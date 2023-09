Mies tunkeutui asuntoon parvekkeen kautta Helsingin Jätkäsaaressa

Helsingin Jätkäsaaressa tapahtui lauantain vastaisena yönä epäilty väkivaltarikos, jossa miehen epäillään tunkeutuneen parvekkeen kautta asuntoon ja pahoinpidelleen asunnossa olevaa henkilöä.

Poliisi epäilee että tekonsa jälkeen epäilty myös poistui Livornonkadulla sijaitsevasta asunnosta parvekkeen kautta. Livornonkadulla, kuten myös muualla Jätkäsaaressa, on melko uusia kerrostaloja.

Poliisin tiedon mukaan epäilty mies ei tuntenut asianomistajaa entuudestaan.

Ilmoitus tapahtuneesta tuli poliisille lauantaina 9. syyskuuta kello 2.39 hätäkeskuksen kautta.

Poliisi pyytää yleisöltä havaintoja miehestä ja mahdollisia tietoja tapahtuneesta. Poliisin mukaan epäilty on tumma, iältään noin 25–30-vuotias ja hänellä on lyhyt siilitukka. Mies on pitkä ja normaalivartaloinen.