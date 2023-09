Somessa syytetään bussikuskia raivoamisesta Tampereen mielenosoituksessa – kojelautavideo näyttää, miten tapahtumat todella etenivät

Kojelautakameran taltioimassa videossa näkyy tapahtumien kulku kuskin näkökulmasta. Video on kuvattu Koiviston Auton kameratallenteesta ja se sisältää voimakasta kielenkäyttöä. Video: Koiviston Auto, editointi Alina Räisänen, Sanni Isomäki / Yle

Mitä tamperelaisessa mielenosoituksessa oikein tapahtui viime lauantaina?

Tampereella järjestettiin lauantaina toinen Alas äärioikeistohallitus -niminen mielenosoitus. Paikalla oli järjestäjien mukaan yli tuhat ihmistä.

Osa mielenosoitukseen osallistuneista kertoi tuoreeltaan sosiaalisessa mediassa, että linja-auton kuljettajan käytös herätti huomiota. Ainakin yksi mielenosoittaja kertoo tehneensä myös asiasta rikosilmoituksen poliisille.

Syytösten mukaan kuljettaja näytti ajavan ihmisten päälle, näytti keskisormea ja raivosi.

Yle selvitti rekisterinumeron perusteella, että bussi on Koiviston Auton. Heillä tapaus on tiedossa ja he kiistävät, että bussi olisi ollut ajamassa päälle.

Bussiyhtiö: Ei ollut ajamassa päälle

Koiviston Auto Tampereen mukaan kuljettaja on haastateltu. Toimitusjohtaja Harri Tuomaala kertoo, että kuljettajan kojelautakamera kuvasi koko tapahtuman.

– Kuljettaja ei ole missään tapauksessa ollut ajamassa ihmisten päälle.

Tuomaalan mukaan välikohtaus lähti liikkeelle, kun kuljettaja oli kääntynyt Keskustorilta Hämeenkadulle. Mielenosoittaja oli kävellyt tiellä sillä kaistalla, mikä oli yhtiön mukaan sovittu olevan vapaa linja-autoja varten.

– Kuljettaja on painanut tässä vaiheessa auton torvea, että henkilö huomaa auton tulevan. Sen jälkeen varsinaisen mielenosoittajaporukan vieressä kävelee mielenosoittaja kohti autoa lipun kanssa. Auton kohdalla henkilö kääntää lipun poikittain ja lyö sillä voimakkaasti autoa.

Tapahtuma näkyy videolla.

– On ihme, ettei lasi hajonnut tuollaisesta iskusta, koska lipun varsikin menee poikki ja katkennut varsi lentää mielenosoittajien joukkoon. Tämän jälkeen alkaa molemminpuolinen huutelu asian tiimoilta, Tuomaala kertoo.

Videolla näkyy myös, miten kuljettaja huutaa, ettei ollut ajamassa päälle ja käynnistyy sanaharkka.

Yle kysyi asiaa myös poliisilta. Rikosilmoitus on tuore, joten asiaa ei ole vielä tutkittu poliisissa.