Kotkan irtisanomisuutiset toivat elinkeinoministerin paikalle: ”Kotkan seutu on vahvoilla rahoja haettaessa”

Kotkan elinkeinoelämä on myllerryksessä. Viime viikolla alueelle saatiin monta ikävää uutista, kun Stora Enso ilmoitti Sunilan sellutehtaan sulkemisesta, Kotkamills muutosneuvotteluista ja Steveco irtisanomisista.

Ilmoitukset ovat huolettaneet monia kotkalaisia, ja nyt tilanteeseen on reagoitu myös valtion tasolla. Kotkassa tänään vieraillutta elinkeinoministeri Wille Rydmania (ps.) uutiset eivät yllättäneet, sillä merkkejä lakkautuksista ja lomautuksista on ollut ilmassa jo aikaisemmin.

– Tietysti tämä on hyvin murheellinen tilanne ja on elinkeinoministeriössä erityisen huomion kohteena.

Toimenpide-ehdotuksia esiin

Kotkan kaupunki, Kymenlaakson liitto sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat perustaneet rakennemuutosryhmän tilanteen kartoittamiseksi. Ryhmä aikoo laatia toimenpidesuunnitelman, jossa haetaan lyhyen ja pidemmän aikavälin toimenpide-ehdotuksia.

Lyhyellä aikavälillä esimerkiksi akkuteollisuuden hankkeiden kehittäminen ei kuitenkaan auta, sillä uusien teollisuuksien työpaikkoja tulee tarjolle vasta myöhemmin.

Elinkeinoministeri Rydmanin mielestä on tärkeää erottaa pitkän ja lyhyen tähtäimen näköalat toisistaan.

– Tässä akuutissa tilanteessa täytyy huolehtia siitä, että rakennusmuutostilanteesta päästään mahdollisimman hyvin kuivin jaloin tulevaisuutta kohti.

Avaa kuvien katselu Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt Kotkan kaupungin kanssa yhteistyötä Sunilan sulun suunnitteluvaiheesta asti. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Valtiolta apua työllistymiseen

Elinkeinoministeri Rydman ei toistaiseksi antanut konkreettisia esimerkkejä toimille. Hän ei myöskään arvioinut, kuinka paljon rahallista avustusta Kotka tulee saamaan valtiolta.

– Äkillisen rakennemuutoksen kriteerit tällä alueella täyttyvät. Kun näistä rahoista päätetään, Kotkan seutu varmasti on vahvoilla niitä haettaessa. Uskoisin, että meillä on edellytyksiä tehdä fiksuja ja nopeavaikutteisia toimia.

Rydman kuitenkin pitää Kymenlaaksoa alueena, jolla on paljon potentiaalia kehittää uusia hankkeita ja toimialoja. Esimerkiksi akkuteollisuuteen ja vetytalouteen kannattaa panostaa tulevaisuuden kasvua ajatellen.

Kotkan kaupungin kehitysjohtaja Toni Vanhala kertoo, että alueella tukea haetaan ennen kaikkea akkuteollisuuden hankkeita varten. Tämä tarkoittaisi muun muassa rahoitusta sähkön saatavuuteen ja niihin vaadittavaan infrastruktuuriin.

Tarkkoja haettavia rahasummia Vanhala ei toistaiseksi osaa arvioida, sillä suunnitelma on vielä kesken. Asiasta keskusteltiin aamupäivän tapaamisessa ministerin kanssa.

– Toimitamme äkillisen rakennemuutoksen suunnitelman sitten kun se valmistuu. Siinä teemme ehdotuksia valtion suuntaan. Pyrimme toimittamaan suunnitelman mahdollisimman pian, jos ei tällä niin ensi viikolla.

Avaa kuvien katselu Kotkan kehitysjohtaja Toni Vanhala on osa Kotkan rakennemuutosryhmää. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Yrityksillä on työntekijätarpeita

Jo viime viikolla Sunilan tehtaalle perustettiin TE-palveluiden piste, jossa työntekijät saavat neuvontaa uusien työpaikkojen etsimistä varten. Lisäksi huomenna tiistaina järjestetään rekrytointitilaisuus, jossa on tarkoitus saattaa entisiä sunilalaisia ja lähialueiden työnantajia yhteen.

Kotkan kehitysjohtaja Toni Vanhala kertoo, että Kotkan alueella on monia yrityksiä, joilla on työvoimatarpeita. Kaikki alueen yritykset eivät kuitenkaan toimi teollisuudessa, vaan työntekijöiden on valmistuttava vaihtamaan alaa.