Käytetyn auton sijaintitiedot päätyivät entiselle omistajalle – autojen omien sovellusten tietosuojaa selvitetään EU:ssa

Kuva: IMAGO/Bihlmayerfotografie/ All Over Press

Vuonna 2009 teknologiayhtiö Apple markkinoi iphone 3G -puhelintaan sloganilla siihen on sovellus. Neljätoista vuotta myöhemmin myyntipuheesta on tullut totta. Tavaroiden internet on johtanut maailmaan, jossa sovelluksia on kehitetty niin lastenrattaisiin, juomapulloihin kuin käytännössä kaikkiin kodinkoneisiin. Ja tietenkin autoihin.

Sähköistymisen myötä autojen omat sovellukset ovat yleistyneet vauhdilla. Puhelin on kätevä laite latauksen hallinnointiin ja seurantaan.

Mutta ovat sovellukset yleistyneet myös polttomoottorilla varustettujen autojen kohdalla. Autoliike Deltan toimitusjohtaja Pekka Pättiniemi arvioi, että tällä hetkellä kaikissa keskihintaisissa ja sitä kalliimmissa uusissa autoissa on jo oma sovellus.

– Yleisin käytetty yhdistettävyysominaisuus on lämmityksen laittaminen päälle etänä. Toinen on lukituksen varmistaminen. Ja sitten on auton sijainnin seuranta, Pättiniemi kertoo.

Kaikki nämä ominaisuudet ovat hyödyllisiä – etenkin silloin, kun sovellus on liitetty omaan autoon.

Viime vuosina internetin keskustelupalstoilta on voinut lukea tapauksista, joissa käytettynä myydyn auton tiedot ovat unohtuneet edellisen omistajan sovellukseen. Tällaisissa tapauksissa vanha omistaja on voinut seurata auton liikkeitä ja halutessaan säätää asetuksia.

– Jos uusi omistaja ei tiedä ominaisuudesta, eikä huomaa siirtää sitä omalle puhelimelleen, niin silloin näin voi käydä, Pättiniemi sanoo.

EU:n tietosuojaviranomaisilla useampi selvitys käynnissä

Euroopassa muutaman maan tietosuojaviranomaiset selvittävät parhaillaan autojen sovelluksista tehtyjä kanteluja.

– Ne ovat liittyneet tilanteisiin, joissa auto on vaihtanut omistajaa ja uusi omistaja on pystynyt seuraamaan aiemmin omistamaansa autoa ja sitä kautta uutta omistajaa, kertoo apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa.

Kanteluita käsitellään Hollannin, Italian ja Saksan tietosuojaviranomaisten johdolla, koska kanteluja koskevien yritysten päätoimipisteet sijaitsevat näissä maissa. Tietosuojaviranomaisten yhteistyömenettelyssä tehtyjen arvioiden pohjalta syntyy EU:n laajuiset käytännöt.

Pihamaan mielestä on hyvä, että autojen omiin sovelluksiin kiinnitetään nyt huomiota.

– Sovellukset alkavat olla yleisiä ja joissain automerkeissä ne ovat aivan kiinteä osa auton toiminnallisuutta. Tähän täytyy tänä päivänä alkaa valpastua ja huomioida sovellukset jo autokaupan tekovaiheessa, Pihamaa huomauttaa.

Autovalmistajilta tietosuojaviranomainen peräänkuuluttaa tietosuojakysymysten huomioimista sovelluskehityksessä, jotta ongelmatilanteisiin löytyy nopeasti ratkaisu. Pihamaa myös huomauttaa, ettei kaikki sovelluksiin liittyvät haasteet ole ratkaistavissa tietosuojasääntelyllä, vaan kyse on myös auton myyjän ja ostajan huolellisuudesta.

Jos asia askarruttaa, kannattaa kääntyä autoliikkeen puoleen

Käytettyjen autojen yhdistettävyyspalveluita koskevat ongelmat ovat juuri tämän hetken ongelma. Kun sovelluksiin totutaan, niiden nollaamisesta jälleenmyyntitilanteissa tulee automaattista.

Deltan Pättiniemi sanoo, että Delta nollaa vaihtoautot aina ennen myyntiä. Tällöin yhteys auton ja sovelluksen välillä katkeaa. Sama käytäntö on voimassa muissakin isoissa autoliikkeissä.

– Ongelmia voi kuitenkin esiintyä kuluttajien välisessä kaupoissa. Tai vaikka käy kauppapaikan kautta, niin valitettavasti ohjeistus voi olla vaillinainen, Pättiniemi sanoo.

Käytetyn auton ostaja voi itse nollata yhteyden sovellukseen autosta käsin, ainakin useampien merkkien kohdalla.

Mercedes-Benziä maahantuovan Vehon palvelutuotepäällikkö Risto Rauhala kehottaa kääntymään merkkiliikkeen puoleen, jos auton ja sovelluksen yhteys askarruttaa.

– Teki kaupan missä tahansa, jos on epäilystä, että digitaalinen kytkentä voi olla vanhaan omistajaan, kannattaa ottaa yhteyttä merkkiorganisaatioon. Me pystymme tarkistamaan yhdistetyt tilit kaikissa liikkeissä ja voimme tarvittaessa purkaa pariliitoksen, Rauhala kertoo.

Veholla niin ikään pariliitokset nollataan, kun auto saapuu vaihtoautoksi. Sovelluksen käyttö nousee esille myös huoltojen yhteydessä. Asia varmistetaan samalla tavalla kuin vaikkapa sähköpostiosoite.