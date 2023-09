Linda Ardebäck on Ruotsin kuninkaan virallinen hovihankkija – siksi hän tuntee tarkasti kuninkaan suklaamaun

TUKHOLMA Pienessä suklaakaupassa Tukholman Östermalmilla on huumaava tuoksu.

Ejes Choklad -yrityksen omistaja ja toimitusjohtaja Linda Ardebäck paljastaa, että tuoksu tulee tummasta suklaasta, josta valmistetaan parhaillaan konvehteja myymälän takana olevissa huoneissa. Sinne ei ulkopuolisia päästetä.

Mutta konvehtien maailmaan pääsee maistamalla vitriinien herkkuja. Osa valmistetaan yhä samoilla resepteillä kuin sata vuotta sitten.

Juuri nyt ajankohtaisin on Kuningas Kaarle XVI Kustaan 50-vuotisen valtakauden juhlallisuuksiin luotu uusi konvehti. Juhlia vietetään huomenna perjantaina.

Edellisestä kuninkaallisesta juhlaluomuksesta eli kruununprinsessa Victorian häihin tehdystä prinsessapraliinista tuli kestosuosikki. Molemmat ovat kuin suklaataivaasta.

Ardebäckin johtama perheyritys on kuninkaallinen hovihankkija. Sillä on siis erityinen suhde Ruotsin kuninkaallisiin. Hovi tekee hankintoja, mutta ei sitoudu vain hovihankkijoidensa asiakkaaksi. Samalta alalta voi olla useita hovihankkijoita.

Avaa kuvien katselu Sydämenmallinen konvehti tehtiin kruununprinsessa Victorian häihin. Kruunulla varustettu kohvehti taas suunniteltiin kuninkaan juhliin. Kuva: Daniel Ivarsson

Linda Ardebäck kertoo, että vuosien mittaan yritykselle on kehittynyt käsitys kuningasperheen makumieltymyksistä. Kuninkaan uutta nimikkokovehtiakaan ei tarvinnut kehitellä pitkään vaan ensimmäinen versio sai kuninkaan hyväksynnän. Sen sisällä on vadelmavaahtoa ja suolaista lakritsia.

– Teimme ensin itse kokeiluja täällä kulisseissa, päädyimme sitten yhteen ja lähetimme hoviin, jotta kuningas sai koemaistaa. Se oli täysosuma kerralla! Eli näin käy, kun on perillä kuningashuoneestaan, Ardebäck sanoo nauraen.

Avaa kuvien katselu Ebba Roos poikkeaa suklaaostoksille muutaman kerran kuussa. Hänestä hovihankkijuus tuo pienen lisämausteen konvehtikauppaan. Kuva: Daniel Ivarsson

Ardebäck ei paljasta, kuinka taloudellisesti merkittävä asiakas hovi yritykselle on.

Käytännössä hankinnat tapahtuvat niin, että hovista soitetaan tilaus, joka sitten noudetaan. Joskus hovilla on erikoistoiveita, mutta usein Ardebäck ja henkilökunta saavat itse koota sopivan sekoituksen. Ardebäckin mukaan konvehdit ovat pääsääntöisesti samoja, joita kuka tahansa voi ostaa yrityksen ainoasta kaupasta.

Kuningasperheen jäseniin voi Ardebäckin mukaan myös törmätä suklaapuodissa, tosin nykyään harvemmin kuin ennen.

Maine kiirii ympäri maata

Hovihankkijuuden merkiksi kaupan seinällä on näyttävä kuninkaan allekirjoittama diplomi. Juuri nyt kaupassa on myös esillä kuninkaan lähettämä kiitoskirje, jossa hän toivottaa onnea sata vuotta täyttävälle yritykselle. Kirjeessä kuningas pahoittelee, ettei pääse paikalle juhliin, jotka ovat viikon päästä hänen omista juhlallisuuksistaan. Myös Japanin entisen suurlähettilään lähettämä kiitoskirje on esillä.

Ardebäck myöntää, että suhde hoviin helpottaa yrityksen tunnetuksi tekemistä.

– Hovihankkijuus on kuin laadun tae meidän tuotteillemme. Voimme laittaa niihin pienen hovihankkijamerkin, ja tavarat menevät kaupaksi melkein itsestään. Olemme tarkkoja siitä, ettemme kerskaile hovihankkijuudella. Ihmiset hakeutuvat asiakkaiksi, koska ovat uteliaita ja mieli tekee suklaata.

Avaa kuvien katselu Claes Lantz aikoo ostaa konvehteja 85-vuotiaalle ystävälleen, joka asuu Arvidsjaurissa Pohjois-Ruotsissa. Lantzin mielestä hovihankkijuus on hienoa, mutta hänelle suklaa on pääasia. Kuva: Daniel Ivarsson

Kuningas päättää hovihankkijoista

Ardebäckin yritys on ollut hovihankkija vuodesta 1990. Vaatimukset ovat julkiset. Esimerkiksi jonkun kuninkaallisen perheen jäsenistä on pitänyt ostaa tuotteita tai palveluja vuosien ajan.

Yrityksen pitää olla ruotsalainen, sen talouden pitää olla kunnossa ja johtajan asua Ruotsissa. Hovi perii yrityksiltä tittelistä hallinnollisen vuosimaksun.

Kun ehdot täyttyvät, yrityksen johtajan pitää täyttää hakemus hovihankkijaksi. Päätöksen tekee kuningas itse. Hän voi myös ilman perusteluja perua hovihankkijatittelin.

Nimitys on henkilökohtainen, ja Linda Ardebäckiä jännitti, miten käy, kun yritys siirtyi vanhemmilta hänelle. Kävi hyvin ja kaupan seinälle vaihdettiin juhlava taulu, jossa on nyt Linda Ardebäckin nimi.

Hovihankkijoita on nyt noin 130. Ne ovat enimmäkseen pieniä tai keskisuuria ruotsalaisyrityksiä. Listalta löytyy designklassikoiden tekijöitä, mutta myös arkisten tuotteiden valmistajia.

Dagens Nyheterin mukaan listalla on omistajavaihdosten seurauksena parikin yritystä, jotka olivat aiemmin ruotsalaisia, ja joiden nykyisillä emoyrityksillä on yhä sanktioista huolimatta yhteyksiä Venäjälle. Hovin mukaan tilanne on monimutkainen.

Avaa kuvien katselu Sofia Axell osti suklaata syntymäpäivälahjaksi esimiehelleen. Hän ei tiennyt kauppaa hovihankkijaksi vaan luki siitä Denise Rudbergin dekkareista. Kuva: Daniel Ivarsson

Aiheesta voi keskustella perjantaihin 15. syyskuuta klo 23 saakka.