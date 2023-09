Käräjäoikeuksissa on edelleen ruuhkaa – näistä syistä osa joutuu odottamaan asiansa käsittelyä muita pidempään

Esimerkiksi Pohjois-Savossa keskimääräinen aika rikosasian käsittelyyn käräjäoikeudessa on pidentynyt. Käsittelyaikaan vaikuttavat muun muassa rikosten määrä ja pandemia-ajan ruuhkien purkaminen.

Moni rikoksesta epäilty joutuu odottamaan asiansa käsittelyä käräjäoikeudessa puoli vuotta.

Esimerkiksi NHL-jääkiekkoilija Kasperi Kapasen epäilty törkeä rattijuopumus tuli vireille Pohjois-Savon kärjäoikeuteen 23. elokuuta. Tapausta on tarkoitus käsitellä käräjäoikeudessa ensi vuoden helmikuussa.

Käräjäoikeuksissa tasapainoillaan asioiden kiireellisyyden kanssa. Eduskunta on säätänyt osan asioista lailla kiireelliseksi, ja osa on muutenkin luonteeltaan kiireellisesti käsiteltäviä.

Nopeaa käsittelyä vaativia ovat varsinkin nykyhetkeen ja tulevaisuuteen suuntautuvat asiat, kuten väliaikaiskieltovaatimukset, lähestysmiskieltohakemukset, velkajärjestelyhakemukset sekä edunvalvonta- ja lapsiasiat.

Menneiden tapahtumien selvittämistä ja seuraamusten jälkikäteistä määräämistä koskevat asiat, kuten laajat riita-asiat, kestävät yleensä pidempään.

Alue vaikuttaa käsittelyaikaan

Rikosasioissa keskimääräinen käsittelyaika Suomessa on tämän vuoden tammi-kesäkuussa ratkaistuissa jutuissa ollut 6,3 kuukautta, kertoo Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamanni Tommi Vuorialho.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on kuitenkin päässyt alle neljään kuukauteen.

– Kun rikosasia saapuu taloon, jutunjakaja määrää sille meillä heti istuntopäivän, mikä nopeuttaa menettelyä, Vuorialho toteaa.

Esimerkiksi Etelä-Suomen tuomioistuimissa ruuhkaa on enemmän. Myös Pohjois-Savossa rikosasioiden käsittelyaika on Suomen keskiarvoa eli noin puoli vuotta.

– Rikosistuntojen käsittelyajat ovat pidentyneet meillä keskimäärin. Meillä on ollut paljon pandemia-ajalta purettua ruuhkaa, sanoo Pohjois-Savon käräjäoikeuden laamanni Juha Nieminen.

Pohjois-Savon käräjäoikeus kuuluu Suomen keskisuuriin käräjäoikeuksiin. Niemisen mukaan Pohjois-Savossa on esimerkiksi Pohjois-Karjalaan verrattuna enemmän monipäiväisiä juttuja. Yleensä yksinkertainen perusasia pääsee vireille nopeammin. Vaativat isot asiat edellyttävät aikataulujen sovittelua useiden tahojen kanssa.

– Alueellinen sijainti ja laajuus vaikuttavat Pohjois-Savossa. Tämä on iso talousalue, tänne mahtuu kaikenlaista. Kun on paljon ihmisiä ja paljon toimintaa, niin tuomioistuimellakin on paljon töitä.

Käsittelyaikoja seurataan jatkuvasti käräjäoikeuksissa.

– Käsittelyajat ovat tärkeitä toiminnan mittareita. Niitä seurataan ja vertaillaan, ja tulevaisuudessa yhä tärkeämpi laatukriteeri on ratkaisujen ohella myös se, missä ajassa oikeutta saa, sanoo Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden Vuorialho.