista ilkivalta on ollut luonteeltaan ja onko se lisääntynyt. Kysymykset lähetettiin sähköpostitse. Vastaukset saatiin Helsingiltä, Espoolta, Turulta, Tampereelta, Jyväskylältä, Lahdelta, Kuopiolta, Oululta ja Joensuulta. Useassa vastauksessa todettiin, että ilkivallan tarkkaa hintaa on vaikeaa määrittää. Tämä johtuu siitä, että nimenomaan ilkivallan aiheuttamien tuhojen korjauksia ei eritellä kaupunkien budjeteissa. Avaa

Erityisesti viime aikoina on lisääntynyt rakenteiden töhriminen maaleilla tai ulosteilla.

– On tosi ikävää, jos esimerkiksi leikkipuistossa on levitelty koirankakkaa keinuihin. Pakkohan se on käydä puhdistamassa, etteivät lapset pistä tavaraa suuhunsa, Joensuun kaupungin tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen sanoo.

Joni Sorjosen mukaan Joensuun kaupungilla kuluu ilkivallan jälkien korjaamiseen "joitakin kymmeniä tuhansia" joka vuosi.

Turussa ilkivallan jälkien korjaaminen on maksanut tänä vuonna jo 300 000 euroa ja Helsingissä yli miljoonan. Varkauden kaupungin työpäällikkö Arttu Körkkö ei usko, että moni tulee ajatelleeksi vandalismin hintaa.

– Iso, lämpökäsitelty ikkuna voi maksaa 5 000 euroa. Kymmenkunta neliötä turva-asvalttia puolestaan kustantaa kymppitonnin, hän luettelee.

Valvontakameroita osataan välttää

Varkaudessa silmitön ilkivalta saattaa johtaa poikkeuksellisen kovaan turvatoimeen.

Loppuvuoden aikana selvitetään, olisiko koko Waltterin koulua ympäröivä kortteli syytä aidata. Automaattiportteineen tämä tulisi maksamaan yli 200 000 euroa.

– Kaupunki on lisännyt pihapiirimme valvontaa kiitettävästi, mutta kaikkea ilkivaltaa se ei ole poistanut. Moni vahingontekijä osaa näköjään piiloutua kameroilta, koulun rehtori Teemu Mustonen sanoo.

Mustosen mielestä on sääli, jos koulun piha suljetaan. Rehtorista olisi parempi, jos yhteistä omaisuutta kunnioitettaisiin niin, ettei sitä rikottaisi.

Muuta nopeaa ratkaisua hän ei kuitenkaan tilanteeseen näe.

– Ne tekijät, jotka ovat jääneet kiinni, eivät ole koulumme oppilaita vaan vähän vanhempia nuoria. Meillä ei ole keinoa vaikuttaa heidän tekemisiinsä.

