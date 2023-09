Järeä metalliverho laskeutui ihmisen ja lonkeron väliin – kauppias sai tarpeekseen varkaista ja piilotti alkoholit

Kaupan liitosta kerrotaan, että näpistykset ja varkaudet ovat lisääntyneet huomattavasti. Jyväskyläläisestä K-Marketista viedään etenkin lonkeroa, joka on kalliimpaa kuin olut.

Juoksukaljat on monelle tuttu käsite: kauppaan saapuva henkilö ottaa käsiinsä kaljapakkauksen, ja juoksee pois maksamatta.

Nyt moni on kuitenkin vaihtanut oluen lonkeroon.

Jyväskyläläisen K-Market Tapionkadun kauppias Helena Ikosen mukaan ilmiö on riistäytynyt käsistä.

– Tullaan tyhjän repun kanssa hyllyn viereen, mätetään niin paljon lonkeropakkauksia reppuun kuin vain mahtuu ja juostaan kaupasta ulos, hän kertoo.

Viikkotasolla rahallinen menetys on satojen eurojen luokkaa, mikä on pienyrittäjälle merkittävä summa.

Siksi Ikonen päätyi laittamaan osan alkoholijuomista koko päiväksi metallisen rullaverhon taakse. Jos asiakas haluaa ostaa hyllystä jotain, hänen täytyy pyytää myyjää nostamaan verho.

Avaa kuvien katselu Uusi käytäntö on ollut voimassa noin kaksi viikkoa. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

Ikonen on kuullut kollegoiltaan, että he kamppailevat saman ongelman kanssa. Osa on päätynyt piilottamaan monipakkaukset kassan luokse.

Ikosen mukaan sama ei onnistuisi Tapionkadun K-Marketissa, sillä kyseessä on pieni kauppa. Hän kuvailee alkoholijuomien kätkemistä rullaverhon taakse pakkoraoksi.

Alkoholia varastetaan paljon

Kaiken kaikkiaan näpistykset ja varkaudet ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosina, kertoo Kaupan liiton johtava asiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb.

– Alkoholijuomat ovat kestosuosikki, hän sanoo.

Helena Ikosen mukaan alkoholia on viety ennenkin, mutta yksittäisten oluttölkkien sijaan nyt näpistetään suuria määriä lonkeroa, joka on huomattavasti kalliimpaa kuin olut.

Nykyinen alkoholilaki tuli voimaan vuonna 2018. Silloin päivittäistavarakaupoissa myytävien juomien alkoholipitoisuuden enimmäismäärä kasvoi 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin. Myös väkevistä alkoholijuomista laimennettujen juomasekoitusten myynti päivittäistavarakaupoissa sallittiin.

Kaupoissa myytävien juomien alkoholipitoisuuden enimmäismäärä saattaa nousta yhä. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että vähittäismyyntilupa laajennettaisiin koskemaan enintään 8 prosenttia alkoholia sisältäviä juomia, jotka on valmistettu käymisteitse.

Avaa kuvien katselu Esimerkiksi Lidl Pitkämäessä Turussa vain osa tuotteista on laitettu hyllyihin. Kuva: Samuli Holopainen / Yle

S-ryhmästä kerrotaan, että näpistykset ovat lisääntyneet tasaisesti viime vuosina. Mitään erityistä kasvua juuri lonkerovarkauksien suhteen ei ole havaittu, vaikka alkoholi onkin yksi varastetuimmista tuotteista.

– Taloudellisesti epävarmoina aikoina myymälävarkauksien määrä kasvaa entisestään, sanoo S-ryhmän riskienhallinnan päällikkö Janne Ahtoniemi.

Myöskään Lidlissä ei ole hiljattain tehty havaintoja lonkerovarkauksien kasvusta. Se on kuitenkin yksi varastetuimmista tuotteista. Varkauksien estämiseksi on tehty erilaisia toimenpiteitä, kuten säilötty osa alkoholeista varastotiloihin.

Lidlin myynnin osastopäällikkö Juhana Vuorion mukaan ratkaisuja varkauksien estämiseksi tehdään kauppakohtaisesti.

Seuraukset ovat pienet

Helena Ikosen mielestä tilanne on turhauttava. Usein näpistäjät ovat samoja henkilöitä, eivätkä rikosilmoitukset muuta tilannetta.

Siksi hän toivoo, että valtio puuttuisi asiaan. Nykyään näpistyksen rangaistus on sakko.

– Sanktiot ovat niin olemattomia, eivätkä ne vähennä [näpistyksiä] millään lailla.

Avaa kuvien katselu K-Market Tapionkadun kylmähyllyssä juomat ovat yhä tavallisesti saatavilla, sillä niihin on parempi näköyhteys kassalta. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle

Uusi käytäntö on ollut voimassa Tapionkadun K-Marketissa noin kaksi viikkoa. Ikosen mukaan valtaosa asiakkaista on suhtautunut muutokseen myönteisesti, osa jopa myötätuntoisesti.

– Moni on harmitellut, että joudumme tekemään tämmöisiä erikoisjärjestelyitä epärehellisten ihmisten takia.

Nyt kaupassa seurataan, miten näpistäjät reagoivat. Kokemuksia saatiin jo ensimmäiseltä päivältä, kun rullaverho oli asennettu.

– Tuttu tyyppi tuli repun ja putkikassin kanssa hyllyn eteen ja huomasi, että täältä ei niin vain otetakaan.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit kommentoida aihetta keskiviikkoon 13. syyskuuta kello 23:een saakka.