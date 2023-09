20 lapsen vanhemmat päättivät, etteivät oppilaat mene enää kouluun – syynä yhden luokkatoverin käytös

Yhden oppilaan käytös on vaarantanut luokan turvallisuuden jo yli vuoden ajan. Vanhemmat vaativat koululta ja kaupungilta toimia turvallisuuden takaamiseksi.

Parikymmentä turkulaisen alakoulun oppilasta on jäänyt kotiin tänään maanantaina luokassa esiintyvän väkivallan takia.

Ylen saamien tietojen mukaan yksi luokan oppilaista on käynyt toistuvasti luokkakaveriensa ja koulun henkilökunnan kimppuun. Ongelmat luokassa ovat jatkuneet viime syksystä saakka.

24 huoltajaa on allekirjoittanut kirjeen, jossa todetaan, etteivät lapset palaa kouluun ennen kuin koulu voi taata heille turvallisen oppimisympäristön. Kirjeessä vaaditaan myös koulua järjestämään etäopetusta niin kauan kuin tilanne on ratkaisematta.

Kirje on lähetetty maanantaina koulun rehtorille, Turun kaupungin johtaville viranhaltijoille, lapsiasiainvaltuutetulle sekä opetusministerille.

– Väkivallantekoja on ollut viikoittain, jopa päivittäin. Purraan, hakataan, potkitaan ja heitetään esineitä. Joskus poliisitkin ovat käyneet koululla rauhoittelemassa tilannetta. Pelottaa, milloin joku tönäistään alas rappusista tai tapahtuu jotakin muuta vakavampaa, Ylen haastattelema isä kuvailee.

Yle on nähnyt vanhempien allekirjoittaman kirjeen. Huoltajan lisäksi juttuun on haastateltu koulun rehtoria sekä perusopetuksen palvelujohtajaa. Lasten yksityisyyden suojelemiseksi joidenkin haastateltavien nimiä, eikä koulun nimeä julkaista. Kyseisen luokan opettaja ei vastannut haastattelupyyntöön.

Luokassa jatkuva hälytystila

Koulun rehtori vahvistaa saaneensa tilanteeseen liittyen useita yhteydenottoja huoltajilta. Hän ymmärtää vanhempien huolen.

– Kysymys lasten turvallisuudesta on aiheellinen. Tilanne on ollut haasteellinen jo pidemmän aikaa, mutta mitään radikaalia turvallisuustilanteen heikkenemistä ei koulun näkemyksen mukaan ole nyt tapahtunut, rehtori toteaa sähköpostitse.

Rehtorin mukaan opetushenkilöstön määrää on lisätty sekä luokassa että välituntivalvonnassa. Lisäksi koko opetushenkilöstö on käynyt Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta -koulutuksen.

Vanhemmat pitävät toimia riittämättöminä ja kummastelevat, miksi väkivaltaisesti käyttäytyvä lapsi saa jatkaa koulunkäyntiä kyseisessä luokassa. Kirjeessä ihmetellään, miten oppilas on voinut palata kouluun jo pahoinpitelyä seuraavana päivänä, vaikka laki mahdollistaisi oppilaan erottamisen määräajaksi.

Muiden lasten kuvaillaan käyvän koulua jatkuvassa hälytystilassa.

”Olemme vanhempina äärimmäisen huolissamme lastemme turvallisuudesta. Jatkuvien ja toistuvien pahoinpitelyjen kohteeksi joutuminen ja pahoinpitelyjen todistaminen on kohtuuton vaatimus 10-vuotiaalta”, kirjeessä todetaan.

”Oppilasta ei voi häätää koulusta”

Vanhemmat vetoavat lakiin, jonka mukaan oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Palvelujohtaja Tommi Tuominen korostaa, että vanhempien huoli on kuultu ja toimet tilanteen ratkaisemiseksi on aloitettu.

Hän ei salassapitovelvollisuuden vuoksi pysty erittelemään tarkemmin, millaisista toimista on kyse.

Yleisellä tasolla puhuttaessa hän vahvistaa, että oppilas voidaan erottaa koulusta määräajaksi. Päätöksen erottamisesta tekee opetusjaosto tai -lautakunta.

– Eri asia on, onko siitä mitään apua, jos oppilas erotetaan 1-2 viikoksi. Erottaminen on aina määräaikainen. Ei oppilasta voida häätää koulusta ulos, hän toteaa.

Vanhemmat ovat sitä mieltä, että tilanne on seurausta inkluusiosta, jossa erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita sijoitetaan normaaleihin opetusryhmiin.

– Tämä on erittäin harvinainen tilanne. Itse olen törmännyt kuuden vuoden aikana vain kerran vastaavaan tilanteeseen, Tuominen toteaa.

Vanhemmat eivät voi vaatia etäopetusta

Opetusneuvos Riia Palmqvist Opetushallituksesta linjaa, että opetuksen järjestäjä eli kunta on vastuussa turvallisesta oppimisympäristöstä. Lain mukaan kaikilla lapsilla on oikeus käydä koulua, mutta kunta on se, joka päättää lapsen koulupaikasta.

Jos oppilaalla on haasteita koulunkäynnissä, voidaan tehdä hallintopäätös erityisen tuen tarpeesta. Tarvittaessa kunta voi päättää opetuspaikaksi erityiskoulun. Vanhemmat voivat hakea hallintopäätökseen oikaisua, mikä voi Palmqvistin mukaan joskus pitkittää tilanteita.

– Tässä on kyse hyvin perustavaa laatua olevasta oikeudesta kaikkien kohdalla. Opetuksen järjestäjä eli kunta on se, jonka täytyy asia ratkaista ja huolehtia sellaisista järjestelyistä, että kaikilla on hyvä ja turvallista opiskella, Palmqvist korostaa.

Hän huomauttaa myös, ettei kunta ole velvollinen järjestämään etäopetusta, jos huoltajat ottavat lapsensa kotiopetukseen.

– Huoltajilla ei ole oikeutta vaatia etäopetusta. Joko huoltaja hoitaa opetuksen tai sitten koulu hoitaa opetuksen, mikä edellyttää, että lapset käyvät koulussa.

Koulu ei voi antaa täysiä takuita

Turkulaisen koulun tilanteessa selvitystyö jatkuu. Voivatko vanhemmat luottaa siihen, että lapset voivat mennä kouluun turvallisin mielin?

– Meillä on tietenkin velvollisuus tarjota terveelliset ja turvalliset kouluolosuhteet. Koskaan ei voida kuitenkaan taata sitä, etteikö joku yksittäinen tilanne olisi sellainen, että jonkun oppilaan turvallisuus hetkellisesti järkkyisi, Tommi Tuominen vastaa.