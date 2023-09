McDonald's vaatii työntekijöitään ostamaan kengät, joita saa käyttää vain töissä – kysyimme yhdeksältä työnantajalta, kuka maksaa työvaatteet

Yle kysyi useita eri aloja edustavilta työnantajilta, miten työntekijöiltä vaadittavien työasujen kustannukset hoidetaan. Käytäntöjen kirjo on laaja, osin laista ja osin työehtosopimuksista riippuen.

Suomalaiset työntekijät ovat hyvin eriarvoisessa asemassa siinä, kuka maksaa heidän työvaatteensa: työntekijä itse kokonaan, vai työnantaja osin tai kokonaan.

Työvaatteiden kustannukset ovat herättäneet viime vuosina keskustelua varsinkin varhaiskasvatusalalla.

Kurassa ja lammikoissa leikkiviä lapsia kesät talvet hoitavat työntekijät ovat ihmetelleet, miksi heille ei kustanneta ulkovaatteita, kun kuntien teknisellä puolella työnantaja usein hankkii työasut. Osa kunnista on kuullut työntekijöiden äänen, ja esimerkiksi Ylöjärvi ja Luoto tukevat nykyään varhaiskasvatuksen työntekijöiden vaatehankintoja.

Yle selvitti myös muiden alojen vaatetuskäytäntöjä. Esimerkkejä on laajasti niin julkiselta puolelta, yksityiseltä palvelualalta kuin teollisuudesta.

Testaa ensin tietosi tai arvaa, millaisia käytäntöjä eri työpaikoissa on.

McDonald's (Food Folk Suomi)

Pikaruokaketju McDonald's edellyttää, että työntekijät käyttävät työkenkinä jalkineita, joita pidetään vain työpaikalla. Syynä on hygienia. Työntekijät joutuvat kuitenkin itse hankkimaan nämä kengät.

Työasun ja ruoan valmistuksessa käytettävät päähineen ja esiliinan työntekijät saavat työnantajalta.

Yhtiö perustelee työkenkäkäytäntöä sillä, että näin työntekijät voivat hankkia itselleen parhaiten omiin jalkoihinsa sopivat jalkineet.

HK-Scan

Elintarvikeyhtiö HK-Scan kertoo, että se hankkii tuotantotyöntekijöilleen koko työasun. Syynä ovat korkeat hygienia- ja työturvallisuusvaatimukset.

HK-Scanilta kerrotaan, että työasuun kuuluu työpuvun lisäksi päähine ja jalkineet sekä työtehtävästä riippuen esimerkiksi lämpövaatteita, esiliina ja suojakäsineet. Työtehtävän mukaan käytössä on myös erilaisia henkilösuojaimia.

HK-Scanin tuotanto-osastoilla valkoiset suojavaatteet vaihdetaan päivittäin. Yhden työntekijän työvaatteiden kustannukset vaihtelevat työntekijän tehtävistä riippuen useista sadoista jopa yli tuhanteen euroon vuodessa.

Poliisi

Poliisilla on yhtenäinen, koko maassa noudatettava käytäntö.

Työvaatteet ja -jalkineet hankkii normaalitilanteissa työnantaja. Siviilivaatteita työssään käyttävät poliisit hankkivat vaatteet itse, mutta heille maksetaan tästä korvauksena pientä kuukausittaista pukurahaa.

Suomessa poliisi käyttää vaatteiden ja jalkineiden hankintaan vähän yli kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Poliisin määrärahat tänä vuonna olivat kokonaisuudessaan 850 miljoonaa euroa.

Norilsk Nickel Harjavalta

Metallinjalostaja Norilsk Nickel Harjavalta hankkii prosessitiloissa, lastaus- ja purkualueilla sekä varastoissa työskenteleville työntekijöilleen suojavaatteet, -kengät ja tarvittavat muut suojaimet, kuten kuulosuojaimet ja hengityssuojaimet. Taustalla on vaatimus työturvallisuudesta.

Toimistohenkilökunnalle yhtiö hankkii työjalkineet.

Kenkien ja suojavaatteiden arvo on Norilsk Nickel Harjavallan mukaan noin 700 euroa vuodessa yhtä työntekijää kohti. Jos mukaan lasketaan muut suojavarusteet, hinta kohoaa 2 000 euroon.

Länsi-Suomen Osuuspankki

Satakunnassa toimiva Länsi-Suomen Osuuspankki edellyttää työntekijöiltään asiallista toimistovaatetusta. Tämän tarkempaa määrittelyä pankki ei ole tehnyt.

Vaatteet jokainen työntekijä ostaa itse. Messu- ja asiakastapahtumia varten voi olla yhtenäinen asu, jonka työnantaja on hankkinut.

Satasairaala

Satakunnassa erikoissairaanhoitoa tarjoavassa Satasairaalassa työnantaja hankkii työpuvun.

Kengät tarjotaan niille työntekijöille, jotka tekevät potilastyötä herkkien lääkinnällisten laitteiden kanssa. Tällöin jalkineet ovat ESD-jalkineita, jotka estävät sähkölaitteiden vaurioita.

Porin satama

Porin satamasta kerrotaan, että laki määrittelee satama-alueen työvaatetusta ja suojavarusteita.

Satama-alueen lastinkäsittely- ja liikennealueella työskenneltäessä ja liikuttaessa on käytettävä vähintään näkyvää suoja- ja varoitusvaatetusta. Nosturien läheisyydessä, laitureilla ja varastoissa on lisäksi käytettävä suojakypärää ja suojalaseja. Aluksien kiinnityksissä ja irrotuksissa on käytettävä vielä edellisten lisäksi pelastusliivejä.

Satama hankkii työntekijöilleen tarvittavat työvaatteet ja -varusteet.

Satakunnan Osuuskauppa

Satakunnan Osuuskauppa toimii monilla eri aloilla, ravintola- ja hotellitoiminnasta vähittäiskauppaan. Siksi noudatettavana on monta eri lainsäädännön ja viranomaissäädösten osa-aluetta sekä lisäksi useiden eri alojen työehtosopimuksia.

Osuuskauppa kertoo tarjoavansa henkilöstölle työvaatteet. Työjalkineet maksetaan toimialakohtaisesti säädösten mukaan: jos turvajalkineita edellytetään, työnantaja maksaa ne. Toimialoilla, joissa on riski jalkojen loukkaantumiselle, turvajalkineet ovat pakolliset.

Satakunnan Osuuskauppa käyttää vaatetukseen vuodessa noin 300 euroa yhtä työntekijää kohti.

Porin kaupungin sivistystoimiala

Porin sivistystoimialan alle kuuluvat muun muassa koulut ja päiväkodit.

Porissa päiväkotityöntekijöille sen enempää kuin muillekaan sivistystoimen työntekijöille ei hankita kaupungin maksamia työvaatteita. Ainoana poikkeuksena ovat markkinoinnissa tarvittavat vaatteet, joita on tarjottu esimerkiksi liikuntapalveluiden työntekijöille.

Perusteluna on se, ettei työnantaja ole asettanut erityisiä vaatimuksia työvaatteille eikä vaatimuksia tule myöskään lainsäädännöstä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle ei ole maksettu vaaterahaa, koska sivistystoimessa on myös muita maastossa työskenteleviä työntekijöitä ja rajanveto olisi hankalaa. Kyse on myös taloudesta: Porin kaupungin taloudellinen tilanne ei ole erityisen hyvä, ja työvaatehankintoihin kuluisi merkittävästi veroeuroja.

Voit keskustella aiheesta 21. syyskuuta kello 23 asti.