”25-vuotias voi olla ihan hyvä esihenkilö”, sanoo työelämäasiantuntija Helka Pirinen

Työelämäasiantuntija Helka Pirisen mielestä työpaikkojen vanhat hierarkiat pitäisi räjäyttää.

Hän viittaa siihen, kuinka yritysten johtoryhmissä ja vastuullisissa tehtävissä tuppaa yleisesti olemaan vanhempaa sukupolvea.

– Miksi me emme anna nuorille ääntä? Eihän asiakaskaan aina ole 50-, 60-, tai 70-luvulla syntynyt, Pirinen pohtii.

Pirinen tunnetaan muutosjohtamisen ja esimiestyön valmentajana sekä tietokirjailijana. Hän kannustaa yrityksiä uudistumaan ja ottamaan nuoria myös johtotehtäviin.

Pirinen kertoo jatkuvasti joutuvansa valmentajana ja johdon konsulttina kysymään yrityksiltä, että ”mitenkäs teiltä puuttuu edelleen z-sukupolven ihmiset edustajina”.

– Minä ajattelen, että esimerkiksi 25-vuotias voi olla ihan hyvä esihenkilö tai muuten vastuullisissa tehtävissä, hän sanoo.

Kyseinen sukupolvi eroaa monessa suhteessa aiemmistaan, sillä nuoret ovat erityisen halukkaita pyyhkimään menneiden vuosikymmenten työpaikkakulttuurin jättämät pölyt.

Tässä jutussa puhumme erityisesti z-sukupolvesta, eli vuosien 1997 ja 2012 välillä syntyneistä. Heistä merkittävä osa on jo työelämässä: vanhimmat z-sukupolven edustajat ovat 26-vuotiaita.

Nuoret ovat kokeilunhaluisia

Z-sukupolvessa korostuu Pirisen mukaan ennen kaikkea kolme piirrettä, kun puhutaan heistä työntekijöinä: kokeilunhalu, luovuus ja yrittäjähenkisyys.

– He haluavat työnantajalta vaihtelevuutta, että voi kokeilla ja tehdä uusiakin asioita. Että työ ei olisi kyllästyttävää, pelkkää samaa rutiinia, Pirinen kertoo.

Kuten aiempi millenniaalisukupolvi, z-sukupolvi haluaa töissä paljon korjaavaa palautetta ja toisaalta myös reilua johtamista.

Reilulla johtamisella Pirinen viittaa muun muassa siihen että työnantaja näyttää selkeästi, mihin nuori työntekijä voi urallaan edetä, jottei eteen tule lasikattoja.

Sen lisäksi työnantajalta nuoret odottavat joustoa. Tarvittaessa he ovat työntekijöinä valmiita joustamaan myös itse.

– Mutta se ei tarkoita että töiltä odotettaisiin vain pelkkää ”lepsulandiaa”, vaan että siellä on tavoitteet selkeästi sanottu, minne mennään. Sitten jokainen pyrkii siihen, Pirinen sanoo.

Lisäksi työelämän ja vapaa-ajan tasapaino on nuorille tärkeä arvo, jota he olettavat myös työnantajien arvostavan.

– Nuoret haluavat että elämään liittyy muitakin asioita, kuin vain ”työ, työ, työ”, Pirinen kertoo.

Pomon kanssa halutaan kaveerata

Pirinen kertoo huomanneensa että nuoret hakevat työyhteisöltään ja myös esihenkilöltään kaverillista suhtautumista.

– He haluavat että esihenkilölle voi kertoa jos on esimerkiksi väsynyt, tai jos on mielenterveysongelmia. Että voi avoimesti puhua.

Ilmiö kertoo siitä että Z-sukupolvi ei piittaa turhista hierarkioista. Pirisen mukaan nuoret haluavat, että johtajat tai esihenkilöt voisivat olla lähempänä tavallista rivityöntekijää, eli samanarvoisia, yhdenvertaisia ja kaverillisia.

Matalan hierarkian lisäksi nuoret pitävät tärkeänä myös työporukan yhteisöllisyyttä ja moninaisuutta, Pirinen kertoo.

”Katsokoon jokainen yritys peiliin”

Nuorilla voi usein olla korkeat odotukset työelämää kohtaan, mutta kun todellisuus ei vastaa odotuksia, voi luvassa olla pettymyksiä.

– Työelämässä ei kaikki mene niin kuin Strömsössä. Kun nuoret opintojensa jälkeen innostuvat, että ”hei nyt päästään tekemään nastoja juttuja” ja sitten luovuus ja kokeilu ei töissä olekaan niin mahdollista, se voi tulla pettymyksenä, Pirinen sanoo.

Lisäksi Z-sukupolvi on kasvanut internetin ja älypuhelimien parissa. Maailma näyttäytyy heille monessa suhteessa nopeatempoisena, ja rivakkaa päätöksentekoa he kaipaavat myös työpaikoiltaan.

Hitaat prosessit ja riskien karttaminen saattavat Pirisen mukaan pitkästyttää nuoria työntekijöitä.

Pirinen puhuu siitä, kuinka nuori sukupolvi on burn outin sijaan bored out. Se tarkoittaa, että uupumuksen sijaan töihin tylsistytään.

Niin voi käydä, jos työ ei anna nuorille tekijöille tarpeeksi haastetta tai jos töissä ei viihdytä tarpeeksi hyvin. Pirisen mukaan nuoret haluavat, että työ on myös elämyksellinen asia ja että siinä pääsee myös toteuttamaan itseään.

– Katsokoon jokainen yritys tässä peiliin, että mitä asialle voisi tehdä.

Yle Radio 1:n toimittaja Sari Valto keskustelee tulevaisuuden työelämästä liiketoimintajohtaja Marjaana Toimisen sekä tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufvan kanssa.

Helka Piriseltä on hiljattain ilmestynyt uusi tietokirja, jossa hän on tutkinut Z-sukupolvien ajatuksia johtamisesta.

