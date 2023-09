Ylöjärvellä on luvassa maanantaina poikkeuksellinen valtuusto: näytetäänkö koko kaupunginhallitukselle ovea?

Ylöjärven kaupunginvaltuuston esityslista on maanantai-iltana poikkeuksellinen.

Heti kolmantena asiana valtuusto käsittelee kaupunginhallituksen luottamusta. Asiaa valmistelleen tilapäisen valiokunnan päätösesitys on selkeää tekstiä: esityksen perusteella kaupunginvaltuusto haluaa todeta kaupunginhallituksen menettäneen kaupunginvaltuuston luottamuksen.

Esityksen taustalla on kaupunginhallituksen jäsenenä olevan Erja Pelkosen (ps.) toiminta. Hänen epäillään vuotaneen Ylöjärven Uutisille tietoja kaupunginhallituksen marraskuussa 2022 salaisena käsittelemästä asiasta, joka koski lausunnon antamista viranomaisselvitykseen.

Harvinainen tapaus

Asiaa on käsitelty siinä määrin perusteellisesti, että lausuntoa pyydettiin myös Kuntaliitosta. Ylöjärven kaupunginvaltuuston asettama tilapäinen valiokunta pyysi liitosta asiantuntijalausuntoa siitä, voiko se esittää kaupunginhallituksen erottamista ja valtuusto erottaa toimielimen.

Asiantuntijalausunnon mukaan tilapäinen valiokunta tekee itsenäisen arvionsa kaupunginhallituksen toimintaedellytyksistä ja kysymys on lopulta kokonaisharkinnasta.

– Kyse ei ole ainutlaatuisesta asiasta, mutta harvinaisesta kyllä. Vastaavanlaisia tulee meidän pöydällemme noin kymmenen vuodessa, joskus vähemmänkin. Ne voivat olla sisällöltään erilaisia, joskus halutaan lausuntoa vaikka jonkun lautakunnan toimintaedellytyksistä, kommentoi Kuntaliiton lakiyksikön lakiasiainjohtaja Juha Myllymäki. Myllymäki valmisteli ja käsitteli tilapäisen lautakunnan pyytämän lausunnon.

Avaa kuvien katselu Kuntaliiton lakiasiainjohtaja Juha Myllymäki kertoo, että Ylöjärven kaltaisia tapauksia tulee esiin harvakseltaan. Kuvituskuva keväältä 2022. Kuva: Suomen Kuntaliitto ry

Kuntalain mukaan koko toimielin lakkautettava

Myllymäki on havainnoinut, että yleensä tällaista lausuntopyyntöä edeltää poliittisten olosuhteiden kiristyminen.

– Siinäkin taustalla voi olla monenlaisia syitä. Usein yhden ihmisen toiminta voi saada aikaan kokonaista päätöksentekoelintä koskevan epäluottamuksen.

Myllymäki huomauttaa, että tällaisessa tilanteessa yksittäistä ihmistä ei voi erottaa, vaan koko toimielin pitää lakkauttaa.

– Se on säädetty kuntalaissa. On vaikea arvioida, millaisia seurauksia ratkaisulla tulee olemaan Ylöjärven päätöksentekoon. Olennaista on se, että mikäli uusi kaupunginhallitus päätetään muodostaa, sillä tulee olemaan riittävät toimintaedellytykset heti alusta lähtien, hän pohtii.

Avaa kuvien katselu Kuntalain mukaan vastaavissa tilanteissa ei voida erottaa vain yksittäistä ihmistä, vaan koko toimielin on lakkautettava. Kuvituskuva. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Pelkonen kokee ajojahtina

Kohun ytimessä kuukausien ajan ollut Erja Pelkonen kommentoi perjantaina Ylelle asiaa lyhyesti. Hän toimitti varhain perjantaina tiedotusvälineelle tiedotteen, jossa hän muun muassa kyseenalaisti tilapäisen valiokunnan toiminnan.

– Hyvin menneiden eduskuntavaalien jälkeen minuun kohdistunut raju poliittinen ajojahti on tuntunut tietenkin raskaalta, Pelkonen kommentoi tekstiviestillä.

Ylöjärven kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 11.9. kello 17.00 alkaen. Yle seuraa kokousta paikan päältä.