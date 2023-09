Jatkuuko Huuhkajien mahtivire? Tällä avauskokoonpanolla Suomi haastaa Tanskan tähtinipun – lähetys käynnissä, Yle seuraa

Miksi Benjamin Källman avaukseen?

Avaa kuvien katselu Benjamin Källman pääsee kolmatta kertaa näissä karsinnoissa avaukseen. Kuva: Tomi Hänninen / Chilipictures

Benjamin Källmanin avauskokoonpanon paikka oli arvattavissa. Yksi syy on hänen monipuolisuutensa. Källman on näissä karsinnoissa tehnyt kaksi maalia, ja hän syötti Oliver Antmanin voittomaalin torstaina Kazakstanissa.

– Källman on ollut ehkä aliarvostettukin. Hän on suorittanut tasaisen korkealla tasolla. Oikeastaan aina, kun hän on ollut kentällä, on tullut onnistumisia myös tehojen valossa. Hän antaa Markku Kanervalle todella tärkeän vaihtoehdon yläkertaan, sanoi Ylen asiantuntija Miika Nuutinen.

Nuutisen mukaan Källman pystyy ennakolta vahvempia joukkueita vastaan auttamaan Huuhkajia pallottomana enemmän kuin esimerkiksi Joel Pohjanpalo.

– Källman on omalla romuluisuudellaan väkevä vääntäjä. Tanskallakaan ei ole alakerta nopeimmasta päästä, ja uskon, että Suomi saa muutamia hyviä vastahyökkäyslähtöjä, niin Källman joko avauksessa tai vaihdosta voi olla se ase, jolla Suomi paikkoja luo.

