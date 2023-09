Syyttäjä: Osa terrorismirikoksista syytetyistä valmistautui aseellisesti rotusotaan – yksi ampui tummaihoisen perheen postilaatikon

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa on syytettyinä neljä miestä, joista kolmea syytetään terrorismirikoksista. Valmisteluistuntoa seurasi maanantaina 11.9.2023 etänä kaksi syytettyä. Heidän kasvonsa on sumennettu.

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa on alkanut terrorismirikossyytteiden käsittely. Kolmea miestä syytetään terrorismirikoksista.

Syyttäjän mukaan osa terrorismirikoksista syytetyistä äärioikeistolaisista valmisti itseään aseellisesti rotusotaan.

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa on alettu tänään maanantaina käsitellä kolmea suomalaista miestä vastaan nostettuja syytteitä terrorismirikoksista.

Haastehakemuksesta selviää, että syytteiden keskiössä ovat itse tulostetut 3D-aseet, joilla syyttäjän mukaan valmistauduttiin ”rotusotaan”.

Syyttäjä katsoo, että syytettynä oleva 28-vuotias suomalaismies on valmistanut, yrittänyt valmistaa, hankkinut, pitänyt hallussaan ja luovuttanut ampuma-aseita, niiden osia ja patruunoita terroristisessa tarkoituksessa.

Syyttäjän mukaan syytetty on omaksunut äärioikeistolaisen akselerationistisen aatteen, ”jossa lietsotaan demokraattisen yhteiskunnan romahtamiseen johtavaa rotusotaa”.

Lisäksi aatteessa hyväksytään väkivallan käyttäminen ”valkoisen väestön ja kansallisvaltion koettuja vihollisia kuten maahanmuuttajia, etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä, antifasisteja ja yhteiskunnallisia vaikuttajia vastaan.”

Syyttäjä katsoo, että miehen tavoitteena on ollut harjoittaa, varustaa ja henkisesti valmistaa itseään rotusodan alkamiseen.

Tässä tarkoituksessa syytetty on syyttäjän mukaan valmistanut ja yrittänyt valmistaa lyhyitä itselataavia kertatuliaseita. Syytetyn hallusta on löydetty neljä FGC-9-asetta.

Lisäksi syytteen mukaan syytetty on 3D-tulostanut muovista aseiden ylä- ja alarungot, kahvat ja takatukit. Kaksi aseista on ollut toimintakuntoisia. Niiden lisäksi syytetyn hallusta on takavarikoitu useita muita itse valmistettuja aseiden osia.

Syyttäjä katsoo, että 28-vuotiaan tarkoituksena on ollut valmistaa lukuisia aseita myös myytäväksi.

Syytetty kiistää terroristisen motiivin.

Hän myöntää valmistaneensa kaksi luvanvaraista asetta, malliltaan FGC-9. Hänen mukaansa aseet eivät ole olleet itselataavia eivätkä muutoinkaan toimintakuntoisia.

Hän myöntää syyllistyneensä törkeään ampuma-aserikokseen.

Syyte: Syytetty ampui tummaihoisen perheen postilaatikkoa

Syyttäjä vaatii toiselle vastaajalle 26-vuotiaalle miehelle ensisijaisesti tuomiota terroristisessa tarkoituksessa tehdystä törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Syyttäjä katsoo myös hänen omaksuneen äärioikeistolaisen akselerationistisen aatteen ja valmistaneen itseään ”rotusotaan”.

Syyttäjän mukaan 26-vuotias on saanut 28-vuotiaalta syytetyltä haltuunsa aseen muutamaksi päiväksi ja ampunut sillä erään perheen postilaatikkoa.

Ampumisen motiivi on syyttäjän näkemyksen mukaan ollut asukkaiden ihonväri. Syyttäjä katsoo, että postilaatikon ampumisella on haluttu antaa viesti, että perheen tulisi muuttaa pois Suomesta.

Syyttäjä toteaa, että huomioiden 26-vuotiaan omaksuma ideologia sekä toiminnan tarkoitus, on tekoa pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

26-vuotias myöntää pitäneensä asetta hallussaa nlyhyen aikaa, mutta kiistää terroristisen tarkoituksen.

Syyttäjän mukaan kolmas syytetty, 21-vuotias mies, on tahallaan auttanut 28-vuotiasta tahallisen terrorismirikoksen tekemisessä.

Tämä tarkoittaa syyttäjän mielestä sitä, että mies on auttanut 28-vuotiasta selvittämällä mahdollisuutta teettää sellainen aseen laukaisukoneiston osa, jolla saadaan 28-vuotiaan aseeseen sarjatuliominaisuus.

Kolmas syytetty on 21-vuotias mies, jota syytetään muun muassa avunannosta kouluttautumiseen terrorismirikoksen tekemistä varten. Myös hän kiistää syytteen ja teonkuvauksen.

Neljäs syytetyistä on 66-vuotias mies, mutta häntä ei syytetä terrorismirikoksista. Hänelle vaaditaan rangaistusta perusmuotoisesta ampuma-aserikoksesta.

Tapauksen valmisteluistunto alkoi aamupäivällä Lahdessa. Pääkäsittely on vuorossa kello 13.

Käräjäoikeus on varannut jutun käsittelyyn kuusi istuntopäivää. Tuomio on tarkoitus antaa lokakuussa.

Tämä on päivittyvä artikkeli, jossa seurataan asian oikeuskäsittelyä käräjäoikeudessa.