Puolustusministeri Häkkänen ei pidä Venäjän rajan tuntumaan rakentamia halleja uhkana Suomelle

Yle uutisoi tänään, että Venäjä on rakentanut Suomen rajan lähelle suuria halleja sotakalustolle. Satelliittikuvista selviää, että halleja on pystytetty niin Alakurtin varuskuntaan kuin Petroskoin kalustovarikolle.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) vakuuttaa, että tieto ei tullut Suomen turvallisuuspoliittiselle johdolle yllätyksenä.

Häkkäsen mukaan varuskunnassa ja kalustovarikolla tehdyt muutokset eivät aiheuta uhkaa Suomelle.

– Muutokset ovat olleet tiedossamme. Tiedustelu on hyvin tarkkaan perillä siitä, mitä Suomen lähialueilla tapahtuu.

Muutoksista ei ole aiemmin kerrottu julkisuudessa. Häkkäsen mukaan rajan tuntumassa ei ole havaittu normaalista poikkeavaa toimintaa.

Hän toteaa Venäjän sitoneen voimansa sotaan Ukrainassa.

Häkkänen: Lähivuodet näyttävät, eteneekö Venäjä suunnitelmissaan

Venäjä on kuitenkin toistuvasti uhannut vastaavansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen. Esimerkiksi viimeksi elokuussa Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu totesi, että Venäjä kaavailee asevoimiensa vahvistamista Suomen rajan tuntumassa.

– Toki näitä suunnitelmia on julkilausuttu, ja me seuraamme niitä tarkasti yhdessä liittolaistemme kanssa. Se on lähivuosien asia, lähteekö joidenkin suunnitelmien toimeenpano etenemään. Suomi varautuu kaikkiin eri vaihtoehtoihin, Häkkänen sanoo.

Alla olevasta kuvaparista näkyy, miten Venäjä rakensi Alakurttiin ensin kaksi uutta kalustohallia. Näet muutoksen, kun liu'utat kuvaa.

Vaihtokuvassa näkyvät paikalle rakennetut hallirakennukset. Kuvat: Planet Labs PBC 21.10.2022 ja 7.8.2023.

Alakurtin varuskunta sijaitsee vain 50 kilometrin päässä valtioiden rajasta. Varuskunta on Sallan korkeudella. Petroskoin kalustovarikko taas on Venäjän suurin kalustokeskittymä Suomen rajan tuntumassa.

Rajan takana olevia varuskuntia ei ole kehitetty pitkään aikaan. Kertovatko Venäjän toimet siitä, että Venäjä aikoo vahvistaa asevoimiaan Nato-Suomen rajalla?

Puolustuministeri Häkkänen ei usko, että hallien rakentamisella olisi kytköstä Suomeen.

– Hallit liittyvät varmasti enemmänkin kaluston kunnossapitoon ja huoltoon sekä toimenpiteisiin, jotka liittyvät Ukrainaan.

Häkkäsen mukaan hallien rakentamisessa on kyse normaalista, Venäjän sisäisestä toiminnasta eikä se lisää Suomeen kohdistuvaa uhkaa.

– Mitä lähivuosina tulee tapahtumaan Venäjän ilmoittamien suunnitelmien osalta, se jää nähtäväksi. Suomi vahvistaa puolustustaan liittolaistensa kanssa, ja me varaudumme kaikkiin skenaarioihin.

Häkkäsen mukaan tällä hetkellä Suomen lähialueilla ei ole näköpiirissä mitään sellaista, mistä olisi syytä olla huolissaan. Merkkejä siitä, että Venäjä pyrkisi vahvistamaan Suomen rajan läheisyydessä sijaitsevia varuskuntia, ei Häkkäsen mukaan ole.

– Suomalaiset voivat nukkua yönsä rauhassa, hän painottaa.