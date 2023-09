Liki 100 000 nimeä täynnä kansalaisaloitteessa, joka esittää turkistarhauksen alasajoa

Turkistarhaus historiaan -kansalaisaloite julkaistiin viikko sitten. Aloite keräsi avauspäivänään 50 000 nimeä. Viikossa kannatusta on kertynyt runsaat 97 000.

Aloite keräsi suurimman osan kannatuksestaan avauspäivänään viikko sitten maanantaina, jolloin ylittyi 50 000 nimen raja.

Kansalaisaloite etenee eduskuntakäsittelyyn, jos se saa puolen vuoden aikana taakseen 50 000 nimeä.

Turkistarhausta vastustava kansalaisaloite etenee eduskuntaan

Aloitteessa ehdotetaan, että Suomessa laaditaan kansallinen suunnitelma turkistuotannon lakkauttamiseksi kohtuullisella siirtymäajalla.

Lisäksi alan harjoittamisesta luopuville tarhaajille luotaisiin luopumistukijärjestelmä.

Turkistarhauksen lopettamista ajava kansalaisaloite on kerännyt nimiä rivakasti, mutta ei poikkeuksellisen nopeasti.

Esimerkiksi tasa-arvoisen avioliittolain puolesta nimiä karttui aikanaan ensimmäisenä päivänä yli satatuhatta.

Suomessa eduskuntaan on edennyt 68 kansalaisaloitetta. Niistä vain seitsemän on hyväksytty sellaisenaan tai muutettuna. Kolmen käsittely on kesken.