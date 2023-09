Keski-Suomen hyvinvointialue listasi säästöehdotuksia, mukana muun muassa jopa 200 työpaikan leikkaus

Keski-Suomen hyvinvointialueen ensimmäinen toimintavuosi on jäämässä raskaasti tappiolle. Sen seurauksena hyvinvointialue tavoittelee ensi vuonna 50–60 miljoonan euron säästöjä.

Säästöjen saamiseksi hyvinvointialueen virkajohto esittää muun muassa koko henkilöstöä koskevien yt-neuvottelujen aloittamista. Suunnitelmien mukaan vähennystarve on enimmillään 200 henkilöä. Työntekijöitä Keski-Suomen hyvinvointialueella on kaikkiaan lähes 12 000.

– Irtisanomisia ja lomautuksia ei ole poissuljettu, mutta muutokset pyritään tekemään ensi sijassa muilla keinoilla. Meillä on myös merkittävää henkilöstövajetta osassa toiminnoista, eikä niistä tietenkään olla henkilöstöä vähentämässä, sanoo hyvinvointialueen talousjohtaja Aija Suntioinen.

Myös hyvinvointialueen konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Leppä sanoo, että pyrimys on välttää irtisanomiset.

– Jos niitä tarvitaan, ne tehdään hallinnossa ja tukipalveluissa. Karsitaan päällikkö- ja johtajatehtäviä.

Aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula (kesk.) ei halua vielä ottaa kantaa, miten henkilöstövähennykset tehdään.

– Tavoitteena on selkeyttää organisaatiota. Suurin tunnistettu ongelmamme on toiminnan liiallinen siiloutuminen ja siihen on tarkoitus jo ensi vuonna tehdä muutoksia.

Aula sanoo, että tarkoitus on myös vähentää hyvinvointialueen käytössä olevia tiloja.

– Etenemme rauhallisesti ja maltillisesti, tilakysymyksistä neuvottelemme kuntien kanssa. Emme ole lähdössä Pirkanmaan tielle eli esittämässä skenaarioita palveluverkon karsimisesta, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Maria Kaisa Aula toivoo, että hyvinvointialueita koskevaa lainsäädäntöä yksinkertaistettaisiin. Kuva: Isto Janhunen / Yle

Tässä vaiheessa kyse on virkajohdon esityksestä. Aluehallitus päättää yt-neuvottelujen aloittamisesta kokouksessaan ensi tiistaina. Neuvottelut alkavat aikaisintaan 27. syyskuuta.

Kritiikkiä rahoitusmallille

Ehdotukset säästötoimista lähtevät lautakuntiin ja muihin toimielimiin ja hyvinvointijohtaja tekee niiden lausuntojen pohjalta esityksen aluehallituksen kokoukseen marraskuun lopulla.

Keski-Suomen hyvinvointialueen alijäämä on liki 96 miljoonaa euroa, mikä on koko Suomen hyvinvointialueista toiseksi eniten. Keski-Suomi on kuitenkin saamassa valtiolta 12 miljoonan euron lisärahoituksen, minkä jälkeen alijäämää on noin 84 miljoonaa euroa.

Keski-Suomen hyvinvointialueen johtajan Jan Tolletin mukaan alijäämän suurin syy on hyvinvointialueiden rahoitusmallissa.

– Malli ei huomioi riittävästi toiminnan todellisia kustannuksia, eikä myöskään tämän vuoden aikana tapahtunutta nopeaa kustannusten nousua.

Tollet Kritisoi myös sitä, että rahoituksen tarkistus tehdään ensimmäisen kerran vasta vuoden 2025 rahoitukseen.

– Siihen saakka rahoituksen taso on alimitoitettu suhteessa lakisääteisten palveluiden todellisiin kustannuksiin, hän sanoo.

Talousjohtaja Aija Suntioisen mukaan hyvinvointialue pyrkii taloudessa plussalle jo ensi vuonna.

– Alijäämät katetaan 2025-2026, Suntioinen linjaa.

Toimialajohtaja Lasse Leppä kuvailee, että hyvinvointialue on puun ja kuoren välissä.

– Hyvinvointialueella on lakisääteisiä velvoitteita, mutta rahoitus on riittämätön. Sama on todettu kaikilla hyvinvointialueilla, hän sanoo.

Lisäaikaa vuoteen 2027 saakka?

Hyvinvointialueiden on saatava taloutensa tasapainoon vuoteen 2026 mennessä, Aula pitää aikataulua liian kireänä.

– Tällaisia vajeita ei pystytä perinteisellä tehostamisella kuromaan umpeen ilman että ihmisten perusoikeudet ovat uhattuina. Esitämme budjettiriihelle toivomuksen tasapainottamisaikataulun pidentämisestä vuoteen 2027.

Lisäaika mahdollistaisi Aulan mielestä toiminnan muutokset, joiden avulla ihmiset pääsisivät nopeasti hoitoon ja kustannukset pienenisivät.

Palveluverkko on Keski-Suomessa edelleen pohdinnassa. Aluehallituksen puheenjohtaja Aula uskoo, että kaikilla ryhmillä on halu säilyttää lähipalvelut, mutta sekin tarkoittaa palveluiden muuttumista.

– Emme ole keskittämässä, vaan monipuolistamassa tapoja tuottaa palveluita ihmisten lähellä. Ne voivat olla kivijalkapalveluiden lisäksi kotiintulevia tai digitaalisia.

Uutissuomalaisen tekemän kyselyn mukaan seitsemän Suomen 21 hyvinvointialueesta kertoo, että säästöihin tähtääviä yt-neuvotteluja ei ole käynnissä tai suunnitteilla.