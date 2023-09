Työmarkkinajärjestöt vaativat hallitukselta: Työttömyysmaksujen alennus käytettävä kansalaisten ja yritysten hyväksi, ei valtion budjettiin

Kaikki keskeiset työmarkkinajärjestöt vaativat hallitukselta, ettei työttömyysvakuutusmaksujen alennuksia siirretä paikkaamaan ensi vuoden budjettia.

Hallitukselle osoitetussa avoimessa kirjeessä ovat mukana sekä palkansaajien keskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava että työnantajia edustavat EK ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Järjestöjen mukaan hallitus valmistelee toimia, jolla työttömyysvakuutusmaksujen alentamisvarasta seuraisi veronkorotuksia ja/tai sosiaaliturvan rahoitusvastuiden muuttamista julkisen talouden tasapainottamiseksi.

EK, KT, SAK, Akava ja STTK katsovat, että maksujen vakuutusperiaatteesta tulee pitää kiinni. Niiden tuottoa ei ole tarkoitettu kattamaan julkisia menoja tai paikkaamaan julkista taloutta.

Työntekijä- ja työnantajajärjestöjen edustajat kertovat Ylelle, että rahoilla tulisi parantaa kansalaisten ostovoimaa ja yritysten kilpailukykyä – ja pitää näin Suomen talouden pyörät pyörimässä.

Korkea inflaatio eli tavaroiden ja palveluiden kallistuminen on heikentänyt ihmisten ostovoimaa ja nostanut yritysten kuluja. Myös lainojen korkojen nousu on lisännyt ihmisten ja yritysten ahdinkoa.

Keskituloiselle jäisi yli 300 euroa enemmän käteen

Jos koko summa ohjattaisiin veroalennuksiin, sekä palkansaajien että työnantajien verotus voisi laskea jopa 700 miljoonalla eurolla.

Veronmaksajien keskusliiton laskelman mukaan tämä tarkoittaisi, että keskituloiselle 3 800 euroa kuussa tienaavalle suomalaiselle jäisi käteen rahaa 340 euroa enemmän vuodessa.

Työttömyysvakuutusmaksut ovat veroluonteisia maksuja, joilla rahoitetaan työttömyys- ja palkkaturvaa sekä koulutusta. Työmarkkinajärjestöt vastaavat maksujen hallinnoinnista. Ne eivät halua, että hallitus vie säästyneet rahat.

Työllisyysrahasto päätti elokuun lopussa, että vakuutusmaksujen tasoa voidaan alentaa, koska työllisyystilanne on hyvä ja maksuista on kertynyt rahaa säästöön yli lain salliman määrän. Tällöin maksuja on alennettava. Hallitus aikoo myös leikata ansiosidonnaista työttömyyskorvausta ja lakkauttaa aikuiskoulutustuen, mikä myös alentaa rahaston kuluja.

Helsingin Sanomien mukaan summan käytöstä linjataan valtiovarainministeriön uudessa budjettiesityksessä, jota annetaan alkuviikolla hallituspuolueille.

Petteri Orpon (kok.) hallituksen ensimmäinen budjettiriihi järjestetään ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona. Työttömyysvakuutusmaksujen alennuksesta kertyvän rahan kohdistamisesta ei sovittu kevään hallitusneuvotteluissa.

Kokoomus haluaa ylimääräisen veroalen, PS osan rahoista valtiolle

Helsingin Sanomien mukaan kokoomus haluaisi, että työttömyysvakuutusmaksujen alennus näkyisi täysimääräisesti ylimääräisenä veronalennuksena. Perussuomalaiset taas ohjaisivat ainakin osan summasta valtion velan alentamiseen. Esimerkiksi hallituksen päätöksistä, kuten työttömyyskorvauksen leikkaamisesta ja koulutustuen lakkauttamisesta, arvioidaan kertyvän 200 miljoonaa euroa.

Hallituksen tavoite on tasapainottaa julkista taloutta kuuden miljardin euron edestä tällä vaalikaudella.

Pääministeri Orpo totesi Ylen Ykkösaamussa lauantaina, että maksualennuksesta johtuva ylimääräinen veronalennus tulee toteutumaan ensi vuonna, koska hallitus ei ehdi enää tekemään vakuutusmaksua koskevia lakimuutoksia.

