Kuinka Huuhkajat käänsi surkean vireensä tällaiseksi huumaksi? Nämä asiat ratkaisevat, voiko huima tilasto jatkua Tanskaakin vastaan

Suomi kohtaa Tanskan EM-karsintaottelussa sunnuntaina kello 19. Suora lähetys ottelusta alkaa TV2:ssa, Areenassa ja Ylen verkkosivuilla kello 18.15.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue Huuhkajat on jälleen erittäin kovassa vireessä EM-karsinnoissa. Kun Huuhkajat varmisti ensimmäistä kertaa EM-kisapaikkansa vuonna 2019, joukkue hävisi avausottelussaan, mutta venyi sen jälkeen neljään nollapeliin peräkkäin.

Tuon putken jälkeen Suomi kohtasi lohkon ennakkosuosikin Italian Tampereella Ratinan stadionilla syyskuisena iltana. Tuolloin Italia vei kolme pistettä maalein 2–1, voitti lohkon marraskuussa päihittämällä jokaisen vastustajansa ja lopulta juhli EM-kultaa.

Nyt Suomi on lähes identtisessä tilanteessa EM-karsinnoissa. Tällä kertaa Olympiastadionille tulee vieraaksi viime aikoina alisuoriutunut Tanska. Yle Urheilun jalkapalloasiantuntija Miika Nuutinen sanoo, että Suomi pääsee upeassa tilanteessa pelaamaan lohkon ennakkosuosikkia vastaan.

– Mikäli Suomi pystyy ottamaan tästä pelistä pisteen tai jopa voiton, EM-paikka on jo todella lähellä. Tanska on alisuoriutunut tuloksellisesti, mutta on edelleen se ykkösmaa. Tanska on pallollisesti todella vahva ja varmasti ottaa pelin siltä osin haltuunsa.

Tässä jutussa Nuutinen kertoo, miten Huuhkajilla on mahdollisuus pelata jälleen nollapeli.

1. Parantunut yhteispeli

Avaa kuvien katselu Puolustaja Robert Ivanov on vakiinnuttanut paikkansa Huuhkajissa. Kuva: All Over Press

Ennen EM-karsintoja Suomen otteet viime vuoden Kansojen liigassa eivät säväyttäneet. Joukkue oli uudistunut, kun esimerkiksi pitkäaikaiset keskuspuolustajat Joona Toivio ja Paulus Arajuuri olivat päättäneet maajoukkueuransa. Huuhkajat säilyi niukasti B-liigassa, kun samassa lohkossa pelasivat Bosnia-Herzegovina, Montenegro ja Romania.

Loppuvuoden 2022 ja tämän vuoden alussa Suomi pelasi neljä maaottelua, jotka jäivät tuloksellisesti laihoiksi: kaksi tasapeliä ja kaksi tappiota. Maaliskuussa EM-karsintojen avauksessa Tanska antoi kylmää kyytiä voittaessaan Suomen 3–1.

Huuhkajien tulokset ennen EM-karsintaa ja EM-karsinnassa Vuonna 2022 Huuhkajat pelasi neljä harjoitusottelua ja kuusi Kansojen liigan ottelua. Tuloksena kaksi voittoa, viisi tasapeliä ja kolme tappiota. Tehtyjä maaleja 11, päästettyjä 11. EM-karsinnassa 2023 Huuhkajat on pelannut viisi ottelua, joista yksi tappio ja neljä voittoa. Tehtyjä maaleja 11, päästettyjä kolme. Tosin tilastossa iso rooli on 6–0-voitolla San Marinosta. Avaa

Sittemmin Huuhkajat on iskostunut huimaan vireeseen, kun Suomi on voittanut neljä ottelua peräkkäin, ja lisäksi oma maali on pysynyt koskemattomana 360 minuuttia. Mikä selittää Suomen huiman nollapelien putken?

– EM-karsintaotteluiden pelinkuvat ovat olleet varsin erilaisia verrattuna Kansojen liigan peleihin. Niissä otteluissa Suomi piti paljonkin palloa syvällä vastustajan alueella. Sen myötä vastustajien maalintekotilanteet tulivat nopeiden hyökkäysten seurauksena, asiantuntija Nuutinen pohtii.

Kun vastustajat pääsivät rakentamaan nopeita hyökkäyksiä, Suomi pakotettin puolustamaan isoja tiloja omalla rangaistualueellaan. Nuutisen mukaan joukkue ei tuolloin onnistunut siinä kovin laadukkaasti. Karsintojen aikana Suomi on pelannut huomattavasti enemmän puolustusblokissa.

– Se lähtökohtaisesti tarkoittaa sitä, että oman maalin puolustamisessa on useampi pelaaja mukana eli joukkueella on ylivoima suhteessa vastustajiin.

Nuutinen toteaa myös joukkueen yhteispelin parantuneen. Maajoukkueissa pelaajat ymmärrettävästi harjoittelevat ja pelaavat vähemmän yhdessä kuin seurajoukkueissaan. Ottelu ottelulta pelaajat oppivat tuntemaan toisensa paremmin, mikä selkeyttää kommunikaatiota.

– Valmennus on varmasti tehnyt töitä sen eteen, että blokki on pitävämpi ja boksin puolustamisessa vastuut ovat selkeämmät.

Näin Suomen puolustajat arvioivat onnistumisiaan Huuhkajien puolustajat Arttu Hoskonen ja Diogo Tomas arvioivat Yle Urheilulle, miksi Suomi on onnistunut puolustamisessa. Hoskosen mukaan koko joukkue puolustaa todella kurinalaisesti, kun myös hyökkäys ja keskikenttä tekevät paljon töitä sen eteen. – Se on koko joukkueen hyvän työn tulosta, eikä pelkästään puolustajien ansiota. Tomas sanoo, että puolustus on pitkään ollut Huuhkajien voimavara. Nykyinen ryhmä lisää reseptiin omia pikku mausteitaan, hän kuvailee. – Ne ovat ihan simppeleitä asioita, joita koetetaan päivä päivältä kehittää leireillä. Valmentajat viettävät paljon aikaa pienten asioiden tutkimiseen, koska ne merkitsevät jalkapallossa varsinkin tällä tasolla. Niin ne asiat asettuvat yksinkertaisemmiksi. Kummankin mukaan joukkueen hyvä henki ja yhdessä kentän ulkopuolella viihtyminen antavat lisäpontta onnistumisille. Tanskan voittamiseen keinot löytyvät täyden kotistadionin tuesta. – Varmasti tulee kovin karsintaottelu meille, mutta meillä on kotietu. Joudutaan ehkä puolustamaan hieman enemmän kuin Kazakstania vastaan, mutta se on ihan okei, Hoskonen sanoo. – Priorisoidaan sitä, että tämä on meidän kotikenttä ja me määräämme tahdin. Stadionilla on hieno tunnelma ja siitä lähdetään liikkeelle. Jos pystymme hyppäämään yleisön energiatasoon sisälle ja olemaan läsnä siinä hetkessä, illasta tulee hyvä, Tomas tunnelmoi. Avaa

2. Hengähdystauot

Avaa kuvien katselu Puolustaja Richard Jensen (vas.) debytoi maajoukkueessa kesäkuussa 2022. Hän on sittemmin ollut vakiokasvo avauskokoonpanossa. Kuva: PA Images / Getty Images

Aiemmassa EM-karsintaottelussa Tanskaa vastaan Suomi ei pystynyt puolustamaan omilla ehdoillaan. Tanska liikutteli palloa, ja Suomen pelaajat joutuivat juoksemaan pelissä todella paljon.

– Sen ihan hyvän alun jälkeen Suomen puolustusblokki ei oikein pitänyt, ja ottelu oli enemmän tai vähemmän selviytymistaitelua, Nuutinen toteaa.

Ainakin kotiottelussaan Tanskan keskikenttäpelaajat pudottautuivat useaan otteeseen niin sanottuun alataskuun, Suomen hyökkääjien vierelle. Nuutisen mukaan se tuotti Suomelle varsin paljon ongelmia, kun joukkue ei osannut päättää, kuka heitä oikein puolustaisi.

– Kun puolustusmuodosta irrottiin keskikenttäpelaajien perään, Tanskalle aukesi hyökkäystiloja muualla. Mielestäni boksin puolustamisen ongelmat tulivat nimenomaan siitä.

Ottelun edetessä Tanskan paine kasvoi suuremmaksi ja suuremmaksi, kun he saivat jatkuvasti pitkiä hyökkäyksiä. Sitä kautta Tanska pystyi etenemään syvälle Suomen alueelle, eikä Suomi pystynyt riittävästi vaikuttamaan Tanskan hyökkäämiseen.

Toisinaan Suomi sai pallonhallinnan vieraskentällä Tanskaa vastaan, mutta joukkue ei onnistunut pelaamaan aggressiivista prässiä vastaan. Nuutinen arvioi, että Suomella oli isoja rakenteellisia ongelmia pelinavaamisessaan, kun esimerkiksi pelaajien väliset etäisyydet olivat liian pitkiä.

– Se aiheutti sen, että palloja menetettiin omalla alueella vaarallisissa paikoissa, ja Suomen hyökkäykset jäivät todella lyhyiksi. Kun omaa pallollista pelaamista ei ole riittävästi, paine puolustuksessa kasvaa. Suomi tarvitsee ehdottomasti hengähdystaukoja oman pallonhallintansa kautta.

3. Lyhyet hetket pelin sisällä

Avaa kuvien katselu Puolustaja Arttu Hoskonen nousi korkealle EM-karsintaottelussa Kazakstania vastaan. Kuva: Lehtikuva

Suomelle kaikkein tärkein asia Tanska-ottelussa on, että puolustusblokki pysyy tiiviinä. Päävalmentaja Markku Kanervan aikana Huuhkajien menestys on perustunut siihen.

Asiantuntija Nuutinen uskoo, että puolustuspelin toimiessa Huuhkajat voi jopa hallita ottelua – ainakin hetkittäin. Silloin joukkueen ei tarvitse tyytyä pelkästään maalinsa puolustamiseen. Mutta jos Tanska vie pallonhallinnan suvereenisti, Suomen pitää käyttää lyhyet hetkensä pelin sisällä tehokkaasti.

– Se tietenkin sopii Suomelle, koska joukkueella on vauhtia ja vaarallisia pelaajia hyökkäyksessään. Ne iskun paikat pitää käyttää tehokkaammin kuin esimerkiksi Kazakstania vastaan, jolloin Suomi pääsi paljonkin hyökkäämään isoihin tiloihin, mutta viimeiset ratkaisut olivat heikkoja.

Tanska on ollut näiden karsintojen aikana ongelmissa nopeiden vastahyökkäysten kanssa. Esimerkiksi Suomen maali vierasottelussa osoitti sen, että toisinaan Tanskan puolustuksessa on varsin erikoisia kommunikaatiokatkoksia.

Katso Oliver Antmanin maaliskuussa Tanskan verkkoon viimeistelemä 1–1-maali.

Nuutisen mukaan Tanskan puolustajat pelaavat aggressiivisesti ja toisinaan jättävät oman paikkansa. Muun muassa Simon Kjaer irtoilee kauaskin omasta tilastaan. Lisäksi joukkueen alakerrassa on muutamia kysymysmerkkejä, kuten maalivahti Kasper Schmeichel, jolla ei ole hirveästi pelituntumaa.

– Tanskaakin vastaan näissä karsinnoissa on tehty maaleja, vaikka joukkue on selvästi ollut pelillisesti tämän lohkon ykkösmaa. Tanska on saanut vähemmän pisteitä kuin olisi ehkä ansainnut, mutta se johtuu siitä, että he puolustavat yksittäisiä hetkiä todella huonosti.

Suomen nollapeleistä puhuttaessa ei voida tietenkään unohtaa Huuhkajien ykkösmaalivahtia Lukas Hradeckya.

– Suomella on maailmanluokan maalivahti. Esimerkiksi Pohjois-Irlanti ja Slovenia pystyivät luomaan paikkoja Suomea vastaan, mutta silloin Hradecky nousi esiin. Hän on ollut vaikeissa hetkissä nollapelien takuumies.