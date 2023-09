– Jokainen urheilija varmaan tunnistaa eron siinä, milloin on se pöljä päivä tai flow-tila – kun tuntuu, että on ehtymätön jaksaminen, olet todella motivoitunut ja keskittynyt, ajantaju häviää ja tekeminen on helppoa. Sitten välillä paljon pienempi kuormitus voi tuntua täysin uuvuttavalta. Minusta on kiehtovaa, minkälaiset ne neuronaaliset prosessit ovat näiden ääripäiden takana.