Talo haaveena vai jo rakenteilla? Ostajan kannattaa huolehtia näistä asioista

Talotehtaiden (Jukkatalot, Siklatilat) viimeaikaiset konkurssit ovat saaneet osan uudisrakentamisesta kiinnostuneista kysymään pientaloyhtiöiltä niiden taloudellisesta tilanteesta.

Yhteyttä ovat ottaneet sekä taloprojektin jo aloittaneet tai siitä vasta haaveilevat. Talovalmistajat ovat myös itse lisänneet taloustiedottamista verkkosivuillaan.

Tässä jutussa kerromme vinkkejä selvitettävistä asioista ja mahdollisista toimintatavoista, jos taloprojekti ajautuu vaikeuksiin.

Selvitä talovalmistajan taloustiedot etukäteen

Ennen kuin teet kaupat taloprojektista, selvitä talovalmistajan taloustietoja ja luottoluokitus.

Jos yhtiön taloustietoja ei ole nähtävillä yhtiön nettisivuilla, pyydä ne nähtäville ennen kauppaa. Jos yritysten tunnuslukuja on vaikea ymmärtää, niiden avaamiseen kannattaa pyytää apua.

Se ei näytä hyvältä, jos yhtiön omavaraisuusaste on pieni ja kassavarat ovat niukat. Hoitamattomat verovelat ovat myös hälytysmerkki. Ne löytyvät verovelkarekisteristä, ja tiedot saa haettua YTJ-tietopalvelusta.

Kannattaa selvittää myös samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja emoyhtiön tilannetta.

Aina AAA-luokituskaan ei kerro koko totuutta talovalmistajasta, muistuttaa liikkeenjohdon konsultti Riku Lehtinen. Voit lukea Ylen jutusta hänen arvionsa suurimpien talovalmistajien taloustilanteesta.

Johtava asiantuntija Mikko Saastamoinen Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (KKV) muistuttaa, että yrityksen taloudellista tilannetta koskevat rekisteritiedot ovat aina jonkin verran jälkijättöisiä eivätkä anna varmuutta yrityksen tulevaisuuden näkymistä.

Ennakkomaksu tarvitsee aina vakuuden

Talovalmistaja voi periä kuluttajalta ennakkomaksun. Jos sellaisesta sovitaan, myyjällä on oltava kuluttajansuojalain mukaan vakuus, joka turvaa ennakkomaksun.

Saastamoisen mukaan kuluttajan pitää varmistua, että vakuus todella asetetaan. Sopimuksentekovaiheessa pitää talotoimittajalta pyytää selvitys siitä, miten yritys aikoo järjestää vakuuden.

KKV:n Saastamoinen neuvoo sopimaan, että maksut erääntyvät vasta, kun talohankkeen kunkin vaiheen sovitut työt on tehty valmiiksi ja tarkastettu. Hän muistuttaa, että ennakkomaksu on aina poikkeustilanne.

– Kuluttajan ei kannata ottaa yrityksen luotottajan roolia maksamalla ennakkomaksua, Saastamoinen sanoo.

Jos talon toimitusaikaan tulee talovalmistajan takia muutoksia, vakuuden on reagoitava siihenkin. Vakuuden on myös oltava voimassa niin kauan, kunnes myyjä on toimittanut tilauksen ja ostajalla on ollut kohtuullinen aika tarkistaa tilaamansa tuote.

Lisää tietoa vakuudesta löytyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta.

Kun teet kauppoja, tutustu huolella kaikkiin sopimuksiin

Nykyisessä rakennusalan laskusuhdanteessa kuluttajan pitää olla tavallistakin tarkempi siitä, mitä talopaketin toimitussisältöön kuuluu, muistuttaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

On syytä olla tarkasti selvillä siitä, mitkä asiat talohankkeessa kuuluvat ostajan vastuulle ja mitkä talopaketin toimittajan pitää huolehtia.

Älä säikähdä muutosneuvotteluja

Omakotitalojen rakentaminen on hiipunut, ja talvikin näyttää alalla historiallisen vaikealta. On todennäköistä, että alan yritykset joutuvat sopeuttamaan toimintaansa.

Lomautus- ja irtisanomisuutisia voi tulla, mutta ne kertovat myös yhtiön vastuullisesta toiminnasta, vaikka talovalmistajan työntekijöille tilanne on vaikea.

Jos valitsemasi talovalmistajan tilanne arveluttaa, kannattaa olla suoraan yhtiöön yhteydessä projektin aikanakin.

Pohdi tilannetta työnjohtajasi tai vastaavan mestarisi kanssa

Mikäli talotoimittajasi tekee konkurssin, selvitä, onko taloprojektin jatkamiselle edellytyksiä. Jos tilanne on epävarma, harkitse kaupan purkamista. Kysy tarvittaessa ammattilaisilta apua lakiasioihin.

Ota pikimmiten yhteys myös taloprojektisi vastaavaan mestariin. Pohdi hänen kanssaan aikataulua, budjettia ja tulevia kilpailutuksia. Neuvottele asiasta myös pankkisi kanssa.

Jos talotehdas menee konkurssiin, ja kuluttaja joutuu viemään itse hankkeen loppuun, tulee siitä todennäköisesti ylimääräisiä kustannuksia. KKV:n Saastamoinen kertoo, että näitä kustannuksia voi vaatia konkurssipesästä, mutta ennuste rahojen saamiseen on yleensä huono.

Juttua varten on haastateltu myös Kastellitalojen toimitusjohtaja ja Pientaloteollisuus-yhdistyksen puheenjohtaja Joran Hansensonia, Kontiotuotteen toimitusjohtaja Mika Rytkyä ja Sievi Group -konsernin toimitusjohtaja Juha-Matti Silveriä.

Rakennusalan ahdinko oli esillä A-studiossa 5.9.2023, voit katsoa ohjelman tästä.

