Vielä on kesää jäljellä – ainakin pari päivää

Sääennusteen mukaan kylmä rintama on saapumassa Suomeen luoteesta tiistaista alkaen. Keskiviikon ja torstain aikana sademäärät voivat olla paikoin runsaita.

Kulunut viikonvaihde on saatu nauttia kesäisistä lämpötiloista ja poutasäästä. Parhaina hetkinä aurinko on porottanut siniseltä taivaalta.

Mutta oliko kesä nyt sitten tässä?

– Ei vielä kannata heittää kirvestä kaivoon, lämmin sää jatkuu, Ylen meteorologi Anne Borgström lohduttaa.

Borgströmin mukaan lämmin sää hellii vielä tulevan viikon keskimääräistä korkeammilla lämpötiloilla, vaikka tiistai-illan ja keskiviikon tienoilla luoteesta tuleva kylmä rintama asteita hieman notkauttaakin.

Nyt on ollut poikkeuksellisen lämmintä, noin 5–10 astetta keskiarvojen yläpuolella olevia päiviä. Lauantaina päivän ylin lämpötila Suomessa oli 23,9 astetta Lapin Pellossa. Ja lämpökäyrät pysyvät keskiarvon yläpuolella edelleen koko viikon, vaikkakin vähän vaatimattomammin.

Aurinkoisia tunteja on kuitenkin jo paljon kesää vähemmän, ja Borgström kertoo aamujen olevan useilla paikoilla siksi sumuisia.

Alkavan viikon iso kuva on siis vaihteleva: on aurinkoista ja poutaa ja sitten on sateita. Nämä vaihtelevat keskenään pariinkin kertaan viikon kuluessa ja lämpötilat hieman viilenevät.

Kylmä luoteisvirtaus viilentää lämpötiloja Pohjois-Suomessa ja tuo kapean saderintaman Länsi-Suomeen. Rintama etenee lännestä itään hitaasti keskiviikon torstain aikana ja voi tuoda rankkojakin sateita. Ilmatieteen laitos on antanut keskiviikoksi sadevaroitukset Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Pirkanmaalle ja Keski-Suomeen.

Sitten poutaantuu.

Seuraava sadesoiro tavoittaa Pohjois-Suomen ja Lapin perjantaina. Muu Suomi säästyy niiltä sateilta, mutta ensi viikonvaihteessa sateita voi tulla taas koko maahan.

